Bitcoin ETF için kritik süreç başladı!

Tam Boyutta Gör Kripto para piyasasında uzun süredir beklenen kritik sürece girildi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), varlık yönetim şirketi Franklin Templeton’un spot Bitcoin ETF başvurusu için kamuoyundan yorum alma dönemini başlattı.

SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularına vereceği yanıt tüm kripto topluluğunun gündemindeki ilk madde olmaya devam ederken gelen haber büyük bir heyecanı artırdı. ABD’li düzenleyicinin “beklenenden erken olduğu” ifade edilen hamlesi, Ocak ayındaki nihai karar öncesi olumlu bir hava yarattı.

Franklin Templeton yatırım şirketi, 1,5 trilyon dolardan fazla varlığı yönetiyor. SEC’in spot Bitcoin ETF’leri ile ilgili kamuoyu yorum sürecini başlatması, ABD’li uzmanlar tarafından olumlu kabul ediliyor.

SEC’in başvuruları onaylaması için toplamda 240 günlük süresi bulunuyor. Bu süre boyunca iki kez 45’er, bir kez 60 ve bir kez de 90 günlük ara süreçler söz konusu oluyor. Bu ara süreçlerde ABD’li düzenleyici, ret ve onay dışında erteleme kararı da verebiliyor.

SEC’in spot Bitcoin ETF’leri konusundaki kararına ilişkin yorumlar gündemi meşgul ederken yakın zamanda piyasaya sürülen bir kripto coin, bu rüzgarı arkasına alıyor. Ön satış etkinliğinde topladığı fonlar 2 milyon dolara ulaşan Bitcoin ETF token, balinaların radarına giriyor.

Bitcoin ETF Token Projesiyle İlgili Bilmeniz Gerekenler

İndirimli fiyatlarla Bitcoin ETF token satın alma imkanı sunan coin, Bitcoin'in kaderi ve SEC'den gelecek spot Bitcoin ETF onaylarından destek almayı uman spekülatif bir ERC-20 tokeni olarak konumlanıyor. Ethereum blok zinciri üzerinde inşa edilen Bitcoin ETF token, Bitcoin ETF'nin ABD finans piyasalarına gelişini kutlamayı ve bundan yararlanmak isteyen yatırımcılara kazanç sağlamayı hedefliyor.

Bitcoin ETF token ekosistemi, gerçek hayattaki önemli olaylar ve kripto ETF'lerin elde ettiği başarılarla şekilleniyor. Token yakma vergisinin azaltılması veya değerin ikiye katlanması gibi ödüller, ilk ETF onayı, BTC’nin 100 bin dolar olması veya BTCETF tokenin 100 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşması gibi başarılar sonrası yatırımcılara sunuluyor.

BTCETF token, başlangıçta yüzde 5 olan işlem vergisini, 5 dönüm noktasının her biri için yüzde 1 oranında azaltmayı amaçlayan deflasyonist bir tokendir. İşlem vergisindeki azalmanın yanı sıra her aşama için token arzının yüzde 5’inin yakılması planlanıyor. Bu stratejiyle tüm dönüm noktalarına ulaşıldığında toplam tokenlerin yüzde 25’inin yakılmış olması hedefleniyor.

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Proje ekibi, ön satış etkinliği bitmeden devreye alınan staking özelliği ile de yatırımcılara pasif gelir elde etme imkanı sunuyor. Bitcoin ETF tokenlerini stake eden yatırımcılar, havuzdaki oranları ve yıllık getiri yüzdesi oranında ödül kazanıyor.

Staking paneline göre şu ana kadar stake edilen toplam BTCETF token sayısı 206 milyonu geçiyor. Yıllık getiri yüzdesi yani APY, yüzde 124 civarında konumlanırken ETH bloğu başına ödül 119 BTCETF token olarak ifade ediliyor.

Bitcoin ETF tokenin SEC’e yapılan başvurularla resmi bir bağlantısı bulunmuyor. Ancak onayın gelmesi halinde yaşanacak olası rallilere hazırlıklı olmak isteyen balinalar, BTCETF tokene ilgi gösteriyor.

Bitcoin ETF Token Ön Satışı 2 Milyona Ulaştı

Ethereum blok zinciri üzerindeki Bitcoin ETF token, 10 aşamalı bir ön satış etkinliği ile yatırımcılarla buluşuyor. İlk aşamada 0,0050 dolardan alıcı bulan Bitcoin ETF token, son aşamaya gelindiğinde 0,0068 dolara yükseliyor.

Aşamalı fiyat artışı politikası, erken dönem yatırımcılarının potansiyel olarak daha fazla gelir elde etmesine olanak tanıyor. Daha erken aşamada Bitcoin ETF token satın alan yatırımcılar, borsa listelemeleri gerçekleşmeden kar sağlayabiliyor.

Toplamda 2 milyar 100 bin adet token arzı olan Bitcoin ETF tokenlerin 840 milyon adedi ön satış için tahsis ediliyor. Bu tokenler 10 aşama için eşit olarak bölüştürülüyor ve ön satış etkinliğinde 4 milyon 956 bin dolar fon toplanması amaçlanıyor.

Tokenlerin yüzde 40’ı ön satışa ayrılırken yüzde 25’i staking özelliğine, yüzde 25’i token yakmaya ve yüzde 10’u ise likiditeye tahsis ediliyor. Bitcoin ETF token mevcut fiyatıyla 0,006 dolar karşılığında satın alınabiliyor.

Bitcoin ETF Token Nasıl Satın Alınır?

Erken dönem yatırımcılar, daha indirimli fiyatlarla Bitcoin ETF token sahibi olma imkanı buluyor. Bu yazı yazıldığı saat itibarıyla altıncı aşamada olan ön satışta yatırımcılar, 0,006 dolar ödeyerek Bitcoin ETF tokene yatırım yapabiliyor.

Şu ana kadar toplanan fonların 2 milyon dolara ulaştığı ön satışın bir sonraki aşamasında token fiyatı 0,0062 dolara yükseliyor. Sekizinci aşamada 0,0064 dolara çıkan BTCETF token fiyatı, dokuzuncu aşamada 0,0066 ve son yani onuncu aşamada 0,0068 dolar oluyor.

SEC’in onayını bekleyen ve gelen haberlere göre kritik bir sürece giren spot Bitcoin ETF başvurularından ilham alan Bitcoin ETF token, heyecanlı yatırımcısını bekliyor. Bitcoin ETF token satın almak isteyen kripto meraklıları, ETH, USDT, BNB, MATIC veya kart işlemleri kullanarak Ethereum tabanlı Bitcoin ETF tokene yatırım yapabiliyor.

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Bitcoin ETF için kritik süreç başladı!