Tam Boyutta Gör Son Battlefield oyununun çıkmasından bu yana iki yıldan fazla zaman geçti ve bir sonraki Battlefield için merak katsayısı yükselmeye devam ediyor. Yeni Battlefield oyunu halihazırda eski adıyla DICA LA olan Ripple Effect tarafından geliştiriliyor. Son gelen bilgilere göre ise bir sonraki Battlefield oyununda ücretsiz Battle Royale olacak ve oyun modern çağlarda geçecek. Detaylar şu şekilde:

Yeni Battlefield 2025 yılında çıkacak

EA CEO'su Andrew Wilson, önceki açıklamalarında bir sonraki Battlefield oyununun 2025 yılına kadar piyasaya çıkmayacağının sinyallerini vermişti. Insider Gaming’in özel haberi de bunu doğruluyor ve Battlefield oyununun Ekim 2025 tarihinde çıkmasının planlandığını bildiriyor. Bununla birlikte oyunun 2025 - 2030 yılları arasında modern bir dünyada geçeceği ve daha hikaye odaklı olacağı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan bir sonraki Battlefield oyunu, 64 oyunculu maçlar, dört sınıflı sistemin geri dönüşü ve yıkım sistemlerinin elden geçirilmesi gibi köklerine dönüş yaklaşımını benimseyecek. Daha önceki haberlerimizde bu oyunun sektördeki en gerçekçi ve heyecan verici yıkım efektlerini içereceğinden bahsetmiştik. Dolayısıyla bu alanda önemli adımların atılacağı anlaşılıyor.

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Bunlara ek olarak Ripple Effect’in halihazırda oynaması ücretsiz olan yeni bir Battle Royale oyun modu üzerinde çalışıyor. Burada Call of Duty: Warzone'a benzeri bir stratejinin izleneceği söyleniyor. Rapora göre şu anda oyunda klasik Battle Royale deneyimi ve 'Gauntlet' adlı mod olmak üzere iki farklı oyun modu bulunuyor. Gauntlet modunda birden fazla takım olacak ve hedefe dayalı olarak yarışacaklar. Her görevin ardından en düşük puanı alan takım ise elenecek.

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Bir sonraki Battlefield oyunundan yeni detaylar ortaya çıktı