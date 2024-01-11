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    Anlık Bildirim

    Bitcoin ETF onaylandı, tarihin en ilginç anları yaşandı

    Kripto para dünyasının yıllardır bir numaralı gündem maddesi olan Bitcoin ETF başvuruları nihayet onaylandı. Pek çok ülkeden sonra ABD sınırları içerisinde de Bitcoin ETF alışverişi başladı. 
    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    Neredeyse 10 yıldan fazla bir süredir kripto para topluluğu, Bitcoin ve diğer kripto varlıkların alınıp-satılabilir borsa fonu olarak kabul edilmesi için çaba gösteriyor. ABD Menkul Kıymetler Komisyonu – SEC, dolandırıcılık ve manipülasyon aracı olduğu gerekçesiyle bugüne kadar başvuruları görmezden gelmişti ancak sonunda tarihi bir olaya tanıklık ettik.

    SEC eline yüzüne bulaştırdı

    Kurumsal firmaların artık varlığını ve işlevselliğini kabul edeceği, daha geniş bir tabana yayılacağı için Bitcoin ETF başvurusu büyük önem taşıyordu. Geçen yıl Blackrock gibi trilyon dolarlık finansal kuruluşlar da devreye girince SEC geri adım atmak zorunda kaldı. Dün gece tarihin en ilginç anları yaşandı.

    10 Ocak 2024 itibariyle SEC kurumunun başvuruculara kesin bir açıklama yapması bekleniyordu. Büyük piyasalar buna kilitlenmişti. Başvurucu kuruluşlar, ticaret esnasında alınacak komisyonu bile belirlemiş durumdaydı.

    Bitcoin ETF bekleyişi sona erdi Tam Boyutta Gör

    Ne var ki 9 Ocak gecesi SEC kurumsal X hesabı ele geçirildi ve ETF onayının verildiği paylaşıldı. Kısa süre sonra SEC başkanı Gary Gensler kendi hesabından bir hacker saldırısı olduğunu ve haberin yalan olduğunu duyurdu. Bu esnada Bitcoin fiyatı bir aşağı bir yukarı yaparak sayısız yatırımcıyı mağdur etti.

    Dün akşam saatlerinde ise başvurucuların ETF onaylarının, SEC web sitesinde birer birer yayınlanmaya başladığı haberi geldi. İlgili borsalar da spot ETF fonlarını listelemeye başladı. Ne var ki bir anda ETF listelemeleri iptal edildi ve SEC duyurusunun bekleneceği ifade edildi.

    Bitcoin ETF bekleyişi sona erdi Tam Boyutta Gör

    Sonrasında beklenen duyuru geldi ve SEC sayfasında ETF başvurularının onaylandığı resmen açıklandı. Kripto camiası sevinç içerisindeyken bu kez SEC duyuru sayfası ortadan kayboldu. Bir süre yatırımcılar siber saldırı endişesi yaşadı ancak korkulan olmadı. SEC başkanı kendi hesabından resmi açıklamayı yaparak ETF onaylarının Bitcoin varlığını destekledikleri anlamına gelmediğini ve aynı yaklaşımı sürdüreceklerini duyurdu.

    Kripto para dünyasının en önemli açıklamasının ardından Bitcoin büyük hareketler yapmadı ancak asıl hareket Ethereum cephesinden geldi. ETH/BTC paritesinde büyük bir atak yapan Ethereum yüzde 10 civarında yükseldi ve 2600$ civarına geldi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 1 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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