Bitcoin bir darbe daha yedi kayıplar yüzde 30 oldu

Ödül yarılanması öncesinde 14000$-15000$ seviyeleri konuşulan Bitcoin geçtiğimiz Cuma gününden itibaren büyük bir düşüş içerisine girdi. Bugün de düşüş durmadı ve büyük bir hayal kırıklığı yaşandı.İlginizi Çekebilir Bitcoin sert düştü piyasa allak bullak oldu
Çöktükçe çöküyor
Geçtiğimiz Cuma günü büyük bir düşüş yaşayan Bitcoin 7800$ civarına tutunmuş ve haliyle tüm kripto para piyasasını beraberinde sürüklemişti. Bu çizgiden yeni bir çıkış başlatacağı düşünülürken bir darbe daha geldi.
Ayrıca Bkz. "Kingston UHS-2 standardına uyumlu yeni Canvas Plus hafıza kartlarını duyurdu"
Yaklaşık yzde 30 oranında daha düşen Bitcoin en alt seviyede 5550$ bandına değdikten sonra 6000$ seviyesine kendisini atmış durumda. Bu seviyede git geller yaşarken artık 14000$ hayali de tamamen suya gömüldü.
An itibariyle Ethereum 140$ seviyesine geriledi. XRP birimi 0.15$, BCH 180$, BNB ise 12$ civarında. Pek çok kripto para yüzde 50’den fazla düşüş yaşadı. Toplam pazar değeri ise 170 milyar dolara geriledi. Uzmanlar Mayıs ayındaki yarılanmaya kadar artık önemli bir çıkış trendi oluşmayacağını düşünüyor.
https://coinmarketcap.com/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kağıt paranın tek değeri sizin ona verdiğiniz değer. 1971'den beri bu böyle.
Hayatımızın merkezinde olan şey hakkında hiç bir şey bilmiyoruz! 2020 yılında yaşıyoruz, bizim önümüze bu bilgileri sunmasalar bile kendimiz araştırıp öğrenebiliriz.
Bankacılık sistemi hayat normal akışında ilerlerken sorunsuz işler. Şu anda kaosa doğru evriliyor dünya ve herkes parasını çekmeye gitse banka batar.
Bitcoine çamur atanları bir kaç ay sonra görmek istiyorum.
youtube.com/...
izleyiniz