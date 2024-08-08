Mercedes, seviye 4 otonom sürüş testleri için Çin'de bir ilki gerçekleştirdi

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Mercedes, Çin'in Pekin şehrindeki otoyollarda ve şehir içi yollarda seviye 4 otonom sürüş sistemlerinin testlerine başladığını duyurdu. Şirket, alınan bu iznin bir uluslararası otomobil üreticisi için ilk olduğunu belirtiyor.

Alman üretici, testlerin başladığını Weibo hesabı üzerinden doğruladı. Test sürecinde kavisli bir ünite içerisinde tavana entegre edilmiş birden fazla Lidar içeren kapsamlı bir sensör takımıyla donatılmış özel S-Serisi modeller kullanılıyor.

Mercedes, seviye 4 otonom sürüş sisteminin park etme, geri gitme, kavşaklarda ilerleme ve insan müdahalesi olmadan trafikteki engelleri aşabilme (yol çalışması vb.) gibi çeşitli senaryolarda test edildiğini belirtti. Otoyol gişelerinde de tek şeritli yollardan yavaşlayıp geçebildiği söylenen prototip modellerde güvenliği artırmak amaçlı yedekleme sistemi de bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Şirket, yenilikçi otonom sürüş sistemlerinin geliştirilmesi ve test edilmesine son yıllarda yoğun mesai harcıyor. 2022'nin sonlarında seviye 4 otomatik park fonksiyonunu Stuttgart Havalimanı otoparkında test etmek için onay alan Mercedes geçen yıl da ABD'deki müşterileri için seviye 3 Drive Pilot sistemini kullanıma sunarak bu alandaki ilk firma olmayı başardı.

Merakla beklenen Togg T10F için testler başladı 6 sa. önce eklendi

Çin'de seviye 4 otonom sürüş testleri devam ediyor ancak şu anda araç sahiplerinin sadece seviye 2 otonom sürüş sistemlerini kullanmasına izin veriliyor. Öte yandan yeni sistemler üzerinde çalışan teknoloji şirketlerinin sayısı giderek artıyor. Bu nedenle yakın zamanda bu kurallara da bir güncelleme gelebilir.

Çin'deki otonom sürüş çalışmaları sürerken Biden yönetimi de ABD'de Çin yazılımına sahip otonom sürüş sistemlerinin yasaklanmasını ön gören bir yasa tasarısı çıkarmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili haberimizi de buradan inceleyebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Mercedes, Çin'de seviye 4 otonom sürüş izni alan ilk marka oldu