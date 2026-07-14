Need for Speed için kötü haber: Tüm odak Battlefield'a çevrildi

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Tam Boyutta Gör Yarış oyunu tutkunlarının yıllardır takip ettiği Need for Speed serisinin geleceğine ilişkin belirsizlik büyüyor. Electronic Arts (EA) henüz serinin sona erdiğini resmen duyurmuş değil ancak emareler buna işaret ediyor. Zira Criterion Games'in artık tamamen Battlefield serisine odaklandığını doğrulayan açıklamalar, yeni bir Need for Speed oyununun geliştirilmediği yönündeki endişeleri güçlendiriyor. Bu gelişmeler Burnout serisinin geleceğini de belirsiz hale getiriyor.

Yeni Need for Speed ihtimali zayıflıyor

Criterion'ın 30. yıl dönümü kapsamında kendisini "A Battlefield Studio" olarak yeniden konumlandırmasının ardından gündeme gelen sorular, IGN'e konuşan Battlefield Studios Europe Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Rebecka Coutaz'ın açıklamalarıyla daha da netleşti. Criterion'ın gelecekte farklı projelere dönüp dönmeyeceği sorusuna Coutaz, "Tamamen Battlefield'a odaklandık." yanıtını verdi.

EA tarafından serinin tamamen sona erdiğine dair resmi bir açıklama yapılmasa da Criterion'ın yalnızca Battlefield üzerinde çalışıyor olması, 2022'de çıkan Need for Speed Unbound'un serinin son oyunu olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi. Burnout tarafında ise serinin son yapımı 2018 yılında piyasaya sürülen Burnout Paradise Remastered olmuştu.

Oyuncu ilgisindeki düşüş dikkat çekiyor

Tam Boyutta Gör Need for Speed markasının geri planda kalmasının nedenlerinden biri olarak oyuncu ilgisindeki azalma gösteriliyor. SteamDB verilerine göre Need for Speed Unbound, çıkış döneminde 14.063 eş zamanlı oyuncu ile zirve yaptı. Oyunun günlük en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısı ise zamanla 1.000 ila 1.500 seviyelerine geriledi. Buna karşılık Battlefield 6 şu anda günlük yaklaşık 50.000 eşzamanlı oyuncuya sahip. Şimdiye kadarki en yüksek seviyesi ise 740 binden fazla.

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Ancak sadece bu sayılar tabloyu açıklamıyor. Zira serinin hayranları EA’in yıllardır Need for Speed markasını yanlış yönettiğini düşünüyor. Özellikle Need for Speed Underground, Underground 2, Most Wanted ve Carbon, serinin en başarılı yapımları arasında gösterilmeye devam ediyor. Genel olarak serinin önceki oyunlarında hikayesel bir anlatım tarzı kurgulanıyordu. Ancak yeni oyunların bu çizgiden uzaklaşmasıyla serinin gerileyişi paralel şekilde ilerledi.

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