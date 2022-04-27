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    Birleşik Krallık'ın ilk tam boyutlu otonom yolcu otobüsü yol testlerine başladı

    CAVForth projesi kapsamında geliştirilen Birleşik Krallık'ın ilk tam boyutlu otonom yolcu otobüsü bu hafta yol testlerine başladı. Testler, iki hafta sürecek.     
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    Birleşik Krallık'ın otonom yolcu otobüsü yol testlerine başladı
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    Birleşik Krallık'taki ilk tam boyutlu otonom yolcu otobüsü, bu haftadan itibaren iki hafta boyunca yol testlerini gerçekleştirecek. İskoçya'daki yaklaşık 22 kilometrelik bir güzergahta gerçekleştirilen test başarılı olursa yaz sonunda pilot çalışmalara geçilecek.

    Proje kapsamında 5 otobüs hizmet verecek

    CAVForth projesi için Stagecoach, Alexander Dennis Ltd, Transport Scotland, Edinburgh Napier Üniversitesi ve Bristol Robotics Laboratory ile ortaklık kuran Fusion Processing, otonom otobüslerinin ilk kez İskoçya yollarına çıktığını duyurdu.

    Gerçekleştirilecek yol testinde otobüslerde yolcular bulunmayacak. 22.5 kilometrelik hizmet güzergahında 36 kişi kapasiteli otonom otobüsler, haftada 10 binden fazla yolcuya hizmet verebilecek.

    Birleşik Krallık'ın otonom yolcu otobüsü yol testlerine başladı
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    Fusion Processing CEO'su Jim Hutchinson: "Dünyanın en karmaşık ve iddialı otonom araç programına liderlik etmekten mutluluk duyuyoruz. CAVForth, Fusion'ın otomatikleştirilmiş araç teknolojisinin harika bir gösterimi olmasının yanı sıra yerel halka faydalı bir hizmet sunacak. Otobüsler, SAE Seviye 4'te çalışan, güvenli, tam boyutlu otobüsler oluşturmak için kendi donanım ve yazılımımızı birleştiren otomatik sürüş sistemimiz CAVstar ile donatılmıştır. Yol testleri, otonom ticari araçların geliştirilmesinde heyecan verici bir kilometre taşıdır ve biz birkaç ay içinde yolcuları otobüslerimizde karşılamayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

    Beş adet tek katlı SAE Seviye 4 otonom Dennis Enviro200 otobüsü için yaklaşık 6 milyon sterlinlik bir proje olan CAVForth, Birleşik Krallık hükümetinin 100 milyon sterlinlik Intelligent Mobility programının bir parçası olarak yer alıyor.

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    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    marto1 4 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 5 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 5 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 5 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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