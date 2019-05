Bir başarı hikayesi: 20. yılında ARM

Akıllı telefon pazarındaki hızlı büyüme, piyasayı yeniden şekillendireceği söylenen tablet bilgisayarlar ve elektronik cihazlardaki enerji verimliliği... Teknoloji dünyasının gündemini oluşturan bu üç önemli konu başlığı, İngilterem merkezli bir firmanın rakipleri arasından sıyrılarak öne çıkmasını sağladı. Evet tahmin ettiğiniz üzere o firma, ARM!

Mobil dünyanın Intel'i olarak gösterilen ARM, bugün aynı zamanda Intel'in en büyük rakibi olarak değerlendiriliyor. Jon Peddie Research'ün yeni bir araştırmasına göre iş istasyonlarını hedef alan kurumsal platformlarıyla bu pazarda %99.9 paya ulaşan Intel, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda da pazarın %85'inden fazlasını kontrol ediyor.

Sektör uzmanı kimi analistler masaüstü bilgisayar satışlarındaki düşüşün devam edeceğini ve netbook'lardan etkilenen dizüstü bilgisayardaki kan kaybının süreceği yorumlarında bulunurken, teknoloji firmaları için gelecek vaad eden yeni iş kollarının, agresif bir büyüme içerisindeki akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar olduğu söylüyorlar.





ARM, 20 yıllık geçmişini hazırladığı bir video ile özetledi

Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından Gartner'ın raporuna göre, bir kaç yıl içerisinde 300 milyondan fazla akıllı telefon satılacak ve yakın bir gelecekte satılan her telefon temel akıllı telefon yeteneklerine sahip olacak. Bu öngörüden de anlaşılabileceği üzere akıllı telefonlar için sektördeki genel beklenti bir hayli yüksek.

Akıllı telefonların parlak geleceği, bilgisayar üreticileri için de yeni bir çıkış kapısı olacak gibi görünüyor. Masaüstü bilgisayar satışlarındaki düşüşü, akıllı telefon satışlarıyla doldurmayı amaç edinen üreticiler arasında kimler yok ki. Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi HP, Palm'i satın alırken, Dell ise dört koldan pazara asılmış durumda.

Son olarak yeni yılda pazara sunacağı 4.8-inç büyüklüğündeki yeni telefonunu tanıtan Acer, Garmin ile birlikteliğini bozarak telefon pazarında tek başına hareket etmeye karar veren Asus, iPhone ile yeni bir başarı öyküsü yazan Apple, bir süre önce sattığı mobil iletişim şirketini yeniden gündemine alan Lenovo ve pek tabi ki Samsung.

Saydığımız isimlerden de anlaşılabileceği üzere akıllı telefon pazarı önemli bir portansiyele, parlak bir geleceğe sahip. Ancak üreticilerin tek çıkış noktası bu pazar değil elbette. Konsept olarak kökleri yıllar öncesine dayansa da Apple iPad ile gündeme gelen ve geldiği gibi de sağlam bir yer edinen tablet bilgisayarlar, üreticilerin diğer yeni ilgi alanı.

Ocak ayında duyurduğu ve Nisan ayında piyasaya sürdüğü iPad ile milyonlarca adetlik satış gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza atan Apple'ın ardından diğer üreticiler de bu pazara ilgi göstermeye başladı. Dell'in Streak ve son olarak Samsung'un Galaxy Tab modeliyle adım attığı pazara yakında Acer, Asus ve Lenovo da dahil olacak.

Uzakdoğulu komponent üreticilerinden elde edilen bilgilere göre, önümüzdeki yıl içerisinde 30 milyon civarında (iPad hariç) tablet bilgisayar satışı gerçekleştirebilir. iPad'in de eklenmesiyle birlikte 40 milyon geçmesi beklenen tablet bilgisayar pazarı, netbook'larla bir araya getirildiğinde 100 milyon adede yakın bir pazar oluşturabilir.

Kablosuz internet teknolojilerindeki ilerleme, 4G ve LTE gibi geniş bant teknolojilerin yaygınlaşmasına ek olarak artan mobilite ile birlikte değişen kullanıcı alışkanlıklarının yeniden şekillendirdiği taşınabilir bilgisayar pazarı önemli bir dönüşümün eşiğinde. İşte bu değişimde önde yer almak isteyen üreticiler, yoğun bir çalışma içerisindeler.

Peki hem akıllı telefon hem de tablet bilgisayar pazarı için bu kadar bilgiyi neden verdik ? Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi teknolojinin yükselen yıldızları olarak gösterilen bu iki pazarın merkezinde tek bir isim yer alıyor; ARM. Merkezi İngitere'nin Cambridge kentinde bulunan firma, bugün mobil dünyanın ilgi odağı haline gelmeyi başardı.

ARM'ın bugünki durumuna geçmeden önce kısaca geçmişine bakmakta fayda var zira ilginç sayılacak bir kuruluş öyküsüne sahip. Kasasında 50 milyar dolardan fazla nakit para olduğu konuşulan Apple'ın, son olarak A4'te kullandığı ARM tasarımlarında kontrolü eline alabilmek için şirketi satın alacağı iddia ediliyor. Peki bu iddialar niçin hep Apple etrafında dönüyor, mesela yine güçlü bir ARM müşterisi olan Samsung neden değil ? Aslında tarihin tozlu raflarında yapılacak kısa bir tur ile bu sorunun cevabı bulunabilir.

Özellikle belli bir yaşın üzerindeki "sıkı" donanım tutkunları bu sorunun cevabını biliyorlar zaten. Bir süre öncesine kadar Samsung tasarımı ve üretimi işlemciler kullanan, iPad ve iPhone 4'te ise satın aldığı Intrinsity firmasının büyük katkılarıyla tasarladığı A4 işlemcisini kullanmaya başlayan Apple, ARM'ın kurucu üç ortağından birisidir aslında.

Bugün dünyanın en büyük yarıiletken şirketlerinden birisi olan ARM'ın geçmişi, 25 yıl öncesine gidiyor. Acorn Computer firmasının bir bölümü olarak çalışmalarına başlayan ARM, Acorn ve Apple arasında, Apple'ın şansı yaver gitmeyen taşınabilir cihazı Newton için yapılan iş birliğinden sonra, bağımsızlaşarak üç ortaklı bir kimliğe büründü.

Acorn Computer, Apple ve VLSI Technology firmalarının ortaklığında kurulan firmanın en önemli görevli, Acorn RISC Machine için RISC tabanlı çipler geliştirmekti. Acorn Archimedes'de kullanılan çipten bu yana geliştirdiği mikroişlemci tasarımları tüm elektronik cihazların dörtte birinde kullanılan ARM'ın Apple ile yolları bir süre sonra ayrılacaktı.

Apple'ın ARM ile yollarını ayırmasına neden olan gelişme şirketin finansal olarak zor bir döneme girmesiyle başlıyor. Kuruluşunda 1 milyon dolar yatırım yaptığı ARM firmasındaki hisselerini 800 milyon dolarlık bir bedelle elden çıkaran Apple, elde ettiği geliri belkide sonu iflasa gidecek finansal sıkıntıları atlatmak için kullanacaktı.

Kurucusu olduğu ARM ile yollarını istemeyerek finansal zorluklardan ötürü istemeyerek te olsa ayırmak zorunda kalan Apple, bugün piyasa değeri açısından dünyanın en değerli şirketlerinden birisi hatta o şirketlerin başında bile denebilir. İşte bu nedenlerden ötürü, son dönemlerde duymaya alışık olduğu Apple-ARM iddiaları daha uzun süre devam edecek gibi görünüyor.

Mikroişlemci tasarımları geliştiren ve bu tasarımlar için yazılım geliştirme kitleri sunan ARM'ın kendisi ise bir işlemci üreticisi değil. Geliştirdiği düşük güç tüketimli mikroişlemci tasarımları bugün Nvidia, Texas Instruments, Qualcomm, Samsung, Freescale ve Apple gibi firmalar tarafından kullanılan ARM'ın çözümleri daha geniş bir alana yayılmış durumda.

Asıl konumuz akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar olsa da şu detayı atlamadan geçmeyelim; ARM'ın geliştirdiği mikrokontrolcüler sabah evde kullandığı tost makinesinden işe gittiğiniz otomobilinize hatta kolunuzdaki saate kadar, hayatımızın hemen her alanındaki elektronik cihazda kullanılmakta. Kısaca ARM, milyarlarca farklı cihazda kullanılıyor.

Şimdi isterseniz ARM için kilometre taşıyabileceğimiz gelişmelere en yeniden eskisine doğru yakından bakalım;

2010

Giesecke & Devrient güvenli mobil ödeme sitemi ARM TrustZone ve G&D's Mobicore teknolojileriyle yoluyla lanse edild.

ARM yüksek performanslı dijital sinyal kontrol için Cortex-M4 işlemcisini lanse etti.

Microsoft , ARM Mimarisini lisansladı.

