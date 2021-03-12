Yeni ekonomi reformlarından teknoloji dünyasını heyecanlandıracak haberler çıktı

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Türkiye’nin gelecek yıllardaki ekonomik ve ticari alandaki vizyonunu ortaya koyması adına son derece önemli olan Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli paylaşımlar yaptı. Dijital dünyadan, girişimciliğe kadar pek çok konuda önemli başlıkların olduğu reform paketine dair detaylar ilerleyen günlerde detaylanacak. Şimdilik ana başlıklarının paylaşıldığı önemli konular arasında bizleri en çok meraklandıran konuların başında dijitalleşme geliyor.

Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasını başlatıyoruz diyen Erdoğan’ın Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet vergi dairesi ve interaktif vergi dairesi ekranlarından farklı olarak nelerin sunulmuş olacağını ilerleyen günlerde görebileceğiz. Ayrıca ülkemizde yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar için dijital vergi asistanı sistemi geliştirilecek.

Yazılım ve Donanım Teknolojileri Endüstrisi

Erdoğan’ın konuşmasında teknoloji dünyasını belki de en çok heyecanlandıran konuların başında kurulacağı müjdelenen Yazılım ve Teknolojileri Endüstrisi oldu. Tıpkı uzun yıllardan bu yana savunma sanayiinde sağlanan başarı gibi donanım ve yazılım teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda da doğrudan devlet destekli garanti ile bir kuluçka ortamının sağlanması hedefleniyor.

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Doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak kurgulanacak yapı çatısı altında, sağlık teknolojileri, yazılım, donanımsal ürün gibi kamunun ve özel sektörün ihtiyaçlarının yerli çözümlerle karşılanması için geliştirmeler yapılacak. Burada savunma sanayiinde olduğu gibi devlet destekli alım garantisi gibi hamleler, ürünlerin gelişim sürecine katkı sağlayabilir.

Girişimcilik Ekosistemine Destek

Konuşma başlıkları arasında Cumhurbaşkanı’nın yazılım, teknoloji, girişim gibi vurguları fazlaca vurgulaması, yeni dönemde bu alanlarda önemli teşviklerin olacağının da müjdecisi oldu. Ayrıca devlet destekli bir kitle fonlaması sisteminin hayata geçirileceğine yönelik vurgu da son derece önemli.

Enerji Depolama Tesisleri

Tüm dünyada enerji depolama sistemleri konusunda önemli geliştirmeler yapılmasına karşın ülkemizde bu alanda önemli bir çalışma göremiyorduk zira bu konuda yasal bir alt yapı bulunmuyordu. Reform kapsamında bu konudaki düzenlemeler de alınmış.

Dijital Para

Önem arz eden bir diğer konu ise devletin dijital para konusundaki ilk büyük resmi hamlesi oldu. Ekonomik Reform paketi kapsamında Erdoğan dijital paraların hukuki, ticari ve ekonomik alt yapısının kurulması için çalışamlar yapılacağını duyurdu. Tüketiciyi de koruyacak bir yapı geliştireceğiz diyen Erdoğan’ın bu açıklamaları, kripto para borsalarında BDDK denetimi, Merkez Bankası disponobilite oranlarına tabi olma gibi sonuçları ortaya çıkarabilir.

Bahsettiğimiz tüm bu konulara ek olarak diğer bazı önemli başlıklar şöyle:

Kamuda taşıt alımına sınırlama getirilmesi,

getirilmesi, Kamu alımınlarını yerli sanayiye yönlendirme ,

, Teknoloji transferi sağlayacak alım garantilerini destekleme,

sağlayacak alım garantilerini destekleme, Kartlı ödeme sistemleri alanında yerli marka Troy’u tek bir şirket çatısı altında toplama ve teşvikler sunma,

ve teşvikler sunma, Proje finansmanı fonları oluşturma,

Yenilenebilir enerji, elektrikli veya hibrit ulaşım araçları gibi yatırım ihtiyaçlarının fon ihtiyaçlarını karşılayacak özel bir yapı kurulması,

gibi yatırım ihtiyaçlarının fon ihtiyaçlarını karşılayacak özel bir yapı kurulması, Sanayide yeşil dönüşümün desteklenmesi,

desteklenmesi, Yapay zeka temelli teknolojilere ek destekler sağlanması,

temelli teknolojilere ek destekler sağlanması, Enerjide dışa bağımlılığı azalatacak politikaların desteklenmesi,

politikaların desteklenmesi, Dijital pazar yerlerinde hizmet veren tüm firmaların haklarını koruyacak yasal düzenlemelerin yapılması,

hizmet veren tüm firmaların haklarını koruyacak yapılması, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yurt dışına gidecek veriler için GDPR benzeri düzenlemelerin yasalaşması.

Geniş boyutlu bu listenin uygulanması ve gelişimin izlenmesi adına şeffaflık için 3 ayda bir programın uygulama başarısının değerlendirileceği ve kamuoyu ile paylaşılacağı toplantıların da yapılacağı aktarıldı.

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