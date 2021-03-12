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    Yeni ekonomi reformlarından teknoloji dünyasını heyecanlandıracak haberler çıktı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı” kapsamında yaptığı konuşmada dijital dünyayı da ilgilendiren önemli gelişmelerin ilk müjdelerini verdi.
    12 Mart 2021, 16:35 (Güncellendi, 2 sa.)
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    Alternatif Enerji
    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
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    Yeni ekonomi reformlarından teknoloji dünyasını heyecanlandıracak haberler çıktı
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    Türkiye’nin gelecek yıllardaki ekonomik ve ticari alandaki vizyonunu ortaya koyması adına son derece önemli olan Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli paylaşımlar yaptı. Dijital dünyadan, girişimciliğe kadar pek çok konuda önemli başlıkların olduğu reform paketine dair detaylar ilerleyen günlerde detaylanacak. Şimdilik ana başlıklarının paylaşıldığı önemli konular arasında bizleri en çok meraklandıran konuların başında dijitalleşme geliyor.

    Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasını başlatıyoruz diyen Erdoğan’ın Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet vergi dairesi ve interaktif vergi dairesi ekranlarından farklı olarak nelerin sunulmuş olacağını ilerleyen günlerde görebileceğiz. Ayrıca ülkemizde yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar için dijital vergi asistanı sistemi geliştirilecek.

    Yazılım ve Donanım Teknolojileri Endüstrisi

    Erdoğan’ın konuşmasında teknoloji dünyasını belki de en çok heyecanlandıran konuların başında kurulacağı müjdelenen Yazılım ve Teknolojileri Endüstrisi oldu. Tıpkı uzun yıllardan bu yana savunma sanayiinde sağlanan başarı gibi donanım ve yazılım teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda da doğrudan devlet destekli garanti ile bir kuluçka ortamının sağlanması hedefleniyor.

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    Doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak kurgulanacak yapı çatısı altında, sağlık teknolojileri, yazılım, donanımsal ürün gibi kamunun ve özel sektörün ihtiyaçlarının yerli çözümlerle karşılanması için geliştirmeler yapılacak. Burada savunma sanayiinde olduğu gibi devlet destekli alım garantisi gibi hamleler, ürünlerin gelişim sürecine katkı sağlayabilir.

    Girişimcilik Ekosistemine Destek

    Konuşma başlıkları arasında Cumhurbaşkanı’nın yazılım, teknoloji, girişim gibi vurguları fazlaca vurgulaması, yeni dönemde bu alanlarda önemli teşviklerin olacağının da müjdecisi oldu. Ayrıca devlet destekli bir kitle fonlaması sisteminin hayata geçirileceğine yönelik vurgu da son derece önemli.

    Enerji Depolama Tesisleri

    Tüm dünyada enerji depolama sistemleri konusunda önemli geliştirmeler yapılmasına karşın ülkemizde bu alanda önemli bir çalışma göremiyorduk zira bu konuda yasal bir alt yapı bulunmuyordu. Reform kapsamında bu konudaki düzenlemeler de alınmış.

    Dijital Para

    Önem arz eden bir diğer konu ise devletin dijital para konusundaki ilk büyük resmi hamlesi oldu. Ekonomik Reform paketi kapsamında Erdoğan dijital paraların hukuki, ticari ve ekonomik alt yapısının kurulması için çalışamlar yapılacağını duyurdu. Tüketiciyi de koruyacak bir yapı geliştireceğiz diyen Erdoğan’ın bu açıklamaları, kripto para borsalarında BDDK denetimi, Merkez Bankası disponobilite oranlarına tabi olma gibi sonuçları ortaya çıkarabilir.

