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    Westworld gerçek oluyor: Robot at tanıtıldı

    Kawasaki Corleo adıyla tanıtılan dört ayaklı robot hayvan, dağlık kesimlerde bağımsız eklem sistemi sayesinde daha rahat ve hızlı hareket edebilme özelliğine sahip.  
    Robot Tam Boyutta Gör
    Son dönemde birbiri ardına robot teknolojileri ile ilgili gelişmeler gündemi meşgul ediyor. İnsansı robotların trilyon dolarlık pazara ulaşacağı tahmin edilirken şimdi de binilebilir robotlar karşımıza çıktı. 

    Kawasaki Corleo

    Kawasaki tarafından tanıtılan ve robot at olarak adlandırılan 4 ayaklı robot, firmanın temiz enerji ile yapay zekânın birleşimine olan bağlılığını ifade ediyor. 1500cc hidrojen motoru, robotun ihtiyacı olan elektriği üretiyor. 

    4 ayağı da bağımsız olarak hareket edebilen platform, zorlu sahalarda kolay bir şekilde gezinebiliyor. Robotun eğeri ve kafası ise biraz daha motosiklet deneyimi için tasarlanmış. Robot sadece komutları değil kullanıcının vücut hareketlerini de algılayabiliyor. 

    Belirli bir ölçüde engellerin üzerinden de zıplayabilen Kawasaki Corleo maalesef 2050 yılından önce piyasaya çıkamayacak ve geliştirme yol haritası da henüz açıklanmadı. Yine de Westworld dizisini hatırlatmıyor değil. 

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