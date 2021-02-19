Bitcoin pazar değeri 1 trilyon doları geçti, ilk ona girdi

Geçen yılın sonu ve bu yılın başında önemli bir ivme kazanan Bitcoin artık 55000$ sınırına doğru zorlamaya başladı. Kurumsal yapıların da satın almaya başladığı Bitcoin toplam pazar değeri olarak da rekor kırdı.
İlk dijital varlık
Bitcoin bugün yaptığı atak ile 55000$ sınırına dayanırken toplam dolaşımda olan para arzı da hesaba katıldığında 1.012 trilyon dolar pazar değerine ulaştı. Böylece yatırım dünyasında 1 trilyon doları geçen ilk dijital varlık olma ünvanını elde etti.İlginizi Çekebilir Binance blok zinciri patlama yaptı; BNB 200 dolara dayandı
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Yatırım dünyasında en değerli varlık şüphesiz altın ve toplamda 11 trilyon pazar değeri var. İkinci Apple 2.18 trilyon dolar değerinde. Üçüncü Saudi Aramco da 2.037 trilyon dolar pazar değerine sahip.
Gümüş özellikle WallStreet Bet hareketleri ile birlikte sert hareketler yaptı ve 1.5 trilyon dolar pazar değeri ile Bitcoin’in önünde yer alıyor. Bitcoin böylece en yüksek sekizinci pazar değerine sahip varlık oldu. Önümüzdeki yıllarda BTC kazımı devam edeceği için toplam pazar değeri de artmaya devam edecek.
Bitcoin’in durdurulamaz yükselişi piyasayı da sürüklüyor. Ethereum tarihi rekor kırarak 2000$ seviyesine dayandı. BNB hali hazırda en büyük üçüncü para birimi oldu ve gün içinde 310$ seviyesini geçti. CAKE birimi 20$ sınırını zorlarken diğer bir farming projesi BAKE de bir kaç günde sekiz kat artarak 2.5$ sınırına dayandı.
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ExclusivePack. Linkini verdiğiniz video 3 ay öncesine ait ama. Aynı denemeden mi bahsediliyor.
c
Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika
fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU
Seri uretim degil
Bitcoin belki de bir zaman sonra dot.com ya da lale çılgınlığı gibi patlayan balonlar arasında yerini alacak. Devletler tarafından kontrol mekanizmaları geliştirilip patlamadan sönen bir balon da olabilir. Ancak Bitcoin’i onaylamasa da blok zincirinin geleceğin teknolojisi olduğunu, bankacılık ve bilgi depolama sistemlerinin zamanla bu teknolojiyi adapte edeceğini öngören kişi sayısı çok fazla. Bitcoin bizi geleceğin para birimi ve ödeme şekillerine alıştıran, en azından bu tip tartışmalarla teorik altyapısını oluşturan ve geliştiren bir şifreli para olarak tarihte yerini alırken sömürdüğü insan kaynakları, bu insanların madencilik yapmak adına harcadıkları zaman ve tükettikleri yüksek miktarda elektrik enerjisi de dünyanın tükenen kaynaklarına eklenir.''