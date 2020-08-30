Bitcoin’i ikiye katladı, en değerli kripto para oldu

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Hobi amaçlı başlayarak merkeziyetsiz finans yani DeFi projelerinin en dikkat çekenlerinden birisi haline gelen yearn.finance adeta şov yapıyor. Kripto para neredeyse 9000 kat artarak Bitcoin’i bile ikiye katladı.

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Yearn.Finance nedir?

Tek kişilik bir proje olan YFI; yatırımcıların kar amaçlı kripto para borç verme süreçlerini yönetmeyi amaçlıyor. Pek çok DeFi protokolü içerisinde yönlendirilen yatırımlar sahibine de kazandırmış oluyor. YFI içerisinde sabit kripto paralar ile kaldıraçlı işlem sistemi, tek taraflı işlem borsası gibi araçlar da yer alıyor.

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Projenin sahibi YFI’nın aslında bir oy verme birimi olmasını ve bu nedenle 0 değer taşımasını istemişti. Bunu da her platformda dile getirmişti. Ne var ki ödül havuzları başladığında 3$ olarak değerlenen YFI bu hafta 26000$ sınırını geçerek BTC’yi ikiye katladı. Ayrıca kripto para piyasasındaki en değerli para ve yatırımı en fazla geri ödeyen para oldu.

5000 kata yakın yükseliş yaşayan kripto paranın dolaşımda sadece 30 bin adet olması değerlenmesinin en büyük nedenlerinden birisi. Binance borsasında listelenmesi de yükselişte etkili oldu. Hali hazırda 24500$ seviyesinde geziniyor ancak piyasadaki olumlu hava devam ederse çok daha yukarıları da zorlayabilir.

https://coinmarketcap.com/currencies/yearn-finance/

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