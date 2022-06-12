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    Anlık Bildirim

    Ethereum tehdit altında, yeni LUNA vakası mı?

    Celsius Network bünyesinde bulunan stETH varlığınının değeri hızla düşmeye başlayınca sistem likidite sıkıntısına girdi. İşin arkasından farklı kokular geliyor. 
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    Ethereum
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    Milyonlarca insanın bir hayalle yatırım yaptığı kripto para dünyasında art niyetli bazı kişi veya kuruluşların bu masum yatırımlara göz diktiği anlaşılıyor. LUNA vakasının ardından Ethereum tarafında da sıkıntı var.

    Ethereum büyük bir saldırı altında

    Son dönemde Ethereum mevcut düşüşe ek çok daha hızlı değer kaybettiği ortada. Bunun cevabı aranırken ilginç bazı bilgiler ortaya çıkmış. Konu biraz da Celsius ve Alameda Research adlı girişim etrafında dönüyor.

    Celsius platformu yatırımcıların kâr payı almak için havuzlarda varlıklarını biriktirdiği ve bu varlıklar ile de kredi veren bir banka türevi. Ne yazık ki LUNA olayında Celsius’un zarar ettiği biliniyor. Üstelik şu sıralarda bir likidite problemi yaşadığı da gündemde.

    Lido platformunda havuzlara ETH yatırdığınızda gösterge olarak stETH şeklinde bir versiyon size veriliyor. Ayrıca ekstra kazançlarınız da stETH olarak yansıyor. Ne var ki son günlerde stETH versiyonu ETH karşısında hızla değer kaybetmeye başladı.

    Yani bir para birimi yine kendisine karşı değer kaybediyor. Araştırma yapanlar konunun Alameda Research girişimine uzandığını görmüş. FTX destekli Alameda girişiminin yüksek miktarda stETH bozdurmaya başladığı ifade ediliyor. Bilinçli olarak mı yoksa bilinçsiz mi yaptığı belli değil ancak elinde stETH tutanların zarara sokulduğu bir gerçek.

    İşte Celsius platformu yüzde 44 varlığını stETH olarak tutuyor. Değerin düşmesi yatırımcılara ödenecek olan karşılıkların da düşeceği anlamına geliyor. Haliyle likidite azalıyor ve yaklaşık 5 haftalık bir havuz kaldığı ifade ediliyor. Alameda Research için bir dönem Waves biriminin değerini düşürme suçlaması yapılmış ancak FTX konuyu reddetmişti. Gelişmeler gösteriyor ki yatırımcıyı rahat bırakmayacaklar.

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    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 4 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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