Bitcoin fiyatı 24000$ sınırına dayandı

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Uzun yıllar beklenen çıkışını yaparak 20 bin dolar barajını yıkıp geçen Bitcoin yükselişini sürdürüyor. Kısa sürede yüzde 20 daha artış göstererek 24 bin dolar sınırına dayanmış durumda.

Bitcoin nereye gidiyor?

Son 7 günlük periyotta yüzde 28 civarında kazandıran Bitcoin kısa süre önce 24085$ sınrına çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Şu sıralarda yine 24000$ sınırını test ediyor. Geçtiği takdirde yeni tarihi rekorlar görebiliriz.

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Diğer para birimleri de bu süreçte toparlanmaya başladı. Ethereum 670$ sınırını zorluyor. XRP birimi 60 cent civarında. Litecoin birimi 120$ seviyesini geçerken Bitcoin Cash de 320$ üzerinde işlem görüyor.

Pek çok dev yatırım firmasının Bitcoin üzerine ağırlık vermesi haliyle hakimiyetin artmasına neden oldu. Diğer kripto paraların sıçrama yapması için Bitcoin hakimiyetinin yüzde 60 seviyelerine kadar çekilmesi gerekiyor.

Kripto para dünyası yılın başlarındaki kötümser tablodan tamamen uzaklaşmış görünüyor. Uzmanlar 30 bin-35 bin dolar seviyesine kadar Bitcoin önünde ciddi bir engel olmadığını belirtiyor ancak gelişmeler ne yönde olur şimdiden kestirebilmek mümkün değil.

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