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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bitcoin madencilik şirketleri, 2020'de dünyanın en büyük madencilik çiftliğini kuruyor

    Alman Bitcoin madencilik şirketi Northern Bitcoin, dünyanın en büyük madencilik çiftliğini ortaklaşa inşa etmek üzere ABD merkezli rakip Whinstone ile birleşme anlaşması imzaladı.
    2 gün
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Bitcoin madencilik şirketleri, 2020'de dünyanın en büyük madencilik çiftliğini kuruyor

    18 Kasım’da yayınlanan Northern Bitcoin basın açıklamasına göre, Whinstone, halihazırda Teksas’ta 100 dönümlük bir alanda 1 gigawatt kapasiteye sahip olması beklenen tesisi inşa ediyor. Söz konusu madencilik çiftliğinin Kuzey Amerika'daki en büyük veri merkezi olduğu iddia ediliyor.

    2020 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması beklenen inşaatın ilk etabı 300 megawatt kapasiteye sahip olacak. İnşaatın, 2020 yılının dördündü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "ABD başkan adayından kripto planı"

    Kurulacak tesisten faydalanacak ilk iki müşterinin, Bitcoin madenciliği kapasitelerinin önemli bir kısmını kullanacak halka açık iki şirket olacağı bildiriliyor. Yine de tamamlanmasından sonra, veri merkezi ayrıca video oluşturma ve yapay zeka uygulamalarının hızlandırılmasına izin verecek.

    Northern Bitcoin, sürdürülebilir Bitcoin madenciliği konusunda uzmanlaşmış, geçen yıl kurulan bir borsa şirketidir. Şirket, Norveç'te yenilenebilir enerji konusunda bir madencilik çiftliği işletiyor.

    Bitcoin madencilik şirketleri, 2020'de dünyanın en büyük madencilik çiftliğini kuruyor
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    Dünyanın en büyük madencilik tesisini ABD'ye yerleştirme fikri, Çin'in şu ana kadar kripto para madencilik endüstrisinin ön saflarında yer alması ve Bitmain gibi endüstrinin önde gelen şirketlerin çoğuna ev sahipliği yapması nedeniyle ilginçtir.

    Son zamanlarda yapılan bir incelemeye göre, ucuz donanıma erişimin yanı sıra düşük güç maliyetleri ve ülkenin yasal ortamına rağmen Çin'i, kripto para madenciliği işlemleri için rekabetçi bir hedef haline getiriyor.



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    ma95 22 sa.
    Binlerce cihaz sadece bir hiç üretmek için aralıksız çalışıyor. Toplam karbon salınımının kaçta kaçı mining nedeniyle oluyor merak ediyorum
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    Fearless_tr 2 gün
    Fiyatlari artirmak icin yapiliyor sanki bu haberler
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    Halilowich 2 gün
    Bu kadar büyük yatırım yaptıklarına göre var bunların bir bildikleri. Uzun vadeli yatırımlar bunlar. Demekki bitcoinin geleceği parlak
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    V4LKyR 2 gün Halilowich
    Bu kadar insan aptal olamaz diyorsun yani...
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