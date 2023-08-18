Elon Musk Bitcoin sattı iddiasıyla fiyat çakıldı

Bitcoin fiyatı çakıldı
Akşam saatlerinde Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in 373 milyon dolar değerinde Bitcoin satışı gerçekleştirdiği haberi geldi. Haber Wall Street Journal kaynaklarına dayansa da şirket tarafından resmi bir açıklama gelmedi.
Diğer taraftan Çinli gayri menkul devi Evergrande de uzun süren kurtarma çabaları başarısız olunca iflas başvurusunda bulundu. Piyasaları tedirgin eden bu haber de üzerine eklenince Bitcoin yüzde 15’ten fazla düştü ve 25.500$ seviyelerine kadar iğne attı.
Ethereum fiyatı 1610$ seviyelerine gerilerken piyasanın toplamı ise 1.05 trilyon dolar oldu. Toplamda 800 milyon dolarlık uzun pozisyon likidite olurken 2 milyar dolarlık da kısa pozisyon açıldığı görüldü. Hatta kısa pozların 1 gün öncesinden açıldığını iddia edenler de mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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