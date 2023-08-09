Tam Boyutta Gör Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, spot Bitcoin ETF’leri hakkında düşüncelerini dile getirdi. Novogratz’ın söylemlerine göre, Bitcoin ETF’lerinin muhtemelen 6 ay içinde onaylanabileceğini aktarıyor.

Novogratz, edindiği bu bilgiyi BlackRock ve Invesco’daki kaynakları ile ilişkilendirdi. Galaxy Digital CEO’suna göre, ABD’nin ilk spot Bitcoin ETF’leri Şubat ayına kadar onay sürecini tamamlayabilir.

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Bitcoin ETF’lerinin gündeme düşmesi, kripto piyasasını hareketlendirmeye yetmişti. Ancak ETF haber akışının etkisini kaybetmesiyle birlikte, piyasada beklentiler de kaybolmaya başladı. Açıklamalarda bulunan Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz ise altı ay içerisinde ilk ETF ürününün onaylanabileceğini belirtiyor.

Galaxy Digital, spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunan şirketler kervanına katılmıştı. Şirket, 1,5 trilyon dolarlık varlık yöneticisi Invesco ile birlikte, geçtiğimiz aylarda başvurusunu tamamladı. Ancak Galaxy için de bekleyiş devam ediyor.

Novogratz, ETF ürünlerinin onaylanmasından sonra pazar payı için güçlü bir mücadelenin ortaya çıkacağını söyledi. Novogratz’a göre, spot Bitcoin ETF’leri piyasayı hareketlendirebilir. Bazı analistler ise ETF ürünlerinin daha erken bir zamanda gelebileceğini düşünüyor.

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Bitcoin ETF’leri için bekleyiş devam ediyor