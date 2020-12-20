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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bitcoin fiyatı 24000$ sınırına dayandı

    Şeytanın bacağını kırarak 20 bin dolar seviyesini geride bırakan Bitcoin yükselişini sürdürüyor. 24085$ ile yeni bir rekor kıran Bitcoin yukarıya doğru oldukça hırslı gibi.
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    kripto para
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bitcoin fiyatı 24000$ sınırına dayandı
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    Uzun yıllar beklenen çıkışını yaparak 20 bin dolar barajını yıkıp geçen Bitcoin yükselişini sürdürüyor. Kısa sürede yüzde 20 daha artış göstererek 24 bin dolar sınırına dayanmış durumda.

    Bitcoin nereye gidiyor?

    Son 7 günlük periyotta yüzde 28 civarında kazandıran Bitcoin kısa süre önce 24085$ sınrına çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Şu sıralarda yine 24000$ sınırını test ediyor. Geçtiği takdirde yeni tarihi rekorlar görebiliriz.

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    Diğer para birimleri de bu süreçte toparlanmaya başladı. Ethereum 670$ sınırını zorluyor. XRP birimi 60 cent civarında. Litecoin birimi 120$ seviyesini geçerken Bitcoin Cash de 320$ üzerinde işlem görüyor.

    Pek çok dev yatırım firmasının Bitcoin üzerine ağırlık vermesi haliyle hakimiyetin artmasına neden oldu. Diğer kripto paraların sıçrama yapması için Bitcoin hakimiyetinin yüzde 60 seviyelerine kadar çekilmesi gerekiyor.

    Kripto para dünyası yılın başlarındaki kötümser tablodan tamamen uzaklaşmış görünüyor. Uzmanlar 30 bin-35 bin dolar seviyesine kadar Bitcoin önünde ciddi bir engel olmadığını belirtiyor ancak gelişmeler ne yönde olur şimdiden kestirebilmek mümkün değil.



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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    nietzsche55 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Aman dikkat 2017 sonu gibi tepeden elinize vermesinler satoshileri.
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    YuRYTR 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu sefer fena şekilde yatırım yapan sayısı arttı kolay kolay patlamaz gibi
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bitcoin her sene belli dönemlerde kendi rekorunu kırıyor ondan sonra geri normal seviyelere dönüyor. Bu sefer baya bi yükseldi.
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    monacomen 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    [color=#666666]Sokaktaki taksici, evdeki öğrenci, kapıdaki pizzacı ve bakkal amca tekrar bitcoini konuşmaya başladı ise patlama noktası gelmiştir, kaçın. Piyasada basılmış milyarlarca doları hızlı ve pratik bir şekilde dünyadan süpürme yöntemi, süpürülmeden kurtulanlar zengin olan zenginler zaten, geri kalanı ise zenginlik hayali kuran fakir enayiler olarak anılacak.
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    w8core (Mustafa Koçyiğit) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Daha da şişecek ytd.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Balon şişiyor gene hadi hayırlısı.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    milleti gaza getirmeyin !
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    Nevfel (T. I. ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ekran kartı fiyatları daha da uçacak maalesef, bu furyadan yararlanmak isteyen madenciler tüm kartları toplayacaktır.
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    cand. 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bakalım yine ne zaman 5 bine düşecek
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    Romeo84 2 gün ( Mesaj Silindi ) cand.
    bende merak ediyorum, şişiriyorlamış gibi geldi.
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    Hardstyler 2 gün ( Mesaj Silindi ) cand.
    5 bin dolara düşmesi zor artık en fazla 8-9 bine düşer sebebi çok fazla kurumsal yatırımcı çekti

    Konu 2 gün önce felan açılaymış zaten dünya akşam yine 24 bindi -_- bişey var diye konuya baktım
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