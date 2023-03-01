Bir Çinli otomotiv üreticisi daha Türkiye pazarına giriş yapıyor!

Tam Boyutta Gör Dünyanın önde gelen elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD (Build Your Dreams), Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor.

14 yıldır Toyota, 2016’dan bu yana Lexus’un Türkiye distribütörlük faaliyetlerini yürüten ve tam 25 yıldır Türkiye otomotiv sektörüne yatırım yapan ALJ Türkiye, bu anlaşmayla birlikte BYD markasının yenilikçi ve çevre dostu elektrikli araçlarının satış ve satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirecek.

Küresel çapta 3,5 milyondan fazla araç satışı

Şu ana kadar global olarak 3,5 milyondan fazla araç satışına ulaşan BYD, geniş elektrikli ürün gamı, premium tasarımı ve yüksek kalite anlayışı ile beraber yüksek menzil, performans ve güvenliği bir arada sunan “blade batarya” teknolojisiyle öncü rol oynuyor.

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BYD, kendi aktarma organları sistemlerini, bataryalarını, otomotiv yarı iletkenlerini, elektrik motorlarını ve motor kontrol sistemlerini geliştiren dünyadaki tek elektrikli araç üreticisi olarak da öne çıkıyor.

BYD'nin şimdilik Türkiye pazarına hangi modellerle giriş yapacağı belli değil fakat Avrupa'daki ürün gamına baktığımızda Atto 3, Han ve Tang modellerini satışa sunduğunu görmekteyiz. Bu noktada ülkemizde de benzer bir ürün stratejisi izlenebilir.

"Türkiye pazarının potansiyeline inanıyoruz"

BYD Avrupa Genel Müdürü ve BYD Uluslararası İşbirliği Bölümü Başkanı Michael Shu, BYD’nin yüksek teknolojiye sahip ürün yelpazesini, Türk tüketicilerinin beğenisine sunacak olmaktan büyük bir heyecan duyduklarını belirterek, “Türkiye pazarının potansiyeline inanıyoruz ve dünya lideri teknolojilerine sahip BYD modellerini, otomotiv sektöründe başarılı sonuçlara imza atan ALJ Türkiye ile koordinasyon içerisinde sunacak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz.” dedi.

“BYD, ALJ’nin köklü deneyimi ile Türkiye’de önemli bir konuma sahip olacak”

ALJ Türkiye Başkanı ve CEO’su Ali Haydar Bozkurt ise, son 25 yıldır Türkiye otomotiv sektörüne önemli yatırımlar yapan ALJ Türkiye’nin BYD distribütörlüğüyle yeni bir yatırıma daha imza attığını belirterek,

“ALJ Türkiye olarak dünyanın lider elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD’nin son elektrikli teknolojisine sahip modellerini Türkiye pazarına ilk kez sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. ALJ’nin otomotiv distribütörlüğü konusundaki köklü deneyimi ve yüksek itibarı, BYD markasının da Türkiye pazarında önemli bir konuma sahip olmasına büyük katkı sağlayacak. BYD’nin elektrikli modellerinin, Türkiye’deki otomobil tutkunları tarafından büyük beğeni toplayacağından eminiz” dedi.

BYD / BYD Auto Hakkında

Çok uluslu bir teknoloji şirketi olan BYD, daha iyi bir yaşam için teknolojik inovasyonlarıyla öne çıkıyor. 1995 yılında şarj edilebilir batarya üreticisi olarak kurulan BYD, şu anda Çin, ABD, Kanada, Japonya, Brezilya, Macaristan ve Hindistan dahil olmak üzere 30’dan fazla sanayi bölgesinde otomobil, demir yolu taşımacılığı, yeni enerji ve elektronik sektörlerinin dahil olduğu bir iş hacmine sahip.

2003 yılında kurulan BYD Auto, BYD’nin otomotiv kuruluşu olarak daha iyi bir yaşam için otomobil ve otomobil teknolojileri geliştiriyor. Global olarak çevreci teknolojileri otomobillere adapte etmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefleyen BYD Auto, tam elektrikli ve plug-in hibrit araçlar geliştiriyor. Elektrikli araçlar ve bataryalar konusunda uzman olan şirket, Çin’de üst üste 9 yıldır en fazla yeni nesil enerjili (elektrikli ve plug-in hibrit) binek araç satan marka olmayı başarıyor. Merkezi Hollanda’da bulunan BYD Avrupa ise, BYD Grubu’nun ilk deniz aşırı kolu olarak Avrupa’da konumlandırıldı.

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Bir Çinli otomotiv üreticisi daha Türkiye pazarına giriş yapıyor!