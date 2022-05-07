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    Alman şirket e.GO, yeni elektrikli şehir otomobilini tanıttı

    e.GO, minik elektrikli otomobili Life'ın yeni bir versiyonuyla karşımızda. e.wave X adı verilen model, dış tasarımında crossover esintileri taşıyor. İç mekanı ise ilk modele göre çok daha modern.
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    Alman şirket e.GO, yeni elektrikli şehir otomobilini tanıttı
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    Alman elektrikli araç üreticisi e.GO, yeni modeli e.wave X'i görücüye çıkardı. Şirketin ilk modeli olan e.GO Life'ın minik gövdesini crossover esintileriyle birleştiren e.wave X, aynı zamanda daha fazla güç ve daha uzun menzil sunuyor.

    e.wave X'in dış tasarımında e.GO Life'a ek olarak yuvarlak ön aydınlatmalar, yeniden tasarlanan ön arka tampon, siyah yan aynalar, geniş dodikler ve bolca plastik eklenti bulunuyor. Opsiyonel olarak 18 inç olarak tercih edilebilen jantlar, çerçevesiz yan camlar, yuvarlak LED stoplar ve gövde rengi spoyler de dış tasarımı tamamlayan unsurlar arasında yer alıyor.

    Dört kişilik iç mekana sahip elektrikli otomobilin konsolu oldukça sade ve şık bir görünüme sahip. Üç kollu direksiyon simidinin ardında gösterge ve multimedya ekranlarını bir araya getiren 23 inçlik bir panel bulunuyor. Merkezdeki ekranın hemen altında ise çeşitli kontrol düğmeleri bulunuyor. Kablosuz akıllı telefon şarj ünitesinin de bulunduğu aracın koltuklarında suni deri döşeme kullanılmış.

    Alman şirket e.GO, yeni elektrikli şehir otomobilini tanıttı
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    Aracın multimedya sisteminde kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteği mevcut. Bunun yanı sıra geri görüş kamerası, Isofix, tek pedallı sürüşe imkan veren rejeneratif fren sistemi, yokuş kalkış desteği, far ve yağmur sensörü gibi özellikler de listede. 

    Minik elektrikli aracın arka aksında 109 beygir güç üreten bir motor bulunuyor. Eko, Konfor ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş moduna sahip olan araç için şehir içi kullanımda WLTP'ye göre 240 km menzil vadediliyor. e.wave X'i standart ev prizi veya 11 kW Wallbox ile şarj etmek mümkün.

    e.GO e.wave X için rezervasyon süreci başlamış durumda ve fiyatı elektrikli araçlar için sunulan teşvik düşüldüğünde 24.990 euro'dan başlıyor. 

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    MaDMaxiBo 1 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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