    Bahsettiğimiz tüm bu konulara ek olarak diğer bazı önemli başlıklar şöyle:

    • Kamuda taşıt alımına sınırlama getirilmesi,
    • Kamu alımınlarını yerli sanayiye yönlendirme,
    • Teknoloji transferi sağlayacak alım garantilerini destekleme,
    • Kartlı ödeme sistemleri alanında yerli marka Troy’u tek bir şirket çatısı altında toplama ve teşvikler sunma,
    • Proje finansmanı fonları oluşturma,
    • Yenilenebilir enerji, elektrikli veya hibrit ulaşım araçları gibi yatırım ihtiyaçlarının fon ihtiyaçlarını karşılayacak özel bir yapı kurulması,
    • Sanayide yeşil dönüşümün desteklenmesi,
    • Yapay zeka temelli teknolojilere ek destekler sağlanması,
    • Enerjide dışa bağımlılığı azalatacak politikaların desteklenmesi,
    • Dijital pazar yerlerinde hizmet veren tüm firmaların haklarını koruyacak yasal düzenlemelerin yapılması,
    • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yurt dışına gidecek veriler için GDPR benzeri düzenlemelerin yasalaşması.

    Geniş boyutlu bu listenin uygulanması ve gelişimin izlenmesi adına şeffaflık için 3 ayda bir programın uygulama başarısının değerlendirileceği ve kamuoyu ile paylaşılacağı toplantıların da yapılacağı aktarıldı.



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    Samsung'un yapay zeka destekli görünmez klavyesi

    BLasTeaR 2 saat önce

    bakmadan kullananlar için demek istedin sanırım @TheJudge :)

    TheJudgé 1 gün önce

    Görünmez klavyede görmeden tuşlara nasıl basıcaz ? bunu ancak görmeden klavye kullanan insanlar yapar

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    Yazılım ve teknolojileri endüstrisi diye ifade ettikleri tarafa savunma sanayiine verdikleri gibi destek verirlerse 5-10 yıl sonrası için efsane kazanımlar elde...
    Yorumu gör »     AğlayacaksanOynamayalım
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    A amadeus99 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yoo çıkmadı.

    Kimsenin umrunda değil. Bomboş goygoydan ibaret reform dedikleri. Ha memur zamları beklenen enflasyona göre verilecek. İyice gebersinler diye o önemli.



    http://reformlar.gov.tr



    Bak buda 2014 2015 reform sitesi. Aynı sözler. Site çalışmıyor bile
    Yoo çıkmadı. Kimsenin umrunda değil. Bomboş goygoydan ibaret reform dedikleri. Ha memur zamları beklenen enflasyona göre verilecek. İyice gebersinler diy...
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    1 Yanıt Yanıtla +44
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    Davul Kafa (Davul Kafa) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeni Ekonomi Reformu = Daha Çok Vergi
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    A Aziz Bektaş (Aziz Bektaş) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye uçuyor
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    Yorumlar (35) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    R Ray Kurzweil 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    Dijital vergi dairesi gelecekmiş. Zaten interaktif vergi dairesi adıyla bu hizmet sunulmuyor muydu ki? Farkı ne olacak bakalım.
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    berk768 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hay maşallah,Devletimiz her alanda yükselmeye devam ediyor.
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 29 dk. ( Mesaj Silindi ) berk768
    Bu ülkede yükselen tek şey vergiler
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    Jack! (ali ali) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Gelir var mı ki vergisi olsun..
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    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    O kadar heyecanlandım ki anlatamam acaba hangi yeni vergiler gelecek, isimleri,kısaltmaları ne olacak...
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    rwo (rwo ) 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    Haberi yapan kişi bizi heyecanladıracak yerleri yazmayı unutmuş
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kamuda taşıt alımına sınırlama getirilmesi,
    Sınırlama miktarı belirtilmedi
    Kamu alımınlarını yerli sanayiye yönlendirme,
    Mesela bir tekerlek markası düşünelim. Öncelik hangisi olacak Türk markası olan Petlas Lastik mi yoksa Türkiye de fabrikası olan GoodYear(yanlış yazmışda olabilirim) mı.
    Teknoloji transferi sağlayacak alım garantilerini destekleme,
    "Alım garantileri destekleme" maddesinde acaba köprü ve yollardaki geçiş garantisi gibi mi?
    Kartlı ödeme sistemleri alanında yerli marka Troy’u tek bir şirket çatısı altında toplama ve teşvikler sunma,
    Bundan Visa ve MasterCard ın haberi var mı Şaka bir yana teşviklerin kime olduğu açıklanmadı. Tüketiciyi kullanma konusundaki teşvik mi gelecek(troy kullanırsanız +3 taksit falan). Hiç sanmam.
    Proje finansmanı fonları oluşturma,
    Hangi proje dallarına destek verileceği açıklanmadı yoksa inşaat sektörüne el altından destek mi vermek mi bu
    Yenilenebilir enerji, elektrikli veya hibrit ulaşım araçları gibi yatırım ihtiyaçlarının fon ihtiyaçlarını karşılayacak özel bir yapı kurulması,
    Aslında güzel proje ama önceden elektrikli araçlara ÖTV zammı koyuldu. Bunu unuttuk mu bence unuttuk.
    Sanayide yeşil dönüşümün desteklenmesi,
    Çevre Dostu Yeşil Motor sloganı gibi olacaksa olmasın daha iyi.
    Yapay zeka temelli teknolojilere ek destekler sağlanması,
    Atıyorum bir gofret fabrikamız var ve yapay zeka temelli bir basma kalıp basma kalıp teknolojik aletimiz var. Yani gofret fabrikamız buradan teşvik alabilir. Ya da github dan koddan çalıntı olmayacağı ne malum
    Enerjide dışa bağımlılığı azalatacak politikaların desteklenmesi,
    Elektrikli araçlara Ötv zammı yaparsın ama ortamlarda böyle projeler açıklarsın.
    Dijital pazar yerlerinde hizmet veren tüm firmaların haklarını koruyacak yasal düzenlemelerin yapılması,
    Tüketici haklarına ne olacak
    Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yurt dışına gidecek veriler için GDPR benzeri düzenlemelerin yasalaşması.
    İnşallah yeni vergi değildir
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    emregnu (Emre ONGUN) 25 dk. ( Mesaj Silindi ) BalkanGöçmeniBirBey
    En güzel sorgulamayı sen yapmışsın tebrik ederim.
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    N Naruto45 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Twitterda miilli ekonomi güçlü türkiye diye başlamışlar 19 senedir güçleniyoruz ama cebimize yansımadı henüz
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    A akenatons 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    dün okuduğum 15 maddelik “vergi reform paketi” adı altında, reformla uzaktan yakından alakası olmayan şeyleri gördükten sonra kendi “vergi reform paketimi” ilan etmeye karar verdim. umarım muhalefet kanadından bazıları bu maddeleri okur. önerilerim şunlar:





    1- vergi affı, vergi barışı v.s. adlar altında tarihsel ortalaması 2 senede 1 olan uygulamalar, minimum tbmm üye sayısının 2/3’ü kadar vekilce onaylanmadan yürürlüğe giremeyecek. bu tip bir uygulama, gerçek anlamda mücbir bir sebep olmadığı taktirde (deprem, küresel salgın vs) meclis gündemine asla getirilemeyecek. söz konusu af, sadece bu mücbir sebepten etkilenen firma ya da şahıslara getirilecek ve genele uygulanmayacak.





    2- varlık barışı adı altında “yeter ki yurt dışından para getirin, vallahi hesap sormayacağım” mantığıyla ülkeye para sokulmayacak. bu paralar genelde terörle, kara parayla ilişkilidlir. bu paraları getiren kişilerin en ağır şekilde sorgulanması gerekirken, sanki çok büyük lütufta bulunmuşlar gibi baş üstünde tutulması saçmalıktır.





    3- denetim mekanizmaları güçlendirilecek. zira türkiye’de vergi mükelleflerinin sadece %4’ü incelemeye tabi tutulmaktadır. bunlar da genelde ya devletle ters düşmekten korktuğu için zaten vergi kaçırmayı kolay kolay düşünmeyen ve büyük mükellefler sınıfına giren şirketler, ya da sahte fatura, belge gibi incelemelerdeki ilişkili firma/şahıslardır.





    kuyumcu, dişçi, avukat, tekstilci olup 40 yıldır vergi dairesiyle muhatap olmamış mükellef kalmamalıdır.





    ayrıca kamunun da harcamalarının etkin denetimi için sayıştay’ın top yekün yapılanması, güçlendirilmesi ve bağımsızlığının sağlanması gerekmektedir.





    4- yıllardır zarar ettiğini beyan edip vergi ödemeyen, yılda 1 mio tl ciroyu aşamadığını iddia eden, ancak karısından çocuğuna kadar range rover’dan başka araba kullanmayan, 10 mio tl’lik villada oturan adama bu parayı nereden bulduğu sorulmalıdır. müdürü kazalı renault clio’ya binerken, kendisi bahçeşehir’de villada oturan, altında son model vw passat olan vergi dairesindeki veznedara bu parayı nasıl kazandığı sorulmalıdır. cevabını veremeyen her türlü cezayı çekmelidir.





    5- ötv zannedilenin aksine pek çok ülkede bulunmaktadır. ancak bu verginin getirilmesinin bir amacı vardır. ötv temelde 3 sınıfa giren ürünlere konulan bir vergidir.





    i) çevreye zarar veren ürünler: örneğin dizel otomobiller


    ii) sağlığa zarar: alkol ve sigara


    iii) lüks tüketim: pırlanta, kürk ve elmas v.b.


    türkiye’de ise elektrikli otomobilden çamaşır makinesine, oyun konsollarından çalar saatli radyoya kadar pek çok anlamsız üründen ötv alınmaktadır.


    sonuç olarak yukarıda yazılı 3 maddenin tanımına girmeyen hiçbir üründen ötv alınmamalıdır.


    ayrıca enerjide dışa bağımlılığı azaltacak olan elektrikli otomobillerden ötv alınması ise tam bir komedidir.





    6- vergide sadeleşme sağlanmalıdır. ülkemizde gelir idaresi başkanlığı’nın kayıtlarına göre 414 çeşit vergi ödemekteyiz. dile kolay tam 414. böyle bir saçmalık olamaz. verginin vergisini ödeyerek ekonomi ayakta tutulamaz. örneğin bu sayı birleşik krallıkta 100 civarıdır.





    7- vergi sistemi düzgün işleyen pek çok gelişmiş ülkede, banka şubesine elinizde bir çuval dolusu parayla girip hesabınıza yatırmaya kalktığınızda yada tam tersine yüklü miktarda nakit para çekmek istediğinizde, o bankadaki görevliler sizi meşgul edip mali polisi ararlar ve kendinizi bir anda sorguda bulursunuz. bırakın büyük paraları, küçük paralarda bile banka sizden şüphelenirse hesabınızdaki parayı ödemeyebilir.





    peki türkiye’de durum nasıl? bir banka şubesinde yeni müşteri değilseniz, bu tip yüklü nakit hareketlerine herkes göz yumar. mevduat hedefi, kredi hedefi derken, herkes sahtekarlığa ortak olur.





    kredi çekmek isteyen çalışan 3000 tl maaşlı bordroyla gelir ve “siz bakmayın resmi bordroya. aslında 10.000 tl maaş alıyorum. bu da benim maaş yazım” der ve krediyi rahatlıkla çeker.





    dükkanını 5 milyon tl’ye satan, ancak tapuda 750.000 tl gösteren patron, banka şubesinde nakit yatır/çek oyunlarıyla aklınca parayı gizler.





    bu ülkede bankalar, vergi kaçırmaya göz göre göre aracılık etmektedir. bu suça ortak olmuş bankacılar (eetik hattı gibi birimlere şikayet edenler hariç) ve buna göz yuman üst düzey yöneticiler en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. zaten bankaları bu şekilde terbiye ederseniz gerisi kendiliğinden gelir.





