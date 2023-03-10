Bitcoin üç ay sonra yeniden 20 bin doların altına indi!

Bitcoin fiyatı ne kadar?
Bitcoin fiyatı bugün saat 10.15 itibarıyla 19.885 dolar seviyelerinde seyrediyor. 24 saatte yüzde 8,54'lük düşüş yaşadı.
Bitcoin neden düşüyor?
FED Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz günlerde ABD Senatosunda yaptığı konuşmada enflasyonu indirmek için daha hızlı ve daha yüksek oranda faiz artırımına gidilebileceğini belirtti. Bu açıklamanın ardından Bitcoin’de ilk düşüş yaşanmaya başladı.
Satış baskısı yaratan diğer bir konu ise ABD Başkanı Joe Biden’ın 2024 yılı bütçe teklifi kapsamında kripto paralara vergi getirmeyi planladığına dair haberler oldu. Biden yönetimi, kripto para yatırımcılarından ve kripto para madencilerinden ek vergi almayı planlıyor.
Piyasayı olumsuz etkileyen bir konu ise Huobi isimli kripto para borsasının Huobi Token isimli kripto para birimindeki çöküş oldu. Huobi Token, dün gece saatlerinde yüzde 90’lık bir düşüş yaşadı. 15 dakika içerisinde yeniden toparlansa da nedeni belli olmayan bu düşüş nedeniyle yatırımcılar Huobi’yi terk etmeye başladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez