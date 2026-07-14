Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Need for Speed için kötü haber: Tüm odak Battlefield'a çevrildi

    EA'in Battlefield kararı, Need for Speed ve Burnout serilerinin geleceğine ilişkin soru işaretlerini büyüttü. Criterion Games artık tamamen Battlefield'a odaklanacak.

    Need for Speed için kötü haber: Tüm odak Battlefield'a çevrildi Tam Boyutta Gör
    Yarış oyunu tutkunlarının yıllardır takip ettiği Need for Speed serisinin geleceğine ilişkin belirsizlik büyüyor. Electronic Arts (EA) henüz serinin sona erdiğini resmen duyurmuş değil ancak emareler buna işaret ediyor. Zira Criterion Games'in artık tamamen Battlefield serisine odaklandığını doğrulayan açıklamalar, yeni bir Need for Speed oyununun geliştirilmediği yönündeki endişeleri güçlendiriyor. Bu gelişmeler Burnout serisinin geleceğini de belirsiz hale getiriyor.

    Yeni Need for Speed ihtimali zayıflıyor

    Criterion'ın 30. yıl dönümü kapsamında kendisini "A Battlefield Studio" olarak yeniden konumlandırmasının ardından gündeme gelen sorular, IGN'e konuşan Battlefield Studios Europe Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Rebecka Coutaz'ın açıklamalarıyla daha da netleşti. Criterion'ın gelecekte farklı projelere dönüp dönmeyeceği sorusuna Coutaz, "Tamamen Battlefield'a odaklandık." yanıtını verdi.

    EA tarafından serinin tamamen sona erdiğine dair resmi bir açıklama yapılmasa da Criterion'ın yalnızca Battlefield üzerinde çalışıyor olması, 2022'de çıkan Need for Speed Unbound'un serinin son oyunu olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi. Burnout tarafında ise serinin son yapımı 2018 yılında piyasaya sürülen Burnout Paradise Remastered olmuştu.

    Oyuncu ilgisindeki düşüş dikkat çekiyor

    Need for Speed için kötü haber: Tüm odak Battlefield'a çevrildi Tam Boyutta Gör
    Need for Speed markasının geri planda kalmasının nedenlerinden biri olarak oyuncu ilgisindeki azalma gösteriliyor. SteamDB verilerine göre Need for Speed Unbound, çıkış döneminde 14.063 eş zamanlı oyuncu ile zirve yaptı. Oyunun günlük en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısı ise zamanla 1.000 ila 1.500 seviyelerine geriledi. Buna karşılık Battlefield 6 şu anda günlük yaklaşık 50.000 eşzamanlı oyuncuya sahip. Şimdiye kadarki en yüksek seviyesi ise 740 binden fazla.

    Ancak sadece bu sayılar tabloyu açıklamıyor. Zira serinin hayranları EA’in yıllardır Need for Speed markasını yanlış yönettiğini düşünüyor. Özellikle Need for Speed Underground, Underground 2, Most Wanted ve Carbon, serinin en başarılı yapımları arasında gösterilmeye devam ediyor. Genel olarak serinin önceki oyunlarında hikayesel bir anlatım tarzı kurgulanıyordu. Ancak yeni oyunların bu çizgiden uzaklaşmasıyla serinin gerileyişi paralel şekilde ilerledi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    atiker gold enjektör devletin çocuğu aileden alması suzuki sx4 0.9 tce clio alınır mı youtube revanced kurulum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Pro
    HUAWEI Pura 80 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370
    CASPER Nirvana C370
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum