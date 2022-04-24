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    Geceleri de enerji üretebilen güneş paneli geliştirildi

    Araştırmacılar, gündüz üretilen enerji verimliliğini artıran ve az da olsa geceleri de enerji üretebilmeyi mümkün kılan bir güneş paneli sistemi geliştirdiler.  
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    Geceleri de enerji üretebilen güneş paneli geliştirildi
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    Standart güneş panelleri, enerji üretiminde ışığa ihtiyaç duydukları için geceleri enerji üretemiyorlar. Geliştirilen yeni bir sistem, Seebeck etkisi ya da termoelektrik etkiyle güneş panellerinden geceleri de enerji üretmeye olanak tanıyor.

    Sistem geliştirilmeye devam ediyor

    Stanford Üniversitesi araştırmacıları, hem gündüz hem de gece için sürekli yenilenebilir bir güç kaynağı olarak kullanılabilecek bir güneş paneli sistemi geliştirdiler. Sistem, gündüzleri önemli bir miktar geceleri ise az miktarda enerji üretebiliyor.

    Güneş panelleri gündüzleri geleneksel bir panel gibi çalışıyor ancak geceleri elektrik üretmeye devam etmek için entegre bir donanımı kullanıyor. Termoelektrik üreteçlerle donatılan paneller güneş battıktan sonra ortam havası ile güneş panelinin yüzeyi arasındaki sıcaklık farkından elektrik üretebiliyor.

    Gündüz verimi iyileştirilmiş ve gece boyunca küçük bir miktar çıkışa sahip güneş panelleri, gündüzleri metrekare başına yaklaşık 200 watt'a kadar çıkabiliyorken aynı bölgede gece çıkışı yalnızca 50 miliwatt civarında gerçekleşiyor.

    Araştırma ekibi, sistem verimliliğini artırmak için geliştirmeye devam edeceklerini belirtirken projenin araştırmacılarından Shanhui Fan: "Yani, bu önemli ölçüde daha düşük ancak bazı düşük güç yoğunluklu uygulamalar için potansiyel olarak yararlı olabilir." dedi.

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    marto1 1 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 3 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 3 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 3 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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