Need for Speed için kötü haber: Tüm odak Battlefield'a çevrildi

Yeni Need for Speed ihtimali zayıflıyor
Criterion'ın 30. yıl dönümü kapsamında kendisini "A Battlefield Studio" olarak yeniden konumlandırmasının ardından gündeme gelen sorular, IGN'e konuşan Battlefield Studios Europe Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Rebecka Coutaz'ın açıklamalarıyla daha da netleşti. Criterion'ın gelecekte farklı projelere dönüp dönmeyeceği sorusuna Coutaz, "Tamamen Battlefield'a odaklandık." yanıtını verdi.
EA tarafından serinin tamamen sona erdiğine dair resmi bir açıklama yapılmasa da Criterion'ın yalnızca Battlefield üzerinde çalışıyor olması, 2022'de çıkan Need for Speed Unbound'un serinin son oyunu olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi. Burnout tarafında ise serinin son yapımı 2018 yılında piyasaya sürülen Burnout Paradise Remastered olmuştu.
Oyuncu ilgisindeki düşüş dikkat çekiyor
Ancak sadece bu sayılar tabloyu açıklamıyor. Zira serinin hayranları EA’in yıllardır Need for Speed markasını yanlış yönettiğini düşünüyor. Özellikle Need for Speed Underground, Underground 2, Most Wanted ve Carbon, serinin en başarılı yapımları arasında gösterilmeye devam ediyor. Genel olarak serinin önceki oyunlarında hikayesel bir anlatım tarzı kurgulanıyordu. Ancak yeni oyunların bu çizgiden uzaklaşmasıyla serinin gerileyişi paralel şekilde ilerledi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: