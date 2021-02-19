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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bitcoin pazar değeri 1 trilyon doları geçti, ilk ona girdi

    Bitcoin tarihte 1 trilyon dolar pazar değerini geçen ilk dijital varlık olma başarısını gösterdi. Tek başına Tesla, Tencent gibi firmaları geride bırakırken Google ve gümüşü de zorluyor.
    19 Şubat 2021, 21:30 (2 sa.)
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bitcoin pazar değeri 1 trilyon doları geçti, ilk ona girdi
    Tam Boyutta Gör

    Geçen yılın sonu ve bu yılın başında önemli bir ivme kazanan Bitcoin artık 55000$ sınırına doğru zorlamaya başladı. Kurumsal yapıların da satın almaya başladığı Bitcoin toplam pazar değeri olarak da rekor kırdı.

    İlk dijital varlık

    Bitcoin bugün yaptığı atak ile 55000$ sınırına dayanırken toplam dolaşımda olan para arzı da hesaba katıldığında 1.012 trilyon dolar pazar değerine ulaştı. Böylece yatırım dünyasında 1 trilyon doları geçen ilk dijital varlık olma ünvanını elde etti.

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    Ayrıca Bkz. "Apple’dan Malatya’ya mağaza sürprizi mi geliyor?"

    Yatırım dünyasında en değerli varlık şüphesiz altın ve toplamda 11 trilyon pazar değeri var. İkinci Apple 2.18 trilyon dolar değerinde. Üçüncü Saudi Aramco da 2.037 trilyon dolar pazar değerine sahip.

    Gümüş özellikle WallStreet Bet hareketleri ile birlikte sert hareketler yaptı ve 1.5 trilyon dolar pazar değeri ile Bitcoin’in önünde yer alıyor. Bitcoin böylece en yüksek sekizinci pazar değerine sahip varlık oldu. Önümüzdeki yıllarda BTC kazımı devam edeceği için toplam pazar değeri de artmaya devam edecek.

    Bitcoin’in durdurulamaz yükselişi piyasayı da sürüklüyor. Ethereum tarihi rekor kırarak 2000$ seviyesine dayandı. BNB hali hazırda en büyük üçüncü para birimi oldu ve gün içinde 310$ seviyesini geçti. CAKE birimi 20$ sınırını zorlarken diğer bir farming projesi BAKE de bir kaç günde sekiz kat artarak 2.5$ sınırına dayandı.



    https://companiesmarketcap.com/assets-by-market-cap/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    P
    Phant0mTR 1 saat önce

    ExclusivePack. Linkini verdiğiniz video 3 ay öncesine ait ama. Aynı denemeden mi bahsediliyor.

    Jeolog. 1 gün önce

    c

    A
    aysensS 1 gün önce

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    ExclusivePack 1 gün önce

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    Rouvax 1 gün önce

    Seri uretim degil

    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Cem300 (Cem Yılmaz) 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    ''Bitcoin Joseph E. Stiglitz dahil pek çok iktisatçının dediği gibi bir balona benziyor. Uzak veya yakın bir gelecekte bu balon patlayabilir. Lakin blok zinciri geleceğin teknolojisi olarak hayatımızda her geçen gün daha fazla yer edecek gibi görünüyor.

    Bitcoin belki de bir zaman sonra dot.com ya da lale çılgınlığı gibi patlayan balonlar arasında yerini alacak. Devletler tarafından kontrol mekanizmaları geliştirilip patlamadan sönen bir balon da olabilir. Ancak Bitcoin’i onaylamasa da blok zincirinin geleceğin teknolojisi olduğunu, bankacılık ve bilgi depolama sistemlerinin zamanla bu teknolojiyi adapte edeceğini öngören kişi sayısı çok fazla. Bitcoin bizi geleceğin para birimi ve ödeme şekillerine alıştıran, en azından bu tip tartışmalarla teorik altyapısını oluşturan ve geliştiren bir şifreli para olarak tarihte yerini alırken sömürdüğü insan kaynakları, bu insanların madencilik yapmak adına harcadıkları zaman ve tükettikleri yüksek miktarda elektrik enerjisi de dünyanın tükenen kaynaklarına eklenir.''
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    U uysaloguz (Ne yapacaksın ki? ) 38 dk. ( Mesaj Silindi )
    Arkasında ne bir devlet ne bir şirket var ne de altın gibi kadim bir değeri (fiziksel altın). Tek numarası birilerinin talep etmesi, bence de gün gelip sadece bir hiç! olacak.
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    jem991 (Adnan Balcı) 3 dk. ( Mesaj Silindi ) uysaloguz
    Bitcoin ilk çıktığı günden beri bu söyleniyor. Şuan 11 yaşında artık kabul edin bitcoin bir balon değil
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    mbcyber (Efe Öztürk) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Haber sitelerindeki başlıklar gibi sandım kime girdi diye bakıyorum
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    D Dellialli 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Trilyon dolarlık balon. Bir karşılığı yok. Amerika ve bankalar bu duruma ne kadar izin verecekler izleyelim. Ama birileri trilyonluk piyasayı fena tokatlayacak. Olmayan eşşeğe değer biçmek gibi birşey.
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    jem991 (Adnan Balcı) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Dellialli
    Bunlar sanal paralar bir ülkenin veya bankanın buna nasıl tepki vereceğinin bir önemi yok. örnek olarak tüm dünyada sanal paralar yasaklandı diyelim senin elinde 1 bitcoin var ve ben bu 1 bitcoin i sebebi ne olursa olsun almak istiyorum sana bunun şuan ederi olan 50000 doları yolladım ve sende bana bu 1 bitcoin i yolladın yasak bile olsa hiç bir şekilde transferini durduramazlar bu duruma adepte olmaktan başka seçenekleri yok. paypal cripto paralardan vazgeçmişti ama baktıki olmuyor bu sektör artarak devam ediyor tekrar bu özelliği aktif hale getirdi insanlar bir şeyi istiyorsa devlet ve bankalar buna uyum sağlamak zorunda yoksa kendileri kaybederler.
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    T th9 59 dk. ( Mesaj Silindi ) Dellialli
    5 yıl sonra hangisi "gerçek" görürüz
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