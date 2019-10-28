Bitcoin, kripto ve blockchain alanında savaşan süper güçler

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Morgan Creek Digital'in kurucu ortağı Anthony Pompliano, Lübnan’da, hükümetin WhatsApp'ın vergilendirme planından dolayı protesto edildiği sırada, bankaların bir haftadan uzun bir süre kapatıldığını belirtti. Hükümetin nasıl ilerleyeceği konusundaki kaygı, bankalarda ve ATM'lerde uzun kuyruklar başlattı ve insanlar paralarını geri çekmeye çalışıyor. Pompliano diyor ki: “Popüler olmamak için en hızlı yolu bilmek ister misin? Bir şeyleri özgür olduklarına inanan insanlardan uzaklaştırın. Protestolar Lübnan’da başladığında, birçok insan gerildi.”

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Bitcoin destekçileri çoğu zaman kripto para biriminin ve blockchain teknolojisinin insanlara üçüncü şahıslara güvenmek zorunda kalmadan kendi varlıklarını kontrol etmenin bir yolunu sunabileceğini belirtir. Ancak dünya liderleri ortaya çıkan teknolojiye çarpıcı biçimde farklı tepkiler vermeye devam ediyor.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping geçtiğimiz günlerde, blockchainin gelişimini ve kullanımını destekleyerek, sektörleri güçlendirebileceğini, verimliliği artırabileceğini ve maliyetleri azaltacağını söyledi. Ancak ülkenin kendi dijital para birimini başlatma planına rağmen, uzun süredir Bitcoin gibi kripto varlıkların kullanımına karşı negatiflerdi.

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Pompliano, hükümetlerin kripto varlıklarına verdiği karşılıklarda çok az benzerlikler beklediğini söyledi. Bu arada, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin insanlarının teknolojiyi benimseme konusunda artan bir ihtiyaç duyacağına inanıyor.

“Hükümetler ya inovasyonu benimseyecek ya da onunla savaşacak. Girişimci bir ruhu teşvik edecekler veya ezecekler. Süper güçler pozisyon için jokeylik yaparken, her gün diğer milletlerden erkekler ve kadınlar, kendilerini kendi hükümetlerinden koruyan bir varlık aramaya ihtiyaç duyacakları bir konumda olmaya devam edecekler.” diye ekliyor.

https://dailyhodl.com/2019/10/27/anthony-pompliano-superpowers-battling-for-position-as-bitcoin-crypto-and-blockchain-technology-take-hold/