ARM & TSMC optimize edilmiş ARM tabanlı Yongada Sistem çözümleri için 20nm'ye düşürülebilecek uzun vadeliş bir anlaşma yaptılar.

ARM performans seviyesini ileri taşıyan Cortex-A15 MPCore işlemcisini duyurdu.

ARM Mali en geniş lisans yaygınlığına sahip GPU mimarisi oldu.

ARM Mali-T604 enerji verimli profile sahip grafik işlem birimi lanse edildi.

ARM, AMBA 4 protokol uyumlu Corelink 400 serisi sistem IP'lerini duyurdu.

2009

ARM, 2GHz'de çalışabilen Cortex-A9 işlemcisini duyurdu.

ARM yeni nesil otomotiv elektronikleri için gelişmiş platformlar geliştirmek için Japon yazılım firması eSOL'a yatırım yaptı.

ARM ürün gamındaki en küçük, en az güç tüketen en verimli işlemcisi Cortex-M0'ı lanse etti.

ARM Ltd. En İyi Şirketler akreditasyonunu aldı.

ARM, Logipard AB firmasını satın alarak medya işleme alanında liderliğini genişletti.

2008

ARM, 10 milyar işlemci sattığını açıkladı.

ARM, crf.com tarafından İngiltere'nin En İyi İşvereni Ödülü'nü kazandı.

ARM, IBM'in 45nm SOI operasyonu için endüstrinin ilk SOI Fiziksel IP'sini duyurdu.

ARM Mali-200 GPU; Dünyanın ilk 1080p çözünürlüğünde Khronos OpenGL ES 2.0 uyumlu grafik yongası tanıtıldı.

2007

Mobil cihaz parında 5 milyar ARM tabanlı işlemci satıldı.

ARM Cortex-M1 processor launched – the first ARlanse edildi.

Gömülü Yazılım Analizleri için RealView Profiler duyuruldu.

ARM ölçeklenebilir performans ve düşük güç tüketimli tasarımlar için Cortex-A9 işlemcilerini duyurdu.

ARM akıllı kart uygulamaları için SecurCore SC300 işlemcisini duyurdu.

ARM tepe yöneticisi Warren East, Orange Business Yılın Lideri ödülünü kazandı.

2006

IEEE, ARM'ı 2006 Corporate Innovation Recognition ödülüne layık gördü.

ARM Cortex-A8 işlemcisi, endüstrinin önde gelen elektronik yayınları tarafından "Best In 2005"yani "2005'in En İyisi" ödülüne layık görüldü.

2005

ARM, Electronic Business tarafından son 30 yılın en önemli 10 elektronik firmasından biri olarak gösterildi.

ARM, Keil Software firmasını satın aldı.

ARM Cortex-A8 işlemcisi duyuruldu.

ARM, DesignStart Programı'nı lanse etti.

2004

ARM, Artisan Components Inc. firmasını satın aldı.

ARMv7 mimarisini temel alan Cortex işlemci ailesi lanse edildi.

ARM Cortex-M3 işlemcisi tanıtıldı; Yeni Cortex işlemci ailesinin ilk üyesi.

NEON medya hızlandırma teknolojisi lanse edildi.

ARM teknolojisi Aplix, Atheros, Broadcom, CSR, Kawasaki, NEC, Socle, Sony Ericsson, Thomson, Toshiba, Samsung ve ZRRT firmalarına lisanslandı.

ARM, Axys Tasarım Otomasyon firmasını satın aldı.

MPCore çok çekirdekli işlemci lanse edildi; İlk çok çekirdekli gömülü işlemci.

OptimoDE teknolojisi lanse edildi; Çığır açan gömülü sinyal işlem çekirdeği.

2003

ARM Connected Community kuruldu.

ARM, Belçijalı Adelante Technologies firması satın aldı.

ARM çekirdekleri için büyük önem taşıyacak güvenli platform teknolojisi TrustZone teknolojisi tanıtıldı.

AMBA 3.0 (AXI) metodolojisi tanıtıldı.

STMicroelectronics ve Texas Instruments, ARM'a katıldı ve Nokia, mobil uygulama işlemcilerinde açık standartların belirlenmesini hedefleyen MIPI Birliği'nin kurucusu üyesi oldu.

Çok çekirdekli sistemler için CoreSight gerçek zamanlı hata ayıklama ve izleme çözümü tanıtıldı.

2002

ARM, duyurunun yapıldığı güne kadar 1 milyardan fazla işlemci çekirdeği sattığını duyurdu.

