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Tam Boyutta Gör İstanbul'da sabaha karşı bir elektrikli araç yangını meydana geldi. Başakşehir'deki bir sitenin otoparkında meydana gelen yangın, güvenlik görevlilerinin dumanları fark etmesiyle büyümeden kontrol altına alınabildi.

İHA'nın haberine göre, Mercedes marka bir elektrikli otomobil şarj esnasında yanmaya başladı. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmese de otomobilin o esnada şarja takılı olduğu biliniyor. Yapılan incelemeler sonucu olayın otomobilden mi yoksa şarj cihazından mı kaynaklandığı ortaya çıkacaktır.

Olayla ilgili bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Otomobil 14 katlı bir binanın kapalı otoparkında olduğu için bina sakinleri herhangi bir olumsuz duruma karşı tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın otoparktaki diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

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Yanan aracın sahibi Murat Karabayır, "Yangının nasıl çıktığı konusunda bilgimiz yok, elektrikli araç. Aracım şarjdaydı, akşam üstü takmıştım. Daha önce böyle bir şey olmadı. Daha önce böyle bir şey olsa elektrikli araç almazdım" şeklinde konuştu.

Elektrikli araç yangınları; çeşitli üretim hataları, batarya yönetim sistemi arızaları, kaza veya darbe sonucu meydana gelebilecek batarya hasarı veya şarj esnasında meydana gelebilecek bir olumsuzluk gibi birçok nedenden meydana gelebilir. Elektrikli araçlarda yangın olasılığı içten yanmalı motorlu araçlara göre daha yüksek değildir ancak gerçekleştiğinde yangının kontrol altına alınması daha zordur.

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İstanbul'da bir elektrikli araç şarj sırasında alev aldı