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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bitcoin bir darbe daha yedi kayıplar yüzde 30 oldu

    Geçtiğimiz Cuma günü öncesinde 9000$ seviyelerini korumaya çalışan Bitcoin darbe üstüne darbe yedi ve bugün itibariyle 6000$ seviyesine kadar geriledi. Kripto para piyasası da çöktü.
    1 hf.
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bitcoin bir darbe daha yedi kayıplar yüzde 30 oldu
    Tam Boyutta Gör

    Ödül yarılanması öncesinde 14000$-15000$ seviyeleri konuşulan Bitcoin geçtiğimiz Cuma gününden itibaren büyük bir düşüş içerisine girdi. Bugün de düşüş durmadı ve büyük bir hayal kırıklığı yaşandı.

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    Çöktükçe çöküyor

    Geçtiğimiz Cuma günü büyük bir düşüş yaşayan Bitcoin 7800$ civarına tutunmuş ve haliyle tüm kripto para piyasasını beraberinde sürüklemişti. Bu çizgiden yeni bir çıkış başlatacağı düşünülürken bir darbe daha geldi.

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    Yaklaşık yzde 30 oranında daha düşen Bitcoin en alt seviyede 5550$ bandına değdikten sonra 6000$ seviyesine kendisini atmış durumda. Bu seviyede git geller yaşarken artık 14000$ hayali de tamamen suya gömüldü.

    An itibariyle Ethereum 140$ seviyesine geriledi. XRP birimi 0.15$, BCH 180$, BNB ise 12$ civarında. Pek çok kripto para yüzde 50’den fazla düşüş yaşadı. Toplam pazar değeri ise 170 milyar dolara geriledi. Uzmanlar Mayıs ayındaki yarılanmaya kadar artık önemli bir çıkış trendi oluşmayacağını düşünüyor.



    https://coinmarketcap.com/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ekdellal (Erol Kadri Dellal) 1 hf. en beğenilen
    Beter olun bilmeden ota *oka yatırım yaptığını sanan köşe dönücüler
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    DH Specialist (Emre ) 1 hf.
    Kullandığımız paranın nasıl yaratılıdğını dahi bilmeyen, hala altına dayalı olduğunu düşünen insanlar Bitcoin'e çamur atıyor.

    Kağıt paranın tek değeri sizin ona verdiğiniz değer. 1971'den beri bu böyle.

    Hayatımızın merkezinde olan şey hakkında hiç bir şey bilmiyoruz! 2020 yılında yaşıyoruz, bizim önümüze bu bilgileri sunmasalar bile kendimiz araştırıp öğrenebiliriz.

    Bankacılık sistemi hayat normal akışında ilerlerken sorunsuz işler. Şu anda kaosa doğru evriliyor dünya ve herkes parasını çekmeye gitse banka batar.

    Bitcoine çamur atanları bir kaç ay sonra görmek istiyorum.
    youtube.com/...

    izleyiniz
    Kullandığımız paranın nasıl yaratılıdğını dahi bilmeyen, hala altına dayalı olduğunu düşünen insanlar Bitcoin'e çamur atıyor. Kağıt paranın tek değeri...
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    Yanıtla +11
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    3 Avatar Avatar Avatar
    drjacob (... ) 1 hf.
    5k dolar seviyesine geldi 3k'yı görür bence
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    Mishushi (Mustafa ALDANMAZ) 1 hf.
    Gren girmiş pahalıyken alan yoktur sanırım
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    demirparcasi (Demir Parcasi) 1 hf.
    Paranın aslında borç temelli olduğunu devlet veya ilgili kurum otoritesi hariç bir şeye dayanmadığı gerçeğini anlatıp bitcoin'in değerli olduğunu savunmak en başından beri saçmalıktı.

