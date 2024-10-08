Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir Togg T10X, henüz belirlenemeyen bir nedenle şarj esnasında alev aldı. Söz konusu araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülse de araç kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili Togg tarafından beklenen açıklama geldi. İnceleme için Togg Gemlik Kampüsü'ne getirilen araçtaki ilk incelemelerde yangının bataryadan kaynaklanmadığı belirlendi. Togg'un açıklaması şöyle:

"Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 Ekim Cuma günü, kullanıcımızın özel mülkünde park halindeki T10X'de yangın meydana gelmiştir. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır.

Kullanıcımızla hemen itribata geçilip, araç uzman ekiplerimizce incelenmek üzere Togg Gemlik Kampüsümüze getirilmiştir. Yapılan ilk incelemede yangının bataryadan kaynaklanmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız"

Elektrikli Jeep Compass'ın ilk ipucu görseli paylaşıldı 3 sa. önce eklendi

Elektrikli otomobillerin bataryaları yüksek enerji yoğunluğuna sahip olduğu için özellikle hızlı şarj sırasında aşırı ısınma eğilimi gösteriyor. Termal yönetim sisteminde oluşabilecek bir arıza sonucu bu aşırı ısınma giderilemiyor ve termal kaçak meydana gelerek batarya alev alabiliyor.

Bundan beş ay önce bir T10X Gaziantep'te Trugo şarj istasyonunda alev almıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Şanlıurfa'da yanan T10X ile ilgili Togg'dan açıklama