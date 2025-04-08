Westworld gerçek oluyor: Robot at tanıtıldı

Kawasaki Corleo
Kawasaki tarafından tanıtılan ve robot at olarak adlandırılan 4 ayaklı robot, firmanın temiz enerji ile yapay zekânın birleşimine olan bağlılığını ifade ediyor. 1500cc hidrojen motoru, robotun ihtiyacı olan elektriği üretiyor.
4 ayağı da bağımsız olarak hareket edebilen platform, zorlu sahalarda kolay bir şekilde gezinebiliyor. Robotun eğeri ve kafası ise biraz daha motosiklet deneyimi için tasarlanmış. Robot sadece komutları değil kullanıcının vücut hareketlerini de algılayabiliyor.
Belirli bir ölçüde engellerin üzerinden de zıplayabilen Kawasaki Corleo maalesef 2050 yılından önce piyasaya çıkamayacak ve geliştirme yol haritası da henüz açıklanmadı. Yine de Westworld dizisini hatırlatmıyor değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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