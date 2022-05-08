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    Binek otomobil ihracatı nisanda yüzde 10 azaldı

    Otomotiv endüstrisinin ilk dört aydaki toplam ihracatı 10,2 milyar dolar oldu. Geçtiğimiz ay ihracat yüzde 11,5 artışla 2,7 milyar dolar olurken, binek otomobillerde yüzde 10 düşüş yaşandı.
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    Binek otomobil ihracatı nisanda yüzde 10 azaldı
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    Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv endüstrisinin nisan ihracatı bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 11,5 artış ile 2,7 milyar dolar oldu. Ülke ihracatında ikinci sırada yer alan sektörün aldığı pay da yüzde 11,7 olarak gerçekleşti.

    Nisanda en büyük ürün grubunu oluşturan tedarik endüstrisinde ihracat yüzde 9,5 artarak 1 milyar 151 milyon dolar olurken, binek otomobil ihracatı yüzde 10 azalarak 807 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 54 artarak 462 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 21,5 artarak 100 milyon dolar oldu.

    Otomobil ihracatı yılbaşından bu yana;

    • Ocak - 623 milyon dolar
    • Şubat - 819 milyon dolar
    • Mart - 685 milyon dolar
    • Nisan - 807 milyon dolar

    Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracatta yüzde 5 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan ABD'ye yüzde 85, Polonya'ya yüzde 14, Belçika'ya yüzde 15, Fas'a yüzde 70 ihracat artışı, Rusya'ya yüzde 41, İtalya'ya yüzde 10, Slovenya'ya yüzde 68, Mısır'a yüzde 38 ihracat düşüşü kaydedildi.

    Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 53, İtalya'ya yüzde 30, Almanya'ya yüzde 55, Belçika'ya yüzde 32, ABD'ye yüzde 43, Mısır'a yüzde 51, Fas'a yüzde 62 ihracat düşüşü görülürken, Birleşik Krallık'a yüzde 92, İspanya'ya yüzde 46, Polonya'ya yüzde 67, İsrail'e yüzde 90, Slovenya'ya yüzde 130 ihracat artışı yaşandı.

    Binek otomobil ihracatı nisanda yüzde 10 azaldı
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    Almanya'ya ihracat yüzde 5 azaldı

    Ülke bazında en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 5 azalarak 396 milyon dolar oldu. İkinci büyük pazar Birleşik Krallık'a yüzde 17 artışla 258 milyon dolar ihracat yapıldı. Üçüncü büyük pazar Fransa'ya ise yüzde 18 azalışla 253 milyon dolar ihracat yapıldı. Yine önemli pazarlardan İspanya'ya yüzde 37, ABD'ye yüzde 92, Polonya'ya yüzde 29, Slovenya'ya yüzde 95, İsrail'e yüzde 50, Romanya'ya yüzde 20 ihracat artışı, Rusya'ya yüzde 49, Mısır'a yüzde 47, Macaristan'a yüzde 27 ihracat düşüşü yaşandı.

    Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine nisanda ihracat yüzde 7 artışla 1 milyar 781 milyon dolar oldu. AB ülkeleri ihracattan yüzde 65 pay aldı. Geçen ay Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'ne yüzde 87, Orta Doğu ülkelerine yüzde 40, diğer Avrupa ülkelerine yüzde 21 ihracat artışı görüldü.

    Nisan ayında Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan sektörün bu yılın ilk dört ayında parite kaynaklı yaşadığı kayba dikkat çeken OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, şunları kaydetti:

    "Dünya ticaretinde olumsuz gelişmelerin yaşandığı ve büyümeye dair negatif yönde tahminlerin yapıldığı bir dönemden geçiyoruz. Böylesine bir dönemde nisan ayı performansımızla bu yılki en yüksek ihracat rakamına ulaşmayı başardık ve otomotivde dünyanın güçlü ve güvenilir üretim üssü olduğumuzu bir kez daha gözler önüne serdik. Bu yılın ocak-nisan döneminde Euro/Dolar paritesi kaynaklı 700 milyon dolarlık ihracat kaybımız oluştu. Buna rağmen ilk dört ayda otomotiv endüstrisi ihracatımız yüzde 0,4 artışla 10,2 milyar dolar oldu. İlk dört aydaki ortalama aylık ihracatımız ise 2,55 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti."

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    daysleeperxp 17 saat önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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