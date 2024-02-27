Tam Boyutta Gör 2016 yılında Steam'de yayınlanan ve dünyanın en huzur veren oyunlarından Stardew Valley, yepyeni bir başarıya daha imza attı. Piksel tasarımı ve kolay oynanışıyla çıktığı günden bu yana gündemde düşmeyen yapım, 30 milyonluk satış barajını aştı. Yaklaşmakta olan 1.6 güncellemesi ise, bu rakamları katlayabilir.

Stardew Valley satışları 30 milyonu aştı

Geliştirici Eric "ConcernedApe" Barone, Stardew Valley'in tüm platformlarda 30 milyondan fazla sattığını ve 1.6 güncellemesinin 19 Mart'ta erişilebilir olacağını duyurdu. Yeni rakamlar, Mayıs 2022'de açıklanan 20 milyonluk satışı katlarken, bu tarihten günümüze 10 milyon kopya satıldığı anlamına geliyor.

Oyunun hangi platformda ne kadar sattığı ise açıklanmadı. Ancak en çok satışın PC üzerinden yapıldığını tahmin ediyoruz. Üstelik oyunun tek bir kişi tarafından tasarladığı göz önünde bulundurulduğunda başarının ne kadar büyük olduğu görülebiliyor.

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1.6 güncellemesine dönersek olursak, başlangıçta planlanandan çok daha büyük olacak. Buna göre yeni bir festival, yeni öğeler ve daha fazlasını içerecek. Üstelik Barone, güncellemenin mümkün olan en kısa sürede Konsol ve Mobil platformlara da ulaşacağını belirtti.

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Stardew Valley satışları 30 milyonu aştı! 1.6 güncellemesi yolda