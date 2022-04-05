Rus Sberbank kripto parası umut vadetmekten uzak

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Ağır ambargolar karşısında Ruble ile daha rahat hareket etmek isteyen Rusya doğalgaz alımlarını sadece bu para birimi üzerine bağlamıştı. Kripto paraları da efektif bir şekilde kullanmak isteyen Rusya’nın hamleleri umut vermiyor.

SBER coin performansı nasıl?

Kripto para borsaları Rus vatandaşlarının varlıklarını dondurmayı reddetse de ambargo uygulanan kişilerin varlıklarını dondurmak zorunda. Bu da ambargoları aşmaya çalışan Rusya’ya engel oluyor.

Inverse Finance manipüle edildi 1 gün önce eklendi

Dev Rus bankası Sberbank yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştığı SBER kripto parasını geçen ay kullanıma sundu. Bununla birlikte herhangi bir borsada listelenmesi pek mümkün değildi. Bu bakımdan Pancake merkeziyetsiz borsada macerasına başladı.

0.00045$ civarına kadar çıksa da ilgi olmayınca 0.00002 seviyelerine kadar indi ve son günlerde biraz hacim toplayarak 0.0002$ bandına kadar yükseldi. Şu sıralar 0.0001$ seviyelerinde geziniyor. Toplamda 360 bin dolar Pazar değeri olan SBER günlük hacimde 274 bin dolar civarında.

SBER coin bu haliyle Ruble’nin sıkışıklığını açacak gibi görünmüyor. Batılı ülkeler tarafından gözetim altındaki borsalarda listelenmesi pek mümkün değil. Ambargo nedeniyle haftalık 70 milyon dolar olan Ruble-kripto para ticaret hacmi de en düşük seviyelerine gelmiş durumda.



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