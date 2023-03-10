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    Bitcoin üç ay sonra yeniden 20 bin doların altına indi!

    Bitcoin ciddi düşüş yaşayarak 19 bin dolar seviyelerine indi. Bu düşüşle birlikte kripto paraların piyasa değeri 1 trilyon doların altına indi. Bitcoin fiyatı neden düştü?
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    Bitcoin 19 bin dolara düştü! Bitcoin neden düştü? Tam Boyutta Gör
    Kripto para piyasasındaki kara bulutlar devam ediyor. Son aylarda 20 bin doların üzerine çıkarak yatırımcısını heyecanlandıran Bitcoin, bugün yüzde 8,5 oranında düşüş yaşayarak 19 bin dolar seviyelerine geriledi. Bitcoin, üç ay sonra yeniden 20 bin doların altına inmiş oldu.

    Bitcoin fiyatı ne kadar?

    Bitcoin fiyatı bugün saat 10.15 itibarıyla 19.885 dolar seviyelerinde seyrediyor. 24 saatte yüzde 8,54'lük düşüş yaşadı.

    Bitcoin neden düşüyor?

    FED Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz günlerde ABD Senatosunda yaptığı konuşmada enflasyonu indirmek için daha hızlı ve daha yüksek oranda faiz artırımına gidilebileceğini belirtti. Bu açıklamanın ardından Bitcoin’de ilk düşüş yaşanmaya başladı.

    Satış baskısı yaratan diğer bir konu ise ABD Başkanı Joe Biden’ın 2024 yılı bütçe teklifi kapsamında kripto paralara vergi getirmeyi planladığına dair haberler oldu. Biden yönetimi, kripto para yatırımcılarından ve kripto para madencilerinden ek vergi almayı planlıyor.

    Piyasayı olumsuz etkileyen bir konu ise Huobi isimli kripto para borsasının Huobi Token isimli kripto para birimindeki çöküş oldu. Huobi Token, dün gece saatlerinde yüzde 90’lık bir düşüş yaşadı. 15 dakika içerisinde yeniden toparlansa da nedeni belli olmayan bu düşüş nedeniyle yatırımcılar Huobi’yi terk etmeye başladı.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 22 saat önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 2 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 2 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 3 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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