Mercedes, seviye 4 otonom sürüş testleri için Çin'de bir ilki gerçekleştirdi

Mercedes, Çin'in Pekin şehrindeki otoyollarda ve şehir içi yollarda seviye 4 otonom sürüş sistemlerinin testlerine başladığını duyurdu. Şirket, alınan bu iznin bir uluslararası otomobil üreticisi için ilk olduğunu belirtiyor.
Alman üretici, testlerin başladığını Weibo hesabı üzerinden doğruladı. Test sürecinde kavisli bir ünite içerisinde tavana entegre edilmiş birden fazla Lidar içeren kapsamlı bir sensör takımıyla donatılmış özel S-Serisi modeller kullanılıyor.
Mercedes, seviye 4 otonom sürüş sisteminin park etme, geri gitme, kavşaklarda ilerleme ve insan müdahalesi olmadan trafikteki engelleri aşabilme (yol çalışması vb.) gibi çeşitli senaryolarda test edildiğini belirtti. Otoyol gişelerinde de tek şeritli yollardan yavaşlayıp geçebildiği söylenen prototip modellerde güvenliği artırmak amaçlı yedekleme sistemi de bulunuyor.
Çin'de seviye 4 otonom sürüş testleri devam ediyor ancak şu anda araç sahiplerinin sadece seviye 2 otonom sürüş sistemlerini kullanmasına izin veriliyor. Öte yandan yeni sistemler üzerinde çalışan teknoloji şirketlerinin sayısı giderek artıyor. Bu nedenle yakın zamanda bu kurallara da bir güncelleme gelebilir.
Çin'deki otonom sürüş çalışmaları sürerken Biden yönetimi de ABD'de Çin yazılımına sahip otonom sürüş sistemlerinin yasaklanmasını ön gören bir yasa tasarısı çıkarmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili haberimizi de buradan inceleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.