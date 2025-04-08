Westworld gerçek oluyor: Robot at tanıtıldı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde birbiri ardına robot teknolojileri ile ilgili gelişmeler gündemi meşgul ediyor. İnsansı robotların trilyon dolarlık pazara ulaşacağı tahmin edilirken şimdi de binilebilir robotlar karşımıza çıktı.

Kawasaki Corleo

Kawasaki tarafından tanıtılan ve robot at olarak adlandırılan 4 ayaklı robot, firmanın temiz enerji ile yapay zekânın birleşimine olan bağlılığını ifade ediyor. 1500cc hidrojen motoru, robotun ihtiyacı olan elektriği üretiyor.

JBL Flip 7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 ay önce eklendi

4 ayağı da bağımsız olarak hareket edebilen platform, zorlu sahalarda kolay bir şekilde gezinebiliyor. Robotun eğeri ve kafası ise biraz daha motosiklet deneyimi için tasarlanmış. Robot sadece komutları değil kullanıcının vücut hareketlerini de algılayabiliyor.

Belirli bir ölçüde engellerin üzerinden de zıplayabilen Kawasaki Corleo maalesef 2050 yılından önce piyasaya çıkamayacak ve geliştirme yol haritası da henüz açıklanmadı. Yine de Westworld dizisini hatırlatmıyor değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.