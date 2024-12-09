Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İstanbul'da bir elektrikli araç şarj sırasında alev aldı

    İHA'nın haberine göre bir binanın kapalı otoparkında şarja takılı olan Mercedes marka bir elektrikli otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.      
    İstanbul'da bir elektrikli araç şarj sırasında alev aldı Tam Boyutta Gör
    İstanbul'da sabaha karşı bir elektrikli araç yangını meydana geldi. Başakşehir'deki bir sitenin otoparkında meydana gelen yangın, güvenlik görevlilerinin dumanları fark etmesiyle büyümeden kontrol altına alınabildi.

    İHA'nın haberine göre, Mercedes marka bir elektrikli otomobil şarj esnasında yanmaya başladı. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmese de otomobilin o esnada şarja takılı olduğu biliniyor. Yapılan incelemeler sonucu olayın otomobilden mi yoksa şarj cihazından mı kaynaklandığı ortaya çıkacaktır.

    Olayla ilgili bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Otomobil 14 katlı bir binanın kapalı otoparkında olduğu için bina sakinleri herhangi bir olumsuz duruma karşı tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın otoparktaki diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

    Yanan aracın sahibi Murat Karabayır, "Yangının nasıl çıktığı konusunda bilgimiz yok, elektrikli araç. Aracım şarjdaydı, akşam üstü takmıştım. Daha önce böyle bir şey olmadı. Daha önce böyle bir şey olsa elektrikli araç almazdım" şeklinde konuştu. 

    Elektrikli araç yangınları; çeşitli üretim hataları, batarya yönetim sistemi arızaları, kaza veya darbe sonucu meydana gelebilecek batarya hasarı veya şarj esnasında meydana gelebilecek bir olumsuzluk gibi birçok nedenden meydana gelebilir. Elektrikli araçlarda yangın olasılığı içten yanmalı motorlu araçlara göre daha yüksek değildir ancak gerçekleştiğinde yangının kontrol altına alınması daha zordur.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    %100 elektrikli Ford Puma Gen-E tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ferhat gürler hipnoz şikayet param yok taksitle araba almak istiyorum qashqai multimedya tavsiye goodyear ultragrip 8 yorum appdata temizleme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO F5
    POCO F5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus E510MA-EJ592W
    Asus E510MA-EJ592W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız