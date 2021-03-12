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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bir ürün nedeniyle zarar gören kullanıcıya tazminat hakkı getirildi

    Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi bugün yürürlüğe girdi. Bir ürün nedeniyle zarar gören kullanıcının maddi ve manevi zararlarına karşılık olarak tazminat alma hakkı getirildi.
    12 Mart 2021, 22:00 (Güncellendi, 3 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    8

    Bir ürün nedeniyle zarar gören kullanıcıya tazminat hakkı getirildi
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    Geçen sene yayınlanan Yeni Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 1 senelik geçiş süresi tamamlandı ve bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Bu kanun ürünler hakkında firmaya yasal yükümlülükler getiriyor.

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    Uygunsuz ürünlere yönelik hazırlanan bu kanun sayesinde mağdur duruma düşen vatandaşın hakkının korunması amaçlanıyor. Uygunsuz üründen kaynaklı olarak kullanıcı maddi veya manevi olarak zarar görürse firmaya tazminat ödeme yükümlülüğü getirildi. Ayrıca ürünler genel olarak sorunlu çıkarsa geri çağırma programı başlatılması zorunlu hale geldi. İnsan sağlığı ve güvenliğini tehdit eden ürünler de bu kapsama giriyor.

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    Hatalı ürünün sorumlusunu belirlemek için imalatçıdan satıcıya kadar tüm aktörlere ürünü kimden aldığını kime sattığını beyan etmesi gerekiyor. İmalatçı, ithalatçı veya satıcı firma sorumlu olabilir.

    Ürünün sebep olduğu zarar nedeniyle ödenecek maddi ve manevi tazminat miktarının belirlenmesinde 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacak. Görülen zararın türüne göre 7 bin TL’den 500 bin TL’ye kadar tazminat kararı verilebiliyor. Bugüne kadar üründen dolayı zarar gören kişi az miktarda tazminat alabiliyordu. Hatta çoğu durumda ürün miktarı kadar tazminat ödeniyordu. Söz konusu düzenleme ile tüketicinin hakkı tam olarak korunmuş olacak.



    resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200312-1.htm
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    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    M makine26 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    şu telefon yerine salatalık gönderenlere el atsın devlet. O hıyarıda gönderenin uygun bi yerine monte etsinler
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    3
    Askaparta 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Gıda başta olmak üzere cezalar uygulanır ve caydırıcı hale gelir inşallah.
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    -frambuaz (frambuaz ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Hiçbir şey çıkmaz geçiniz.
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    M makine26 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    şu telefon yerine salatalık gönderenlere el atsın devlet. O hıyarıda gönderenin uygun bi yerine monte etsinler
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    tonodias 1 gün ( Mesaj Silindi ) makine26
    Salatalık fiyatı çok artı, o yüzden ona da el atamıyor. Şu an ne sen sor ne ben söylim durumları var yani (:
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    A alptaskiran 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kozmetik ve gıda sektörüne umarım olumsuz yansımaz bu kanun

    Linç yemeden söyliyim kozmetik sektöründe cilt saç gibi kendi tipinize göre ürün seçmeniz lazım genel 6 adet cilt tipi var mesela gidip bu bana uygun değilmiş denip dava açılabilir çünkü size uygun olmayan ürün kullandığınızda sivilcelenme kızarma gibi zararlar yola çıkıyor.
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    haruncic3k (Harun Çiçek) 2 gün ( Mesaj Silindi ) alptaskiran
    Yansır umarız sağlığımızla oynamasınlar kaliteli üretsinler daha sonra sağlığımızı yerine getirmek için bir ton masraf oluyor devlete ve bize
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    esesboy (Emirhan Solmuş) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Mesela internet ten parfüm aldım cildime zarar verdi dava açabilir muiyim?
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    kangroo 2 gün ( Mesaj Silindi ) esesboy
    Bu çok ayrı ama bildiğim kadarıyla zaten açılabilir. Bir avukata danışmak lazım
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    gs_tutkunu (aSociaL MaN) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Gıda ile milleti zehirlemeleri biter inşallah
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    kartal172 (Cemil ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Zaten mağazaların (satıcıların) toplanıp satış yaptıkları kanallardan aldığım ürünler kırık yada çürük (paslı) geliyor. İade istediğinde satıcıyla görüş diyor. @#@#@ ülkesinden zaten normal bir şey beklemeyin.
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    K kayamtky 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Umarım, bu haberden sonra üretici de satıcı da kendine çeki düzen verir, zaten vermek zorunda.
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    vedkum 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Şimdiye kadar yok muymuş, garip.
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    K kenbalx (f k) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Amerikadaki gibi garip tazminat dava haberleri gelir yakında.
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    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    tazminat, ticaret bakanlığı ve
    6 etiket daha Güvenlik ürün güvenliği Türkiye Haberleri kanun düzenleme Bilim ve Teknoloji
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