    Evet mevcut para sistemi okullarda ve medyada anlatıldığı gibi değil. Gerçekten ortada büyük bir yolsuzluk var. Bu yolsuzluk yüzünden sürekli olarak paradan para kazananlar daha da zengin oluyor. Eğer daha doğru para sistemi olsa oturduğun yerden paradan para kazanılamaz. Faiz haramdır belki dini bir söylem ama aslında doğru. Çünkü Micheal Hudson'ın dediği gibi dünyada her devirde borcun faiz ile büyüme hızı her zaman ekonominin büyüme hızından fazladır. Bu yüzden eninde sonunda borç miktarı ekonominin ödeyebileceği boyutun çok üstüne çıkar ve çöker. Faizli borç sistemi çökmeye mahkum bir sistemdir.
    Diğer taraftan tarih ilk çağlarından beri para borç senedi olarak yaratılmıştır. Para takas aracı değildir. Para borçtur. Eski çağlarda da para bir kişinin başka bir kişiden alacağını gösteriyordu. Paranın standartlaşması da devletlerin vergi toplaması sayesindedir. Para devletler vergiyi topladığı ve memur, askerine ödeme yaptığı araç olduğu için değerli olmuştur.
    Bunlar para ile ilgili gizlenen gerçeklerdir.
    Devletler kabul etmediği, vergi toplama ve ödemede kullanmadığı müddetçe bitcoin'in gerçek bir değeri olması pek mümkün değildir. Zaten bitcoin'in miktarının kontrollü artırılamıyor olması da bir para olarak kullanılmasında büyük sakınca getiriyor. Bitcoin sadece devlet dışı, yasal olmayan işler için kullanılması anlamlıdır. Bitcoin mesela uyuşturucu kaçakçılarının para birimi olabilir. Ama küresel ticaretin para birimi olması mümkün değil.
    Bitcoin zaten en başından beri bir ödeme (transaction) aracı olarak kullanılmamıştır. Bitcoin sahiplerini %90'nından fazlası bitcoin'i bir ihtiyaçlarını karşılamak için ödeme yapmakta kullanmamaktadırlar. Bitcoin'i sadece alıp kenarda tutup sonra değerlenince satma amacındalar. Yani bitcoin büyük çoğunluğuyla bir para değil bir varlık veya bir spekülasyon aracıdır.
    Eğer bir varlık sağladığı temel faydanın çok üstünde bir değere sahipse orada bir balon var demektir. Eskiden Hollanda'da bir lalenin değerinin aşırı artması gibi. Bitcoin de aslında ufak bile olsa bir değere sahiptir. Yasa dışı gizli ödemelerde kullanılabilir. Bugünkü bitcoin değeri ise sağladığı faydanın çok ama çok üstündedir. Aynı spekülasyonla aşırı değerlendirilmiş lalelerin artık bir süs bitkisi olarak kullanılmaması gibi bitcoin de yasadışı ödeme aracı olarak kullanılmamaktadır. Çünkü bitcoin'in fiyatı aşırı dalgalıdır.
    Sonuçta bitcoin bir balondur. Şu anda bir ekonomik kriz başlangıcında olduğumuzdan diğer balonlar gibi sönmektedir.
    Bir bakıma altın da bir balondur. Ama altının bitcoin'den farkı devletlerin altını bir ödeme aracı olarak kullanmasıdır. Bu yüzden eğer dolar veya mevcut para sistemi çöktüğünde, ki çökmesi kaçınılmaz ama ne zaman olacağını bilmek mümkün değil, muhtemelen altın ve gümüş temelli bir küresel ödeme sistemi olacak. Altının fiziksel transferinin çok zor olmasından dolayı başka bir elektronik para veya ödeme sistemi yaratılacaktır ama bu para bitcoin olmayacak. Bitcoin diğer çok sayıda para gibi büyük krizde yok olup gidecek.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    selahattın ısık (Sélahattin Işık) 1 hf.
    felaket uzmanları doluşlmuş yine..

    1000 usd lik artı mumlar yakınca çağırıyoruz gelmiyonuz...
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    ekdellal (Erol Kadri Dellal) 1 hf. en beğenilen
    Beter olun bilmeden ota *oka yatırım yaptığını sanan köşe dönücüler
    Yanıtla +14
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    DH Specialist (Emre ) 1 hf.
    Kullandığımız paranın nasıl yaratılıdğını dahi bilmeyen, hala altına dayalı olduğunu düşünen insanlar Bitcoin'e çamur atıyor.

    Kağıt paranın tek değeri sizin ona verdiğiniz değer. 1971'den beri bu böyle.

    Hayatımızın merkezinde olan şey hakkında hiç bir şey bilmiyoruz! 2020 yılında yaşıyoruz, bizim önümüze bu bilgileri sunmasalar bile kendimiz araştırıp öğrenebiliriz.

    Bankacılık sistemi hayat normal akışında ilerlerken sorunsuz işler. Şu anda kaosa doğru evriliyor dünya ve herkes parasını çekmeye gitse banka batar.

    Bitcoine çamur atanları bir kaç ay sonra görmek istiyorum.
    youtube.com/...

    izleyiniz
    Yanıtla +11
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    pesclass 1 hf.
    Fakirleri mutlu edecek bir haber daha..
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    kaazto28 (ahmet doğan) 1 hf.
    Bu işler yazılımda çok iyi anlayanlar için para kazandırır. Ben yazılımcı olmadığım için kripto para ın ne denli güvenli olduğunu bilmiyorum. Asla tam emin olamam. Millet çıkmış piyasada, bitvoin şöyle güvenli böyle güvenli sanki dersin kaynak kodları ına hakim hiçbirşekilde kırılmayan birşey olduğunu biliyor ondan güveniyor.

    Ya rastgele dalacaksın. Tüm paranı yatıracaksın risk alacaksın. Ya da hiç güvenmeyeceksin altın alacaksın.

    Yatırım tavsiyesi değildir. Hazır böyle düşüyorken tam alınacağı zaman. Düşüren alacaksın çıkarken satacaksın.

    Ben haram helal olduğunu bilmediğimden almıyorum. Yoksa bitvoin 100 dolarken bir iki kişiye alın demiştim. İki yıl önce bir kişiye altın al demiştim.

    Yine yatırım tavsiyesi değildir. Ben olsa malt cinlerden bir tane seçerim fiyatı çok düşük olacak. Bayağı bir para basar alırım. Çok coin geleceğinden en ufak ciddi zıplaması çok getirir. Ama bitcon getirmez. Madem mantıksız iş yapıyorsun. Tam yap. Alt coin al... Birden 20 katına çıkarsa işin rengi değişir. Aldığının dörtte birine düşse birşey kaybetmezsin.

    10 000 TL için düşünürsek ya 2500 e düşer. Ya da 200 000 çıkar.
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    monacomen 1 hf.
    Bitcoinin hala güven duyulan bir yatırım aracı olduğunu sanmak ne saçma. Para veya altın gibi elinde tutulamayan bu ürün kriz anında kolaylıkla paraya çevrilen veya yanında taşınan bir şey değil ki. Yüzde 40'a yakın düşüş olmuş. Sadece bir kumar makinesi bir kumar jetonu gibi baktım hep, hızlı para kazanmak istiyorsan ve şansına güveniyorsan piyango bileti al at yarışı oyna idaa oyna en azından elinde biletin var maç kaç kaç biter tahminin olur.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Fearless_tr (Cengiz ................) 1 hf.
    Anlasilan iran bitcoinleri bozdurdu :D
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