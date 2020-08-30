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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bitcoin’i ikiye katladı, en değerli kripto para oldu

    Yearn.finance kripto para birimi sadece 30 bin adet üretilmesine rağmen büyük ilgi görüyor. Kısa sürede Bitcoin değerini geride bırakan para şimdi ise ikiye katladı.
    6 sa.
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    kripto para
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bitcoin’i ikiye katladı, en değerli kripto para oldu
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    Hobi amaçlı başlayarak merkeziyetsiz finans yani DeFi projelerinin en dikkat çekenlerinden birisi haline gelen yearn.finance adeta şov yapıyor. Kripto para neredeyse 9000 kat artarak Bitcoin’i bile ikiye katladı.

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    Yearn.Finance nedir?

    Tek kişilik bir proje olan YFI; yatırımcıların kar amaçlı kripto para borç verme süreçlerini yönetmeyi amaçlıyor. Pek çok DeFi protokolü içerisinde yönlendirilen yatırımlar sahibine de kazandırmış oluyor. YFI içerisinde sabit kripto paralar ile kaldıraçlı işlem sistemi, tek taraflı işlem borsası gibi araçlar da yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Taşınabilir SSD ve WiFi 6 bu projede bir araya geliyor"

    Projenin sahibi YFI’nın aslında bir oy verme birimi olmasını ve bu nedenle 0 değer taşımasını istemişti. Bunu da her platformda dile getirmişti. Ne var ki ödül havuzları başladığında 3$ olarak değerlenen YFI bu hafta 26000$ sınırını geçerek BTC’yi ikiye katladı. Ayrıca kripto para piyasasındaki en değerli para ve yatırımı en fazla geri ödeyen para oldu.

    5000 kata yakın yükseliş yaşayan kripto paranın dolaşımda sadece 30 bin adet olması değerlenmesinin en büyük nedenlerinden birisi. Binance borsasında listelenmesi de yükselişte etkili oldu. Hali hazırda 24500$ seviyesinde geziniyor ancak piyasadaki olumlu hava devam ederse çok daha yukarıları da zorlayabilir.



    https://coinmarketcap.com/currencies/yearn-finance/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    monacomen 6 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    Yeni bir kumar masası daha. Bu da tıpkı Titan saadet zinciri veya yüzlerce çeşit coin ve Çiftlik Bank gibi önce yatırımcısına ona bin verdi, bir koydular bir milyon aldılar gibi gibi parlak ve göz alıcı kazançlar serer önüne. Tıpkı kumarhane makinesinin birinden binlerce jetonun yağması gibi ve herkesin makinelerin başına hücum etmesi ile de balıklar ağlara çekilir. Herkes aynı parayı kazanma umuduyla varını yoğunu aktarır ama ne garip ki bin koyarsın bir alamazsın. Sistem çöker, her şey bir anda değer kaybeder ve binlerce mağdur dolanır ortalıkta. Sonra bir anda ortadan kaybolan milyarlarca nereye ve kime gittiği belirsiz Dolarlar. Kasa her zaman kazanır.
    Yeni bir kumar masası daha. Bu da tıpkı Titan saadet zinciri veya yüzlerce çeşit coin ve Çiftlik Bank gibi önce yatırımcısına ona bin verdi, bir koydular bir mi...
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    Askaparta 1 sa.
    Balinalar planktonları bekliyor.
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    alemburda34 3 sa.
    pump pump sonra dump bu devran hep böyle
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    interwap (Volkan ) 3 sa.
    Haberi çıktıysa zirve yapmış olabilir.
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    monacomen 6 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    Yeni bir kumar masası daha. Bu da tıpkı Titan saadet zinciri veya yüzlerce çeşit coin ve Çiftlik Bank gibi önce yatırımcısına ona bin verdi, bir koydular bir milyon aldılar gibi gibi parlak ve göz alıcı kazançlar serer önüne. Tıpkı kumarhane makinesinin birinden binlerce jetonun yağması gibi ve herkesin makinelerin başına hücum etmesi ile de balıklar ağlara çekilir. Herkes aynı parayı kazanma umuduyla varını yoğunu aktarır ama ne garip ki bin koyarsın bir alamazsın. Sistem çöker, her şey bir anda değer kaybeder ve binlerce mağdur dolanır ortalıkta. Sonra bir anda ortadan kaybolan milyarlarca nereye ve kime gittiği belirsiz Dolarlar. Kasa her zaman kazanır.
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    Spider_hip (Doğan Eray) 3 sa. monacomen
    Maalesef milli piyango oyunları da aynı şekilde. Bir de baktılar artık inanan kalmadı, her yere reklam vermeye başladı milli piyango. Eee onca dalavere olmadan önce düşüneceklerdi. Bir bir hepsi youtube lara düştü. Milli piyango müdürü hala niye öldürüldü kimse araştırmadı, sormadı.
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    Elenya 1 sa. yeni yorumcu monacomen
    Balonsa sorun yok. Ancak balon değilse işte asıl o zaman problem var demektir çünkü şu anki ekonomik sistemi tehdit ediyor.
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