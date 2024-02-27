Stardew Valley satışları 30 milyonu aştı: 1.6 güncellemesi yolda

Stardew Valley satışları 30 milyonu aştı
Geliştirici Eric "ConcernedApe" Barone, Stardew Valley'in tüm platformlarda 30 milyondan fazla sattığını ve 1.6 güncellemesinin 19 Mart'ta erişilebilir olacağını duyurdu. Yeni rakamlar, Mayıs 2022'de açıklanan 20 milyonluk satışı katlarken, bu tarihten günümüze 10 milyon kopya satıldığı anlamına geliyor.
Oyunun hangi platformda ne kadar sattığı ise açıklanmadı. Ancak en çok satışın PC üzerinden yapıldığını tahmin ediyoruz. Üstelik oyunun tek bir kişi tarafından tasarladığı göz önünde bulundurulduğunda başarının ne kadar büyük olduğu görülebiliyor.
1.6 güncellemesine dönersek olursak, başlangıçta planlanandan çok daha büyük olacak. Buna göre yeni bir festival, yeni öğeler ve daha fazlasını içerecek. Üstelik Barone, güncellemenin mümkün olan en kısa sürede Konsol ve Mobil platformlara da ulaşacağını belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.