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    Anlık Bildirim

    Elon Musk Bitcoin sattı iddiasıyla fiyat çakıldı

    Bitcoin fiyatının biraz daha yükselmesini beklerken ardı ardına gelen haberlerle sarsıldı. Bitcoin fiyatı 25.500$ seviyelerine kadar gerilerken uzun pozlar tasfiye oldu. 
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    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    Yeni yıla umutla başlayan ancak bir türlü beklenen dirençleri kıramayan Bitcoin ardı ardına gelen kara haberlerle çakıldı. Önce Elon Musk’ın şirketi SpaceX önemli bir Bitcoin satışı gerçekleştirdi iddiası ortaya atıldı, ardından Çinli Evergrande iflas etti.

    Bitcoin fiyatı çakıldı

    Akşam saatlerinde Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in 373 milyon dolar değerinde Bitcoin satışı gerçekleştirdiği haberi geldi. Haber Wall Street Journal kaynaklarına dayansa da şirket tarafından resmi bir açıklama gelmedi. 

    Diğer taraftan Çinli gayri menkul devi Evergrande de uzun süren kurtarma çabaları başarısız olunca iflas başvurusunda bulundu. Piyasaları tedirgin eden bu haber de üzerine eklenince Bitcoin yüzde 15’ten fazla düştü ve 25.500$ seviyelerine kadar iğne attı.

    Ethereum fiyatı 1610$ seviyelerine gerilerken piyasanın toplamı ise 1.05 trilyon dolar oldu. Toplamda 800 milyon dolarlık uzun pozisyon likidite olurken 2 milyar dolarlık da kısa pozisyon açıldığı görüldü. Hatta kısa pozların 1 gün öncesinden açıldığını iddia edenler de mevcut. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 saat önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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