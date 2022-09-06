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    Bitcoin fiyatı 19 bin dolar altına indi, sıkıntı büyüyor

    Bitcoin fiyatı geç saatlerde serbest düşüşe geçti ve 20 bin dolar seviyesinden 18800 dolar seviyelerine kadar geriledi. Global krizler yatırımcıyı piyasadan kaçırıyor. 
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    Bitcoin
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    2021 yılındaki yükselişin ardından 2022 yılına umutla giren kripto para yatırımcısı adeta duvara tosladı. Pandemi sonrasında ortaya çıkan yüksek enflasyon beraberinde faiz artışlarını getirince FED adeta kripto para dünyasının kâbusu oldu. Riskli varlık olarak görülen Bitcoin haliyle yatırımcı kaybediyor.

    Bitcoin kayıplarda

    Hemen her hafta FED başkanı Powell’ın konuşması, Rusya’nın doğalgazı kesmesi ile enerji krizinin ortaya çıkması, Mt.Gox borsasından çalınan Bitcoin varlıklarının 15 Eylül itibariyle mağdurlara iadesinin başlayacak olması piyasayı derinden etkiliyor.

    Bu hafta 20 bin dolar seviyesini zorlayarak umut veren Bitcoin geç saatlerde hızlı bir düşüş yaşadı ve 19 bin dolar altına indi. Hali hazırda 18800$ seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Ethereum fiyatı 1568$ civarında seyrederken piyasanın toplam değeri ise 950 milyar dolara geriledi.

    Global çapta yaşanan krizler ve buna eklenen iklim krizi nedeniyle Dünya ekonomisi de sarsıntı geçiriyor. Dolar endeksi son 20 yılın rekoruna koşarken riskli varlıklara olan ilgi de oldukça düştü. Ayrıca global borsalarda da düşüşler yaşanıyor.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 2 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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