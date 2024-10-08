Şanlıurfa'da yanan T10X ile ilgili Togg'dan açıklama

Konuyla ilgili Togg tarafından beklenen açıklama geldi. İnceleme için Togg Gemlik Kampüsü'ne getirilen araçtaki ilk incelemelerde yangının bataryadan kaynaklanmadığı belirlendi. Togg'un açıklaması şöyle:
"Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 Ekim Cuma günü, kullanıcımızın özel mülkünde park halindeki T10X'de yangın meydana gelmiştir. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır.
Kullanıcımızla hemen itribata geçilip, araç uzman ekiplerimizce incelenmek üzere Togg Gemlik Kampüsümüze getirilmiştir. Yapılan ilk incelemede yangının bataryadan kaynaklanmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız"
Elektrikli otomobillerin bataryaları yüksek enerji yoğunluğuna sahip olduğu için özellikle hızlı şarj sırasında aşırı ısınma eğilimi gösteriyor. Termal yönetim sisteminde oluşabilecek bir arıza sonucu bu aşırı ısınma giderilemiyor ve termal kaçak meydana gelerek batarya alev alabiliyor.
Bundan beş ay önce bir T10X Gaziantep'te Trugo şarj istasyonunda alev almıştı.Kaynakça https://www.urfanatik.com/haber/21845801/sanliurfada-yanan-togg-t10xten-geriye-demir-yigini-kaldi https://x.com/Togg2022/status/1843617997740749172 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.