ARM teknolojisini lisanslayan isimler arasıuna Seagate, Broadcom, Philips, Matsushita, Micrel, eSilicon, Chip Express ve ITRI firmaları da katıldı.

ARM, ARM11 mimarisini duyurdu.

ARM RealView geliştirme araçlarını duyurdu.

Flextronics, ARM Lisanslı Partner Programı'nın ilk üyesi oldu ve ARM'ın alt lisansörü olarak, teknolojiyi kendi müşterilerine lisanslamaya başladı.

2001

ARM'ın 32-bit gömülü RISC işlemcileri pazarındaki payı %76.8'e çıktı.

ARM yeni ARMv6 mimarisini duyurdu.

Fujitsu, Global UniChip, Samsung ve Zeevo, ARM teknolojisini lisansladı.

ARM, Noral Micrologics firmasının anahtar teknolojiler ve gömülü debug tasarım takımını bünyesine kattı.

Warren East, CEO (tepe yöneticisi) olarak atandı.

2000

Agilent, Altera, Micronas, Mitsubishi, Motorola, Sanyo, Triscend ve ZTEIC, ARM teknolojisini lisansladı.

ARM, akıllı kartlar için SecurCore ailesini duyurdu.

ARM, Allant Software ve Infinite Designs firmalarını satın aldı.

ARM, Parthus Technologies plc firmasına 2 milyon dolarlık yatırım yaptı.

ARM, CoWare ile birlikte sermaye birliği oluşturdu.

TSMC ve UMC, ARM Foundry Programı'nın üyeleri oldular.

1999

LSI Logic, STMicroelectronics ve Fujitsu, ARM teknolojisini lisansladı.

ARM, FTSE 100 Index'ine katıldı.

ARM, PrimeCell çevre birimlerini tanıttı.

ARM, geliştirilmiş sinyal işlem yeteneğine sahip birleştirilmiş ARM9E işlemcisni geliştirdi.

ARM, Micrologic firmasını sattı.

1998

HP, IBM, Matsushita, Seiko Epson ve Qualcomm, ARM teknolojisini lisansladı.

ARM Holdings plc, LSE ve NASDAQ (17 Nisan 1998) borsalarında yer almaya başladı.

ARM, ARM7TDMI çekirdeğinin birleştirilebilir bir versiyonunu geliştirdi.

ARM'ın iş ortakları, 50 milyondan fazla ARM tabanlı cihaz saatı.

1997

Hyundai, Lucent, Philips, Rockwell ve Sony, ARM teknolojisini lisansladı.

ARM ve Sun, ARM RISC mimarisi için doğrudan Java OS desteği sunmaya başladı.

ARM, PALMCHIP firmasının %45 hissesini satın aldı.

ARM9TDMI Ailesi anons edild.

1996

Alcatel, OKI, Rohm ve Yamaha, ARM teknolojisini lisansladı.

ARM ve VLSI Technology, ARM810 işlemcisini duyurdu.

ARM ve Microsoft, Windows CE'i, ARM mimarisine genişletebilmek için birlikte çalışmaya başladılar.

1995

ARM, 32-bit RISC performansını 16-bit sistem malieyetiyle sunnan Thumb mimari uzantısını lanse etti ve endüstri lideri kod yoğunluğunu sundu.

ARM, Yazılım Geliştirme Kiti'ni lanse etti.

Digital Semiconductor'dan ilk StrongARM çekirdeği geldi.

1994

AKM (Asahi Kasei Microsystems) ve Samsung, ARM teknolojisini lisansladı.

ARM, Kaliforniya'nın Los Gatos bölgesinde ve Japonya'nın Tokyo kentinde ofisler açtı.

1993

Cirrus Logic ve Texas Instruments, ARM teknolojisini lisansladı.

Nippon Investment and Finance, ARM'ın dördüncü yatırımcısı oldu.

ARM, ARM7 çekirdeğini duyurdu.

1992

GEC Plessey ve Sharp, ARM teknolojisini lisansladı.

1991

ARM ilk gömülü RISC çekirdeği ARM6'yı duyurdu.

1990

Advanced RISC Machines (ARM) Acorn ve Apple tarafından yeni bir işlemci standardı oluşturmak için ayrı bir yapı olarak kuruldu. VLSI Technology firması, bu ikiliye katılaın ilk yatırımcı ve lisans sahibi ilk şirket oldu.

1987

Acorn'un ARM işlemcileri düşük maliyetli bilgisayarlar için ilk RISC işlemcileri olarak sunuldu.

1985

Acorn Computer Group dünyanın ilk ticari RISC işlemcisini geliştirdi.

ARM'ın bugününe geri dönersek, yazımızın başında da belirttiğimiz gibi, firmanın geliştirdiği işlemci ve mikrokontrolcüler, tüm elektronik cihazların dörtte birinde kullanılmakta. Konumuz olan akıllı telefonlara ve tablet bilgisayarlara baktığımızda ise en azından şu an için ARM rahat olsa da çok büyük bir rakip yakında karşısına çıkacak. Mevcut Atom platformuyla akıllı telefonlara (Atom Z600 serisi) ve tablet bilgisayarlara adım atmaya çalışan ve bazı örnekler hazırlayan Intel, asıl kozunu ise 2011'e saklamış durumda. Firma genel özelliklerini IDF 2010'da açıkladığı Oak Trail kod adlı yeni platformunun üretimine başladı ve 2011'de kullanıma sunacak.

Özellikle tablet bilgisayarlar için hazırlanan Oak Trail platformunun, bekleme durumunda güncel ARM çözümleriyle aynı seviyede, yük altında ise biraz daha yüksek güç tüketmesi ancak aynı zamanda daha yüksek performans sunması ve Windows 7 uyumluluğu sergilemesi bekleniyor. Intel'in üretimine önümüzdeki yıl başlayacağı ve 2012'de yaygınlaştıracağı Medfield platformu ise akıllı telefonlara rakip alacak. Öte taraftan AMD için de ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Akıllı telefonlar için yakın gelecekte bir çözüm sunması beklenmeyen AMD, Fusion işlemcileriyle ise tablet bilgisayar pazarında yer edinebilir. Her ne kadar firma doğrudan doğruya tabletleri hedef aldığını dile getirmese de en büyük iş ortaklarından Acer, Fusion işlemcili tablet bilgisayarını Şubat ayı içerisinde endüstrinin beğenisine sunacağını açıkladı.

X86 kozuyla iddialı gelen Intel ve AMD'ye karşı, ARM'ın da güçlü bir yol haritası olduğu söylenebilir. Çok çekrdekli Cortex A9 mimarisinin yeni yıl ile birlikte yaygınlaşması beklenirken, önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde pazara girmesi beklenen Cortex-A15 mimarisinin detayları da bir süre önce açıklandı. Güncel çekirdek tasarımlarına kıyasla performansı 5 kat arttırması ve güç tüketimini %75 düşürmesi beklenen yeni platform için yarıiletken üreticileri şimdiden lisanslamaya başladılar. Öte taraftan ARM'ın kendi grafik birimi Mali de yeni versiyonlarla performansı arttırıyor ve özellikle önümüzdeki yıl içerisinde konsol seviyesinde grafik performansı sunması bekleniyor.

ARM'ın potansiyeliyle ilgili iddialı açıklamlardan bir tanesi, şirketin kurucularından birisi olan ve bugün yönetim kurulunda bulunmasa da hisse ortaklığını sürdüren Dr. Hermann Hauser'den geldi. Wall Street Journal'a konuşan Hauser, ARM'ın x86 işlemcileri öldürecek olmasında Intel'in ARM çözümleri kadar iyi Atom işlemciler üretemeyecek olmasının dışında yanlış bir iş modeline sahip olmasının da etkili olduğunu söyledi. Mobil telefon mimarisindeki insaların mikroişlemci almadığını söyleyen Hauser, "Eğer sadece işlemci satıyorsanız, yanlış bir modele sahipsiniz" dedi. Hauser açıklamasının devamında "bu Intel vs. ARM değil, Intel vs. dünyadaki diğer tüm yarıiletken üreticileri rekabetidir" dedi. Intel'in mevcut pozisyonuyla ilgili ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu öne sürerken, bu tehlikenin ARM olmadığını bizatihi Apple gibi dikey entregrasyona sahip yani farklı kademelerin tedarik zincirini bünyesinde barındıran dolayısıyla işlemci tasarımından ürün dizaynına kadar her kademeyi kendi içerisinde halledebilen firmaların olduğunu söyledi.

Mobil telefon pazarının %95'ine sahip olan ARM, gelecek konusunda endişeli görünmüyor. Ancak söz konusu rakipler Intel ve AMD gibi endüstri devi firmalar olduğu için pazarın nasıl şekilleneceğini bekleyip görmekten başka bir seçenek bulunmuyor öte taraftan 2015 yılına kadar pazarda yeni dinamiklerin oluşması bekleniyor.