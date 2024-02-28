Bir sonraki Battlefield oyunundan yeni detaylar ortaya çıktı

Yeni Battlefield 2025 yılında çıkacak
EA CEO'su Andrew Wilson, önceki açıklamalarında bir sonraki Battlefield oyununun 2025 yılına kadar piyasaya çıkmayacağının sinyallerini vermişti. Insider Gaming’in özel haberi de bunu doğruluyor ve Battlefield oyununun Ekim 2025 tarihinde çıkmasının planlandığını bildiriyor. Bununla birlikte oyunun 2025 - 2030 yılları arasında modern bir dünyada geçeceği ve daha hikaye odaklı olacağı belirtiliyor.
Bunlara ek olarak Ripple Effect’in halihazırda oynaması ücretsiz olan yeni bir Battle Royale oyun modu üzerinde çalışıyor. Burada Call of Duty: Warzone'a benzeri bir stratejinin izleneceği söyleniyor. Rapora göre şu anda oyunda klasik Battle Royale deneyimi ve 'Gauntlet' adlı mod olmak üzere iki farklı oyun modu bulunuyor. Gauntlet modunda birden fazla takım olacak ve hedefe dayalı olarak yarışacaklar. Her görevin ardından en düşük puanı alan takım ise elenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.