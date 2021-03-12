Bir ürün nedeniyle zarar gören kullanıcıya tazminat hakkı getirildi

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Geçen sene yayınlanan Yeni Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 1 senelik geçiş süresi tamamlandı ve bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Bu kanun ürünler hakkında firmaya yasal yükümlülükler getiriyor.

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Uygunsuz ürünlere yönelik hazırlanan bu kanun sayesinde mağdur duruma düşen vatandaşın hakkının korunması amaçlanıyor. Uygunsuz üründen kaynaklı olarak kullanıcı maddi veya manevi olarak zarar görürse firmaya tazminat ödeme yükümlülüğü getirildi. Ayrıca ürünler genel olarak sorunlu çıkarsa geri çağırma programı başlatılması zorunlu hale geldi. İnsan sağlığı ve güvenliğini tehdit eden ürünler de bu kapsama giriyor.

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Hatalı ürünün sorumlusunu belirlemek için imalatçıdan satıcıya kadar tüm aktörlere ürünü kimden aldığını kime sattığını beyan etmesi gerekiyor. İmalatçı, ithalatçı veya satıcı firma sorumlu olabilir.

Ürünün sebep olduğu zarar nedeniyle ödenecek maddi ve manevi tazminat miktarının belirlenmesinde 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacak. Görülen zararın türüne göre 7 bin TL’den 500 bin TL’ye kadar tazminat kararı verilebiliyor. Bugüne kadar üründen dolayı zarar gören kişi az miktarda tazminat alabiliyordu. Hatta çoğu durumda ürün miktarı kadar tazminat ödeniyordu. Söz konusu düzenleme ile tüketicinin hakkı tam olarak korunmuş olacak.

resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200312-1.htm

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