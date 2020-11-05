Bitcoin fiyatı 14 bin doları aştı ama piyasa eziliyor

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Pandeminin başlangıcında 4000$ sınırının altına düşen ve yatırımcısına kabuslar yaşatan Bitcoin; o dönemden beri istikrarlı bir yükseliş içerisine girdi ve 100 gün üst üste 10 bin dolar üzerinde kalma rekorunu da kırdı. Yükseliş halen devam ediyor.

Piyasa ezilmeye başladı

Yaz döneminde piyasalar ile paralel bir şekilde yükseliş çizgisini devam ettiren Bitcoin bununla birlikte seçim stresinin de etkisiyle zaman zaman küçük düşüşler yaşamıştı. ABD Başkanlık seçimlerinin sonrasında ise adeta zıpladı.

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Seçim öncesinde 13200$ seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin şu sıralarda 14500$ seviyesini zorluyor. Yatırımcının korkusunu attığı görülen Bitcoin bununla birlikte diğer para birimlerini ezmeye başladı.

Yatırımcıların ne kadar Bitcoin’e geçiş yaptığını anlatan hakimiyet şu sıralar yüzde 65 seviyesine ulaştı. Bu da yatırımcının diğer para birimlerinden çıkarak yüksek oranda Bitcoin’e geçtiğini gösteriyor.

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Hakimiyet arttıkça diğer birimlerde düşüşler keskinleşiyor. İlk piyasaya sürüldüğünde 50x veya 100x gibi artışlarla dikkat çeken pek çok DeFi birimi aynı oranda düşüş gösterdi. Bazıları piyasaya çıkış fiyatının bile altına indi.

Ethereum bu baskıdan kendisini biraz kurtarabildi ve ağa verimlilik getirecek ETH 2.0 güncellemesinin de etkisiyle 400$ sınırında geziniyor. XRP birimi 0.238$, BCH birimi 243$, BNB birimi 27.4$ ile bir miktar yükseldi. Yine de piyasadaki sayısız birim halen beklenen seviyelere gelebilmiş değil.

https://coinmarketcap.com/

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