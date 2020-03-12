Kingston UHS-2 standardına uyumlu yeni Canvas Plus hafıza kartlarını duyurdu

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Geçen yıl yüksek veri aktarım hızlarına ulaşan Canvas serisi hafıza kartlarını duyuran Kingston bu yıl ise UHS-2 standardını destekleyerek daha yüksek hızlara ulaşabilen Canvas Plus hafıza kartlarını resmiyete kavuşturdu.

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Kingston Canvas Plus serisi neler sunuyor?

Canvas Select Plus hafıza kartı Class 10 UHS-1 ile 100MB/s aktarım hızlarını destekliyor. SD kartların yanında microSD kartlar da A1 hızlı uygulama açılış özelliğini destekliyor. Kapasiteler ise 512GB’a kadar çıkıyor.

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Canvas Go! Plus hafıza kartları Class 10 UHS-1 U3 standardı ile 90MB/s yazma ve 170MB/s okuma hızlarına ulaşabiliyor. MicroSD tarafında ise daha hızlı A2 uygulama açılış özelliği yer alıyor. Kapasiteler yine 512GB’a kadar çıkıyor.

Canvas React Plus ise Class 10 UHS-2 U3 standardını destekliyor. Bu sayede microSD tarafında 165MB/s yazma ve 285MB/s okuma hızlarına ulaşabiliyor. SD tarafında ise 260MB/s yazma ve 300MB/s okuma hızlarına ulaşılıyor. Bu kartlarda kapasite sınırı 256GB olarak tutulmuş. Ayrıca MobileLite Plus kart okuyucular da UHS-2 desteği sunacak. Satışlar kısa sürede başlayacak.

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