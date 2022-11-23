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    Bir başka büyük kripto para borsası daha iflasın eşiğinde: Genesis alarm veriyor

    Kripto para borsası FTX'in çöküşünün ardından bir başka şirket daha sıkıntılı bir sürece girdi. Bloomberg'in haberine göre Genesis finansman bulamaması halinde batabilir.
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    Bir başka büyük kripto borsası daha iflasın eşiğinde Tam Boyutta Gör

    Bloomberg'in haberine göre kripto para borsası FTX'in çöküşünün ardından likidite sorunları yaşayan Genesis yakında iflas edebilir. Aktarılan bilgilere bakılırsa şirket yeni yatırımcı bulamaması durumunda iflas başvurusunda bulunmak zorunda kalacak.

    Genesis son birkaç gününü kendisine en az 1 milyar dolar sağlayabilecek yatırımcılar arayarak geçirdi. Borsa, Binance ve yatırım fonu Apollo Global Management ile görüşmeler yaptı fakat Apollo'nun anlaşmayı kabul etmesi pek olası değil. Binance temsilcileri ise henüz görüşmeler hakkında yorum yapmadı.

    Bir başka büyük kripto borsası daha iflasın eşiğinde Tam Boyutta Gör

    FTX hesabında 175 milyon doları kaldı

    Genesis, FTX'in iflasından bu yana likidite sorunları ile boğuşuyor. Şirket türev koluna ait 175 milyon doların bir FTX hesabında bloke edildiğini ve çekim işlemlerini askıya aldığını açıkladı. Genesis'in iflası, şirketin Gemini Earn borç verme bölümü için finansman sağlayamaması halinde gerçekleşecek.

    FTX'in iflası 11 Kasım tarihinde belli oldu. Aynı gün Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu şirketin varlıklarını dondurmuştu. Genesis temsilcileri Bloomberg'e yaptığı açıklamada içinde bulundukları durumdan bir çıkış yolu bulmaya kararlı olduklarını söyledi.

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 3 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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