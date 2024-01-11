Bitcoin ETF onaylandı, tarihin en ilginç anları yaşandı

Tam Boyutta Gör Neredeyse 10 yıldan fazla bir süredir kripto para topluluğu, Bitcoin ve diğer kripto varlıkların alınıp-satılabilir borsa fonu olarak kabul edilmesi için çaba gösteriyor. ABD Menkul Kıymetler Komisyonu – SEC, dolandırıcılık ve manipülasyon aracı olduğu gerekçesiyle bugüne kadar başvuruları görmezden gelmişti ancak sonunda tarihi bir olaya tanıklık ettik.

SEC eline yüzüne bulaştırdı

Kurumsal firmaların artık varlığını ve işlevselliğini kabul edeceği, daha geniş bir tabana yayılacağı için Bitcoin ETF başvurusu büyük önem taşıyordu. Geçen yıl Blackrock gibi trilyon dolarlık finansal kuruluşlar da devreye girince SEC geri adım atmak zorunda kaldı. Dün gece tarihin en ilginç anları yaşandı.

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10 Ocak 2024 itibariyle SEC kurumunun başvuruculara kesin bir açıklama yapması bekleniyordu. Büyük piyasalar buna kilitlenmişti. Başvurucu kuruluşlar, ticaret esnasında alınacak komisyonu bile belirlemiş durumdaydı.

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Ne var ki 9 Ocak gecesi SEC kurumsal X hesabı ele geçirildi ve ETF onayının verildiği paylaşıldı. Kısa süre sonra SEC başkanı Gary Gensler kendi hesabından bir hacker saldırısı olduğunu ve haberin yalan olduğunu duyurdu. Bu esnada Bitcoin fiyatı bir aşağı bir yukarı yaparak sayısız yatırımcıyı mağdur etti.

Dün akşam saatlerinde ise başvurucuların ETF onaylarının, SEC web sitesinde birer birer yayınlanmaya başladığı haberi geldi. İlgili borsalar da spot ETF fonlarını listelemeye başladı. Ne var ki bir anda ETF listelemeleri iptal edildi ve SEC duyurusunun bekleneceği ifade edildi.

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Sonrasında beklenen duyuru geldi ve SEC sayfasında ETF başvurularının onaylandığı resmen açıklandı. Kripto camiası sevinç içerisindeyken bu kez SEC duyuru sayfası ortadan kayboldu. Bir süre yatırımcılar siber saldırı endişesi yaşadı ancak korkulan olmadı. SEC başkanı kendi hesabından resmi açıklamayı yaparak ETF onaylarının Bitcoin varlığını destekledikleri anlamına gelmediğini ve aynı yaklaşımı sürdüreceklerini duyurdu.

Kripto para dünyasının en önemli açıklamasının ardından Bitcoin büyük hareketler yapmadı ancak asıl hareket Ethereum cephesinden geldi. ETH/BTC paritesinde büyük bir atak yapan Ethereum yüzde 10 civarında yükseldi ve 2600$ civarına geldi.

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Bitcoin ETF bekleyişi sona erdi