Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, kendi yapay zeka ajanını tanıttı

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Tam Boyutta Gör Kuş temalı sosyal ağ Twitter'ın kimliği yeni sahibi Elon Musk tarafından değiştirilmiş olabilir, ancak bu durum kurucusu Jack Dorsey'i bir proje için yeni kuş isimleri kullanmaktan alıkoymuyor. Jack Dorsey’nin şirketi Block, kısa bir süre önce Goose adlı yapay zeka ajanını piyasaya sürerek yapay zeka yarışında ben de varım dedi.

"Goose" olarak adlandırılan bu açık kaynaklı araç, kullanıcıların popüler büyük dil modellerini (LLM) kullanarak çeşitli görevleri tamamlamasına olanak tanıyor. Block'un blog gönderisinde, Goose'un kullanıcıların talimatlarını alıp işleri otonom bir şekilde yerine getiren bir yardımcı olarak tanımlandığı görülüyor.

Goose, işlerinizi otomatikleştirmek için geldi

Şirketin açıklamalarına göre, bu yapay zeka ajanı, yazılım mühendisliği görevlerini bağımsız olarak yerine getirebiliyor. Örneğin, kod hatalarını tespit etmek ya da kod değişiklikleri yapmak gibi işlemleri kendi başına gerçekleştirebiliyor. Block'un baş yapay zeka mühendisi Brad Axen verdiği demeçte Goose’un şirket içinde birkaç günlük görevleri dakikalar içinde otomatikleştirmek ve hatta firmanın bazı üst düzey mühendislerinden “daha iyi” ve “daha hızlı” kod yazmak için kullanıldığını söyledi.

Tam Boyutta Gör Goose, kullanıcıların tercih ettikleri büyük dil modelleriyle çalışabilmesi için yapılandırılabiliyor. Anthropic, Gemini ve OpenAI gibi popüler platformları destekleyen araç, şirketin açıklamasına göre en verimli şekilde Anthropic'in Claude 3.5 Sonnet ve OpenAI'nin o1 modelinde çalışıyor. Ayrıca, GitHub ve Google Drive gibi popüler geliştirici araçlarına entegre olabilmesi sayesinde, kullanıcılar için büyük bir esneklik sunuyor.

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Bir örnekte, Block mühendisleri Goose'dan bir platformu farklı bir kodlama dilinde tamamen yeniden yazmasını istedi. Goose sadece 30 dakika içinde altta yatan kodun yaklaşık %70'ini yeniden yazdı. Bu işin bir yazılım mühendisinin bir gününe veya daha fazlasına mal olacağı belirtiliyor.

Block, daha çok finansal uygulamalarıyla tanınan bir şirket. Square ve Cash App gibi ödeme sistemleri ile müzik akış platformu Tidal’ı bünyesinde bulunduruyor. Ancak Jack Dorsey, uzun yıllardır açık kaynak yazılımlarının güçlü bir savunucusu. Goose'un, sadece mühendislik görevleriyle sınırlı kalmayıp, "yaratıcı" alanlarda da kullanılabileceği belirtiliyor. Axen, şirketin Goose'un müzik üretimi gibi yaratıcı alanlarda da kullanılabileceğini düşündüğünü açıkladı.

Kurumsal dünyanın gözü yapay zeka ajanlarında

Bankalar, hedge fonları ve startup'lar, kodlamadan hisse senedi alım satım araştırmasına ve müşterilerine finansal kararlar konusunda tavsiyede bulunmaya kadar her konuda yardımcı olacak kendi yapay zeka asistanlarını geliştirmek için yarışıyor. Finans firmaları, bu aracıların çok aşamalı görevleri otonom bir şekilde yerine getirerek çalışanların yalnızca işlerini daha verimli bir şekilde yapmalarına yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda daha önce mümkün olmayan görevleri yapmalarına da olanak sağlamasını umuyor.

Normalde Fintech alanında fikri mülkiyet oldukça önemlidir ancak Block, Goose'u ve temelde kaputunun altındaki her şeyi açık kaynak haline getirerek paylaşıyor. Böylece rakipler de dahil olmak üzere herhangi bir mühendise, ticari amaçlarla bile kullanmak, değiştirmek ve dağıtmak için bir AI aracı çerçevesine kısa bir yol veriyor.

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