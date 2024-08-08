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    Anlık Bildirim

    Mercedes, seviye 4 otonom sürüş testleri için Çin'de bir ilki gerçekleştirdi

    Alman üretici, Weibo hesabından yaptığı açıklamada hem otoyol hem de şehir içi yollarda seviye 4 otonom sürüş testleri yapma izni alan ilk uluslarası otomobil markası olduklarını duyurdu.

    Mercedes, Çin'in Pekin şehrindeki otoyollarda ve şehir içi yollarda seviye 4 otonom sürüş sistemlerinin testlerine başladığını duyurdu. Şirket, alınan bu iznin bir uluslararası otomobil üreticisi için ilk olduğunu belirtiyor.

    Alman üretici, testlerin başladığını Weibo hesabı üzerinden doğruladı. Test sürecinde kavisli bir ünite içerisinde tavana entegre edilmiş birden fazla Lidar içeren kapsamlı bir sensör takımıyla donatılmış özel S-Serisi modeller kullanılıyor.

    Mercedes, seviye 4 otonom sürüş sisteminin park etme, geri gitme, kavşaklarda ilerleme ve insan müdahalesi olmadan trafikteki engelleri aşabilme (yol çalışması vb.) gibi çeşitli senaryolarda test edildiğini belirtti. Otoyol gişelerinde de tek şeritli yollardan yavaşlayıp geçebildiği söylenen prototip modellerde güvenliği artırmak amaçlı yedekleme sistemi de bulunuyor.

    Mercedes, Çin'de seviye 4 otonom sürüş izni alan ilk marka oldu Tam Boyutta Gör
    Şirket, yenilikçi otonom sürüş sistemlerinin geliştirilmesi ve test edilmesine son yıllarda yoğun mesai harcıyor. 2022'nin sonlarında seviye 4 otomatik park fonksiyonunu Stuttgart Havalimanı otoparkında test etmek için onay alan Mercedes geçen yıl da ABD'deki müşterileri için seviye 3 Drive Pilot sistemini kullanıma sunarak bu alandaki ilk firma olmayı başardı.

    Çin'de seviye 4 otonom sürüş testleri devam ediyor ancak şu anda araç sahiplerinin sadece seviye 2 otonom sürüş sistemlerini kullanmasına izin veriliyor. Öte yandan yeni sistemler üzerinde çalışan teknoloji şirketlerinin sayısı giderek artıyor. Bu nedenle yakın zamanda bu kurallara da bir güncelleme gelebilir.

    Çin'deki otonom sürüş çalışmaları sürerken Biden yönetimi de ABD'de Çin yazılımına sahip otonom sürüş sistemlerinin yasaklanmasını ön gören bir yasa tasarısı çıkarmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili haberimizi de buradan inceleyebilirsiniz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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