    8- ülkede herkesin beyanname vermesi sağlanmalıdır. nasıl ki şirketler ciroları üzerinden değil, kârları üzerinden vergi ödüyorlarsa, şahıslarda maaşlarından ödedikleri kirayı, satın aldıkları ilk evin mortgage taksitlerini, çocuklarının özel okul masraflarını hatta sağlık harcamalarını vergiden düşebilmelidir. bugün türkiye’de maaşlı bir çalışan, yıllık gelirinin %42’sini, dolaylı ve doğrudan vergilerle devlete bırakmaktadır. çalışan kişide harcanabilir gelir olmadıkça ekonomi canlanmaz, esnaf para kazanamaz, büyük markalar ürün satarak para kazanamaz. az alandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır.





    9- tüm ihaleler basına açık ve şeffaf olarak gerçekleştirilecek. garanti ücret saçmalığı son bulacak. mücbir sebepler dışında asla ihale alan bir firmanın borcu ötelenmeyecek ve silinmeyecek.


    ancak devlette borcunu günü gününe ödeyecek ve asla geciktirmeyecek.





    10- ihbar mekanizması çalışmamaktadır. bizzat vergi kaçıran ve kanıtlarıyla da vergi kaçırdığını ispatladığım bir şirketin dosyası 4 yıldır vergi dairesinde sürünüyor. tam 4 yıldır 1 vergi müfettişi beni çağırıp ihbarımla ilgili soru sormadı.





    11- gelelim asıl konuya. bu yazıyı okuyan kişiler büyük ihtimalle şu soruyu soracaklar: “kardeşim iyi güzelde bu kadar vergiyi almazsak, o boşluğu neyle ikame edeceğiz”. cevabı belli arkadaşlar. kamu küçülmeye gidecek. devlet kemer sıkacak. sarayın 1 yıllık bütçesi 21 milyar tl. diyanetin 11,5 milyar tl. birileri kalkıp 2,7 trilyon usd’lik gsmh’ye sahip fransa’da 65 bin kamu aracı varken, 770 milyar usd’lik türkiye’de neden 115 bin kamu aracı var? sorusunun cevabını verecek.


    [https://tr.euronews.com/2019/05/15/turkiye-ve-avrupa-ulkelerinde-kamu-arac-filosu-hangi-ulkede-kac-makam-araci-var link]





    ayrıca yukarıda bahsettiğim gibi hiç vergi vermeyen insanlardan vergi alırsanız merak etmeyin böyle bir açığınız olmayacak.





    “itibardan tasarruf edilmez mantığıyla değil, “fırat kenarında bir kurt koyunu kapsa, korkarım ki kıyamet gününde onun bile hesabı ömer'den sorulur” mantığıyla devlet yönetilecek.
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    dekareme (ufuk güneş) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Evet sayın seyirciler.. 19 yıllık CE HA PE iktidarının ardından sandıkları patlatarak iktidarı devralan Ak parti Lideri erdoğan, peşpeşe ülkeyi düze çıkaracağını iddia ettiği reformları açıklamaya devam ediyor. 19 yıllık CE HA PE iktidarının katlettiği hukuku yeniden ülkemize kazandırmak gayesiyle açıkladığı hukuk reformundan sonra, açıkladığı yeni ekonomi reform paketi ile bakalım 19 yıllık CE HA PE iktidarının yüzünden 3 liradan 8,5 liraya kadar fırlayan dolar, faiz ve enflasyon inecek mi göreceğiz
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bizde genelde fikirler iyi oluyor ama velakin icraata gelince koca bir 0(SIFIR) oluyor.

    Kriptoparalar haricinde geç kalınmış fikirler
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    3622 kez okundu.
    32 kişi, toplam 35 yorum yazdı.

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