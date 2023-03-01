Bir Çinli otomotiv üreticisi daha Türkiye pazarına giriş yapıyor!

- Küresel çapta 3,5 milyondan fazla araç satışı
- "Türkiye pazarının potansiyeline inanıyoruz"
- “BYD, ALJ’nin köklü deneyimi ile Türkiye’de önemli bir konuma sahip olacak”
- BYD / BYD Auto Hakkında
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14 yıldır Toyota, 2016’dan bu yana Lexus’un Türkiye distribütörlük faaliyetlerini yürüten ve tam 25 yıldır Türkiye otomotiv sektörüne yatırım yapan ALJ Türkiye, bu anlaşmayla birlikte BYD markasının yenilikçi ve çevre dostu elektrikli araçlarının satış ve satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirecek.
Küresel çapta 3,5 milyondan fazla araç satışı
Şu ana kadar global olarak 3,5 milyondan fazla araç satışına ulaşan BYD, geniş elektrikli ürün gamı, premium tasarımı ve yüksek kalite anlayışı ile beraber yüksek menzil, performans ve güvenliği bir arada sunan “blade batarya” teknolojisiyle öncü rol oynuyor.
BYD, kendi aktarma organları sistemlerini, bataryalarını, otomotiv yarı iletkenlerini, elektrik motorlarını ve motor kontrol sistemlerini geliştiren dünyadaki tek elektrikli araç üreticisi olarak da öne çıkıyor.
BYD'nin şimdilik Türkiye pazarına hangi modellerle giriş yapacağı belli değil fakat Avrupa'daki ürün gamına baktığımızda Atto 3, Han ve Tang modellerini satışa sunduğunu görmekteyiz. Bu noktada ülkemizde de benzer bir ürün stratejisi izlenebilir.
"Türkiye pazarının potansiyeline inanıyoruz"
“BYD, ALJ’nin köklü deneyimi ile Türkiye’de önemli bir konuma sahip olacak”
ALJ Türkiye Başkanı ve CEO’su Ali Haydar Bozkurt ise, son 25 yıldır Türkiye otomotiv sektörüne önemli yatırımlar yapan ALJ Türkiye’nin BYD distribütörlüğüyle yeni bir yatırıma daha imza attığını belirterek,
“ALJ Türkiye olarak dünyanın lider elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD’nin son elektrikli teknolojisine sahip modellerini Türkiye pazarına ilk kez sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. ALJ’nin otomotiv distribütörlüğü konusundaki köklü deneyimi ve yüksek itibarı, BYD markasının da Türkiye pazarında önemli bir konuma sahip olmasına büyük katkı sağlayacak. BYD’nin elektrikli modellerinin, Türkiye’deki otomobil tutkunları tarafından büyük beğeni toplayacağından eminiz” dedi.
BYD / BYD Auto Hakkında
2003 yılında kurulan BYD Auto, BYD’nin otomotiv kuruluşu olarak daha iyi bir yaşam için otomobil ve otomobil teknolojileri geliştiriyor. Global olarak çevreci teknolojileri otomobillere adapte etmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefleyen BYD Auto, tam elektrikli ve plug-in hibrit araçlar geliştiriyor. Elektrikli araçlar ve bataryalar konusunda uzman olan şirket, Çin’de üst üste 9 yıldır en fazla yeni nesil enerjili (elektrikli ve plug-in hibrit) binek araç satan marka olmayı başarıyor. Merkezi Hollanda’da bulunan BYD Avrupa ise, BYD Grubu’nun ilk deniz aşırı kolu olarak Avrupa’da konumlandırıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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