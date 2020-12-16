Bitcoin fiyatı 20 bin doları geçti

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2017 sonlarından bu yana adeta bir şehir efsanesi haline gelen Bitcoin fiyatının 20 bin doları geçmesi nihayet bugün gerçek oldu. Bugüne kadar hangi fiyattan Bitcoin almış olursa olsun yatırımcılar kara geçmiş oldu.

20 bin dolar bugün geldi

ABD seçimlerinin sona ermesi ile birlikte hızlı bir yükseliş sürecine giren Bitcoin kısa sürede 19 bin dolar rakamını geçmişti. Ne var ki bazı olumsuz durumlar ve Mt.Gox borsasının tasfiye edilen Bitcoin varlıklarının ne olacağı tartışmaları bir ara 17500 dolar seviyesine kadar gerilemesine neden olmuştu.

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Geçtiğimiz haftanın son günlerinden itibaren yeniden güç toplamaya başlayan Bitcoin sonunda tüm dirençleri kırarak 20 bin doların üzerine çıktı. Bununla birlikte diğer kripto paraların geçmişe döndüğünü söylemek pek mümkün değil.

2017 yılı sonlarında büyük yükseliş gerçekleştiği zaman Ethereum 1400$ üzerinde, XRP 4 dolara yakın, Bitcoin Cash 2600$ üzerinde, Dash 1500$ üzerinde, LTC ise 375$ civarında geziniyordu. O dönem kripto paralar yükselişin tadını çıkarmıştı.

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Ne var ki o günden bu yana piyasaya binlerce kripto para biriminin katılması yatırımların da bölünmesine neden oldu. Bugün pazar değeri 600 milyar dolara ulaşmış durumda ancak 8000 civarında sadece Coinmarketcap üzerinde kayıtlı kripto para mevcut.

Hal böyle olunca Ethereum bugün 625$ civarında seyrediyor. XRP ise 50 cent civarında. Dash 100$, BCH 300$, LTC 90$ civarında seyrediyor. 20 bin dolar barajını geçtikten sonra Bitcoin için sırada ne var merak konusu.

https://coinmarketcap.com/

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