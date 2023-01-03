Bitcoin (BTC) 14 yaşında!

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Bitcoin (BTC) için 3 Ocak önemli bir gün. İlk BTC bloğu olan Genesis, 3 Ocak 2009’da piyasa sürüldüğü için her yıl bugün Bitcoin Genesis Günü olarak kutlanıyor. Bitcoin, bugün 14’üncü yaşını kutluyor.

3 Ocak 2009’da Bitcoin’in anonim yaratıcısı Satoshi Nakamoto, Sourceforge’da ilk 50 Bitcoin’i içeren Genesis bloğu yayınladı. Bitcoin, özellikle binlerce kripto para birimlerinin de ortaya çıkmasına öncülük etti. Geçtiğimiz seneyi ayı ve boğa döngüleri arasında hareketli bir şekilde geride bıraktı.

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Bitcoin, zaman geçtikçe küresel yatırım aracı haline geldi. Ülkelerin benimsemesi ve kabul etmeye başlaması, Bitcoin‘in küresel çapta ödeme aracı olmasına yönelik umutları da artırdı. Bitcoin’in Genesis blok olarak da adlandırılan ilk bloğu çıkarıldı. Bitcoin’in doğum günü, kripto topluluğunun önde gelen isimleri tarafından kutlandı ve kutlanmaya da devam ediyor.

Günün anlam ve önemi ile ilgili detay vermek gerekirse, Genesis blok bir ihtiyaç değildir. Fakat, tüm kripto para yatırımcılarının ve madencilerin güvenebileceği bir başlangıç noktasına sahip olmak önemlidir. Her zincirin bir halka ile başlamasına benzer şekilde; Genesis blok da blokzinciri başlatan ilk halkadır.

Bir yaşına daha giren lider kripto para birimi Bitcoin, haberin yazımı esnasında CoinGecko verilerine göre; 16.727 dolardan işlem görüyor.

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