Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, kendi yapay zeka ajanını tanıttı

- Goose, işlerinizi otomatikleştirmek için geldi
- Kurumsal dünyanın gözü yapay zeka ajanlarında
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"Goose" olarak adlandırılan bu açık kaynaklı araç, kullanıcıların popüler büyük dil modellerini (LLM) kullanarak çeşitli görevleri tamamlamasına olanak tanıyor. Block'un blog gönderisinde, Goose'un kullanıcıların talimatlarını alıp işleri otonom bir şekilde yerine getiren bir yardımcı olarak tanımlandığı görülüyor.
Goose, işlerinizi otomatikleştirmek için geldi
Şirketin açıklamalarına göre, bu yapay zeka ajanı, yazılım mühendisliği görevlerini bağımsız olarak yerine getirebiliyor. Örneğin, kod hatalarını tespit etmek ya da kod değişiklikleri yapmak gibi işlemleri kendi başına gerçekleştirebiliyor. Block'un baş yapay zeka mühendisi Brad Axen verdiği demeçte Goose’un şirket içinde birkaç günlük görevleri dakikalar içinde otomatikleştirmek ve hatta firmanın bazı üst düzey mühendislerinden “daha iyi” ve “daha hızlı” kod yazmak için kullanıldığını söyledi.
Bir örnekte, Block mühendisleri Goose'dan bir platformu farklı bir kodlama dilinde tamamen yeniden yazmasını istedi. Goose sadece 30 dakika içinde altta yatan kodun yaklaşık %70'ini yeniden yazdı. Bu işin bir yazılım mühendisinin bir gününe veya daha fazlasına mal olacağı belirtiliyor.
Block, daha çok finansal uygulamalarıyla tanınan bir şirket. Square ve Cash App gibi ödeme sistemleri ile müzik akış platformu Tidal’ı bünyesinde bulunduruyor. Ancak Jack Dorsey, uzun yıllardır açık kaynak yazılımlarının güçlü bir savunucusu. Goose'un, sadece mühendislik görevleriyle sınırlı kalmayıp, "yaratıcı" alanlarda da kullanılabileceği belirtiliyor. Axen, şirketin Goose'un müzik üretimi gibi yaratıcı alanlarda da kullanılabileceğini düşündüğünü açıkladı.
Kurumsal dünyanın gözü yapay zeka ajanlarında
Bankalar, hedge fonları ve startup'lar, kodlamadan hisse senedi alım satım araştırmasına ve müşterilerine finansal kararlar konusunda tavsiyede bulunmaya kadar her konuda yardımcı olacak kendi yapay zeka asistanlarını geliştirmek için yarışıyor. Finans firmaları, bu aracıların çok aşamalı görevleri otonom bir şekilde yerine getirerek çalışanların yalnızca işlerini daha verimli bir şekilde yapmalarına yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda daha önce mümkün olmayan görevleri yapmalarına da olanak sağlamasını umuyor.
Normalde Fintech alanında fikri mülkiyet oldukça önemlidir ancak Block, Goose'u ve temelde kaputunun altındaki her şeyi açık kaynak haline getirerek paylaşıyor. Böylece rakipler de dahil olmak üzere herhangi bir mühendise, ticari amaçlarla bile kullanmak, değiştirmek ve dağıtmak için bir AI aracı çerçevesine kısa bir yol veriyor.Kaynakça https://www.engadget.com/ai/jack-dorseys-block-has-an-ai-agent-too-212706083.html https://www.businessinsider.com/block-afterpay-square-open-source-ai-agent-anthropic-2025-1 https://block.github.io/goose/blog/2025/01/28/introducing-codename-goose/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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