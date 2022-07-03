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    Bitcoin son 11 yılın en kötü ayını geçirdi

    Bir yanda global ekonomik kriz bir yanda kendi içerisinde yaşadığı dolandırıcılık olayları kripto para piyasasına güveni sarstı. 2011 yılından bu yana en kötü dönem yaşanıyor. 
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    Bitcoin
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    Kripto para dünyasında geçtiğimiz yaz aylarında başlayan büyük çıkış hareketi bu yıl tam tersine döndü. Yüksek enflasyon ve global ekonomik kriz her şeyi alt üst etmiş durumda. Bitcoin eski günlerini mumla arıyor.

    Bitcoin fiyatı en kötü dönemlerinde

    Global şartların yanı sıra pek çok dolandırıcılık ve siber saldırılar ile çalkalanan kripto para dünyası haliyle yatırımcıları tedirgin ediyor. Durum böyle olunca sıcak para girişi en düşük seviyelere geriledi.

    Piyasada yaşanan kriz finans girişimlerini iflasa sürükledi. Coinflex borsası, Voyager Digital, Celsius tüm yatırım ve çekim işlemlerini durdurdu. FTX patronu Freid borsaların gizli bir şekilde iflas ettiğini dile getirmişti. 18000$-19000$ arasında gidip gelen Bitcoin fiyatı 2011 yılından bu yana en kötü ayını geçirdi.

    Hazirana ayında yüzde 37 düşüş gösteren Bitcoin en son Kasım 2011 tarihinde yüzde 50 civarında bir düşüş yaşamıştı. Sonraki dönemde aylık olarak yükselişler veya düşüşler yaşandı ancak bunlar yüksek olmamıştı.

    Bitcoin fiyatının 1 milyon dolara çıkacağı ümitlerini pompalayan sosyal medya fenomenleri arkasında devasa mağduriyetler bıraktı. Global ekonomi dünyasına entegre olduktan sonra ne yazık ki hiç varlık bu tür sıkıntılardan kaçınamıyor. Bir rahatlama için en azından enflasyonun düşmesi gerekiyor.

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