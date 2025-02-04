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    Yeni Battlefield için oynanış videosu ve erken erişim programı duyuruldu

    Electronic Arts bir sonraki Battlefield oyununun üzerinde çalışırken serinin hayranlarına oyunu erkenden test etme şansı veriyor: İşte Yeni erken erişim programı Battlefield Labs.
    Yeni Battlefield için oynanış videosu ve erken erişim programı Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının en köklü FPS serilerinden biri olan Battlefield, oyuncuların serinin geleceğini şekillendirebileceği yeni bir erken erişim programı ile geri dönüyor. Electronic Arts (EA) tarafından duyurulan Battlefield Labs, oyunculara yeni Battlefield oyununu erken test etme ve geri bildirim verme şansı sunacak.

    Battlefield Labs ile oyuncular gelişim sürecine dahil oluyor

    EA’nin duyurusuna göre Battlefield Labs, geliştiricilerin yeni oyun üzerindeki mekanikleri, haritaları ve oynanış unsurlarını oyuncularla birlikte test etmesini sağlayan bir platform olacak. Program kapsamında seçilen oyuncular, silahlar, araçlar, yıkım mekanikleri, haritalar, oyun modları ve takım bazlı oynanış gibi birçok temel özelliği deneyimleyebilecek.

    Program kapsamında yer alacak oyuncular, gizlilik sözleşmesi (NDA) kapsamında tutulacak ve oyun içeriği hakkında bilgi paylaşamayacak. Ancak EA, Battlefield Labs kapsamında elde edilen geri bildirimleri toplulukla belirli aralıklarla paylaşacağını duyurdu.

    Yeni Battlefield için oynanış videosu ve erken erişim programı Tam Boyutta Gör
    DICE, Ripple Effect, Criterion ve Motive gibi EA çatısı altındaki çeşitli stüdyolar tarafından geliştirilen yeni Battlefield oyunu, serinin son oyunu Battlefield 2042’nin aksine tek kişilik senaryo modu içerecek. Henüz oyun hakkında çok fazla detay paylaşılmasa da, yayınlanan kısa bir alfa görüntüsü, oyunculara yeni nesil Battlefield deneyimi konusunda küçük ipuçları veriyor.

    EA, Battlefield Labs programının ilk aşamada yalnızca Avrupa ve Kuzey Amerika’daki oyunculara açık olacağını duyurdu. Katılımcı sayısı başlangıçta "birkaç bin kişi" ile sınırlı olacak, ancak ilerleyen süreçte daha fazla oyuncunun dahil edilmesi planlanıyor

    Başvurular EA’nin resmi web sitesi üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca, yeni Battlefield oyununun gelişim sürecini takip etmek isteyen oyuncular için EA, düzenli olarak kamuya açık güncellemeler paylaşacağını ve oyunun Discord topluluğu aracılığıyla gelişmeleri duyuracağını açıkladı. Bu arada EA, yeni Battlefield için bir çıkış tarihi, platform veya bir isim açıklamasında bulunmadı.

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