Bitcoin bir darbe daha yedi kayıplar yüzde 30 oldu

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Ödül yarılanması öncesinde 14000$-15000$ seviyeleri konuşulan Bitcoin geçtiğimiz Cuma gününden itibaren büyük bir düşüş içerisine girdi. Bugün de düşüş durmadı ve büyük bir hayal kırıklığı yaşandı.

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Geçtiğimiz Cuma günü büyük bir düşüş yaşayan Bitcoin 7800$ civarına tutunmuş ve haliyle tüm kripto para piyasasını beraberinde sürüklemişti. Bu çizgiden yeni bir çıkış başlatacağı düşünülürken bir darbe daha geldi.

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Yaklaşık yzde 30 oranında daha düşen Bitcoin en alt seviyede 5550$ bandına değdikten sonra 6000$ seviyesine kendisini atmış durumda. Bu seviyede git geller yaşarken artık 14000$ hayali de tamamen suya gömüldü.

An itibariyle Ethereum 140$ seviyesine geriledi. XRP birimi 0.15$, BCH 180$, BNB ise 12$ civarında. Pek çok kripto para yüzde 50’den fazla düşüş yaşadı. Toplam pazar değeri ise 170 milyar dolara geriledi. Uzmanlar Mayıs ayındaki yarılanmaya kadar artık önemli bir çıkış trendi oluşmayacağını düşünüyor.

https://coinmarketcap.com/

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