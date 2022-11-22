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İflas başvurusunda bulunan kripto para borsası FTX’in, en büyük 50 alıcısına 3 milyar dolardan fazla borcu bulunuyor. Bölüm 11 iflas koruma işlemlerinden gerçekleşen bir davada, kimliği belirsiz alacaklılara borçlu olunan miktarlar ortaya çıktı. Rapora göre şirketin en büyük 10 alacaklısına toplamda 1.45 milyardan biraz daha az bir borcu bulunuyor.

Çok kısa bir süre önce iflas masasına oturan FTX, sektörün kara bulutu olmayı sürdürüyor. İflasa kadar giden süreçte zaten birçok sorunu beraberinde getiren borsanın verdiği zararlar büyüyor. Alacaklı olduğu bildirilen 100 bin kişinin 1 milyona ulaşabileceği belirtilmişti.

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İflas başvurusunda bulunan FTX‘in en büyük 50 alacaklısına 3,1 milyar dolar borcu var. Borsa, Cumartesi günü yaptığı bir mahkeme başvurusunda, isim vermeden, ilk on alacaklısına yaklaşık 1,45 milyar dolar borçlu olduğunu söyledi.

En büyük 50 alacaklıya 3,1 milyar dolar borcu olduğunu açıklayan borsa ayrıca, küresel varlıklarına ilişkin stratejik bir inceleme başlattığını ve bazı işletmelerin satışı ya da yeniden düzenlenmesi için hazırlık yaptığını belirtti.

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FTX‘in en büyük 50 alacaklısına 3 milyar dolar borcu var