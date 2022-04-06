Bitcoin için Mid-Halving yaklaşıyor

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Bitcoin için kritik olaylardan biri de yarılanma. Bitcoin yarılanması (Bitcoin Halving), BTC’nin fiyatında önemli bir artışa neden olduğu için uzun zamandır sektör tarafından heyecanla bekleniyor. Ancak, son yarılanma ile bir sonraki yarılanma arasındaki orta nokta, aslında piyasa için pek de iyimser olmayabilir.

Santiment, kısa süre önce paylaştığı bir tweette Bitcoin’in yarılanma öncesinde bir mid-halving dönemine dikkat çekti. Şirkete göre piyasaya, bir sonraki yarılanma düzeltmesinin tam da eşliğinde.

Paylaşılan grafiğe baktığımızda her bir halving olayından sonra üst fiyat geldiğini görüyoruz. Ardından ise BTC’nin fiyatı bir sonraki halving’e kadar düşüş yaşadı.

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Yapılan analizler BTC’nin önemli dirençleri kırmak için mücadele ettiğini gösteriyor. Şimdilerde büyüme aşamasında olan BTC için olumlu performans gösterdiği söylenebilir. Tabii BTC’nin aynı modeli izleyip izlemeyeceğini kimse bilemez. Bu yüzden bir belirsizlik de söz konusu.

Halving döngüsünün kırılması, kurumsal girişlerin de artabileceği anlamını taşıyor. Diğer yandan Bitcoin’in dolaşımdaki arzında kurumsal fonların artan payı ile yarılanma artık aynı etkiye de sahip olmayabilir.

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