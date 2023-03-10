Bitcoin üç ay sonra yeniden 20 bin doların altına indi!

Tam Boyutta Gör Kripto para piyasasındaki kara bulutlar devam ediyor. Son aylarda 20 bin doların üzerine çıkarak yatırımcısını heyecanlandıran Bitcoin, bugün yüzde 8,5 oranında düşüş yaşayarak 19 bin dolar seviyelerine geriledi. Bitcoin, üç ay sonra yeniden 20 bin doların altına inmiş oldu.

Bitcoin fiyatı ne kadar?

Bitcoin fiyatı bugün saat 10.15 itibarıyla 19.885 dolar seviyelerinde seyrediyor. 24 saatte yüzde 8,54'lük düşüş yaşadı.

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Bitcoin neden düşüyor?

FED Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz günlerde ABD Senatosunda yaptığı konuşmada enflasyonu indirmek için daha hızlı ve daha yüksek oranda faiz artırımına gidilebileceğini belirtti. Bu açıklamanın ardından Bitcoin’de ilk düşüş yaşanmaya başladı.

Satış baskısı yaratan diğer bir konu ise ABD Başkanı Joe Biden’ın 2024 yılı bütçe teklifi kapsamında kripto paralara vergi getirmeyi planladığına dair haberler oldu. Biden yönetimi, kripto para yatırımcılarından ve kripto para madencilerinden ek vergi almayı planlıyor.

Piyasayı olumsuz etkileyen bir konu ise Huobi isimli kripto para borsasının Huobi Token isimli kripto para birimindeki çöküş oldu. Huobi Token, dün gece saatlerinde yüzde 90’lık bir düşüş yaşadı. 15 dakika içerisinde yeniden toparlansa da nedeni belli olmayan bu düşüş nedeniyle yatırımcılar Huobi’yi terk etmeye başladı.

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Bitcoin 19 bin dolara düştü! Bitcoin neden düştü?