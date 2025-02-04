Yeni Battlefield için oynanış videosu ve erken erişim programı duyuruldu

Battlefield Labs ile oyuncular gelişim sürecine dahil oluyor
EA’nin duyurusuna göre Battlefield Labs, geliştiricilerin yeni oyun üzerindeki mekanikleri, haritaları ve oynanış unsurlarını oyuncularla birlikte test etmesini sağlayan bir platform olacak. Program kapsamında seçilen oyuncular, silahlar, araçlar, yıkım mekanikleri, haritalar, oyun modları ve takım bazlı oynanış gibi birçok temel özelliği deneyimleyebilecek.
Program kapsamında yer alacak oyuncular, gizlilik sözleşmesi (NDA) kapsamında tutulacak ve oyun içeriği hakkında bilgi paylaşamayacak. Ancak EA, Battlefield Labs kapsamında elde edilen geri bildirimleri toplulukla belirli aralıklarla paylaşacağını duyurdu.
EA, Battlefield Labs programının ilk aşamada yalnızca Avrupa ve Kuzey Amerika’daki oyunculara açık olacağını duyurdu. Katılımcı sayısı başlangıçta "birkaç bin kişi" ile sınırlı olacak, ancak ilerleyen süreçte daha fazla oyuncunun dahil edilmesi planlanıyor
Başvurular EA’nin resmi web sitesi üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca, yeni Battlefield oyununun gelişim sürecini takip etmek isteyen oyuncular için EA, düzenli olarak kamuya açık güncellemeler paylaşacağını ve oyunun Discord topluluğu aracılığıyla gelişmeleri duyuracağını açıkladı. Bu arada EA, yeni Battlefield için bir çıkış tarihi, platform veya bir isim açıklamasında bulunmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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