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    Anlık Bildirim

    Bir sonraki Battlefield oyunundan yeni detaylar ortaya çıktı

    Yeni Battlefield oyunu anlaşıldığı kadarıyla köklere geri dönecek ve bazı önemli değişiklikler içerecek. Son gelen bilgilere göre yeni Battlefield ayrıca Battle Royale moduna sahip olacak.
    Bir sonraki Battlefield oyunundan yeni detaylar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Son Battlefield oyununun çıkmasından bu yana iki yıldan fazla zaman geçti ve bir sonraki Battlefield için merak katsayısı yükselmeye devam ediyor. Yeni Battlefield oyunu halihazırda eski adıyla DICA LA olan Ripple Effect tarafından geliştiriliyor. Son gelen bilgilere göre ise bir sonraki Battlefield oyununda ücretsiz Battle Royale olacak ve oyun modern çağlarda geçecek. Detaylar şu şekilde:

    Yeni Battlefield 2025 yılında çıkacak

    EA CEO'su Andrew Wilson, önceki açıklamalarında bir sonraki Battlefield oyununun 2025 yılına kadar piyasaya çıkmayacağının sinyallerini vermişti. Insider Gaming’in özel haberi de bunu doğruluyor ve Battlefield oyununun Ekim 2025 tarihinde çıkmasının planlandığını bildiriyor. Bununla birlikte oyunun 2025 - 2030 yılları arasında modern bir dünyada geçeceği ve daha hikaye odaklı olacağı belirtiliyor.

    Bir sonraki Battlefield oyunundan yeni detaylar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan bir sonraki Battlefield oyunu, 64 oyunculu maçlar, dört sınıflı sistemin geri dönüşü ve yıkım sistemlerinin elden geçirilmesi gibi köklerine dönüş yaklaşımını benimseyecek. Daha önceki haberlerimizde bu oyunun sektördeki en gerçekçi ve heyecan verici yıkım efektlerini içereceğinden bahsetmiştik. Dolayısıyla bu alanda önemli adımların atılacağı anlaşılıyor.

    Bunlara ek olarak Ripple Effect’in halihazırda oynaması ücretsiz olan yeni bir Battle Royale oyun modu üzerinde çalışıyor. Burada Call of Duty: Warzone'a benzeri bir stratejinin izleneceği söyleniyor. Rapora göre şu anda oyunda klasik Battle Royale deneyimi ve 'Gauntlet' adlı mod olmak üzere iki farklı oyun modu bulunuyor. Gauntlet modunda birden fazla takım olacak ve hedefe dayalı olarak yarışacaklar. Her görevin ardından en düşük puanı alan takım ise elenecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 6 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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