Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, kendi yapay zeka ajanını tanıttı

    Twitter’ın kurucusu milyarder Jack Dorsey’nin şirketi Block, kısa bir süre önce Goose adlı yapay zeka ajanını piyasaya sürdü. Goose, günlük görevleri dakikalar içerisinde halledebiliyor.
    Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, kendi yapay zeka ajanını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Kuş temalı sosyal ağ Twitter'ın kimliği yeni sahibi Elon Musk tarafından değiştirilmiş olabilir, ancak bu durum kurucusu Jack Dorsey'i bir proje için yeni kuş isimleri kullanmaktan alıkoymuyor. Jack Dorsey’nin şirketi Block, kısa bir süre önce Goose adlı yapay zeka ajanını piyasaya sürerek yapay zeka yarışında ben de varım dedi.

    "Goose" olarak adlandırılan bu açık kaynaklı araç, kullanıcıların popüler büyük dil modellerini (LLM) kullanarak çeşitli görevleri tamamlamasına olanak tanıyor. Block'un blog gönderisinde, Goose'un kullanıcıların talimatlarını alıp işleri otonom bir şekilde yerine getiren bir yardımcı olarak tanımlandığı görülüyor.

    Goose, işlerinizi otomatikleştirmek için geldi

    Şirketin açıklamalarına göre, bu yapay zeka ajanı, yazılım mühendisliği görevlerini bağımsız olarak yerine getirebiliyor. Örneğin, kod hatalarını tespit etmek ya da kod değişiklikleri yapmak gibi işlemleri kendi başına gerçekleştirebiliyor. Block'un baş yapay zeka mühendisi Brad Axen verdiği demeçte Goose’un şirket içinde birkaç günlük görevleri dakikalar içinde otomatikleştirmek ve hatta firmanın bazı üst düzey mühendislerinden “daha iyi” ve “daha hızlı” kod yazmak için kullanıldığını söyledi.

    Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, kendi yapay zeka ajanını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Goose, kullanıcıların tercih ettikleri büyük dil modelleriyle çalışabilmesi için yapılandırılabiliyor. Anthropic, Gemini ve OpenAI gibi popüler platformları destekleyen araç, şirketin açıklamasına göre en verimli şekilde Anthropic'in Claude 3.5 Sonnet ve OpenAI'nin o1 modelinde çalışıyor. Ayrıca, GitHub ve Google Drive gibi popüler geliştirici araçlarına entegre olabilmesi sayesinde, kullanıcılar için büyük bir esneklik sunuyor.

    Bir örnekte, Block mühendisleri Goose'dan bir platformu farklı bir kodlama dilinde tamamen yeniden yazmasını istedi. Goose sadece 30 dakika içinde altta yatan kodun yaklaşık %70'ini yeniden yazdı. Bu işin bir yazılım mühendisinin bir gününe veya daha fazlasına mal olacağı belirtiliyor.

    Block, daha çok finansal uygulamalarıyla tanınan bir şirket. Square ve Cash App gibi ödeme sistemleri ile müzik akış platformu Tidal’ı bünyesinde bulunduruyor. Ancak Jack Dorsey, uzun yıllardır açık kaynak yazılımlarının güçlü bir savunucusu. Goose'un, sadece mühendislik görevleriyle sınırlı kalmayıp, "yaratıcı" alanlarda da kullanılabileceği belirtiliyor. Axen, şirketin Goose'un müzik üretimi gibi yaratıcı alanlarda da kullanılabileceğini düşündüğünü açıkladı.

    Kurumsal dünyanın gözü yapay zeka ajanlarında

    Bankalar, hedge fonları ve startup'lar, kodlamadan hisse senedi alım satım araştırmasına ve müşterilerine finansal kararlar konusunda tavsiyede bulunmaya kadar her konuda yardımcı olacak kendi yapay zeka asistanlarını geliştirmek için yarışıyor. Finans firmaları, bu aracıların çok aşamalı görevleri otonom bir şekilde yerine getirerek çalışanların yalnızca işlerini daha verimli bir şekilde yapmalarına yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda daha önce mümkün olmayan görevleri yapmalarına da olanak sağlamasını umuyor.

    Normalde Fintech alanında fikri mülkiyet oldukça önemlidir ancak Block, Goose'u ve temelde kaputunun altındaki her şeyi açık kaynak haline getirerek paylaşıyor. Böylece rakipler de dahil olmak üzere herhangi bir mühendise, ticari amaçlarla bile kullanmak, değiştirmek ve dağıtmak için bir AI aracı çerçevesine kısa bir yol veriyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/ai/jack-dorseys-block-has-an-ai-agent-too-212706083.html https://www.businessinsider.com/block-afterpay-square-open-source-ai-agent-anthropic-2025-1 https://block.github.io/goose/blog/2025/01/28/introducing-codename-goose/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla otomobiller artık doğuştan otonom

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    haftada 3 gün spor yeterli mi selçuksports apk iphone 13 pil sağlığı hızlı düşüyor insanlarla konuşamıyorum herşeyim nasıl yazılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo Reno11 F 5G
    Oppo Reno11 F 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL14-31P-C452
    Acer Aspire Lite AL14-31P-C452
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum