Binance yeni bir borsa daha satın alıyor

Gopax kimdir?
Gelen bilgilere göre Güney Koreli Gopax ve Binance arasındaki görüşmeler sonlanmak üzere. Geçtiğimiz haftalarda tamamlanması beklenirken son kararın biraz geciktiği belirtiliyor. Binance, borsanın kurucusu Lee Jun-Haeng’in elindeki yüzde 41.2 çoğunluk hissesini satın alacak.
Güney Kore tarafında aslında Upbit ve Bithumb gibi borsalar pazar payının büyük kısmına hâkim. Corbitt, Gopax gibi borsalar ise daha küçük paya sahip ancak ülkede ilk beşe girmeyi başarıyor. Bununla birlikte geçen yıl bir likidite krizi başlamıştı.
Binance son hamlesi ile Asya’da önemli bir kitleyi kapsama alanına almış durumda. Endonezya’da Tokocrypto, Japonya’da Bitcoin, Hindistan’da WazirX özellikle Binance satın alımı sonrasında bilinen borsalar haline gelmişti. Binance satın alım için ne kadar ödeyecek bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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