Microsoft ve Aptos Labs iş birliği yapıyor

Blok zinciri teknolojilerine dev firmaların ilgisi sürüyor. Facebook eski çalışanlarının hayata geçirdiği Aptos Labs ile Microsoft, yapay zekâ tabanlı blok zinciri araçlarının geliştirilmesi için iş birliği yapıyor.

Microsoft ve Aptos Labs

Ethereum gibi farklı blok zincirleri ile daha önce de iş birliği yapan Microsoft, bu kez Aptos Labs ile bir araya geliyor. Azure platformunda akıllı kontrat ve merkeziyetsiz uygulama geliştirmek isteyen geliştiriciler için yapay zekâ destekli araçlar sunulacak.

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İş birliği kapsamında Aptos Assistant adında bir yapay zekâ sohbet robotu da geliştiricilerin kullanımına sunulacak. Robot geliştiricilerle etkileşime girerek ihtiyaç duydukları kaynağı sağlayabiliyor.

Aptos Labs ayrıca Move yerleşik programlama dilini GitHub CoPilot yapay zekâ programlama aracına da entegre ediyor. Yine bu kapsamda blok zinciri tabanlı ödeme sistemleri, varlıkların token haline getirilmesi, merkez bankası dijital para birimleri gibi fırsatlar da araştırılacak. Aptos fiyatı bu haberle birlikte yüzde 15 yükselerek 7.7$ seviyesine çıktı.

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