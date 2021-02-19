Bitcoin pazar değeri 1 trilyon doları geçti, ilk ona girdi

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Geçen yılın sonu ve bu yılın başında önemli bir ivme kazanan Bitcoin artık 55000$ sınırına doğru zorlamaya başladı. Kurumsal yapıların da satın almaya başladığı Bitcoin toplam pazar değeri olarak da rekor kırdı.

İlk dijital varlık

Bitcoin bugün yaptığı atak ile 55000$ sınırına dayanırken toplam dolaşımda olan para arzı da hesaba katıldığında 1.012 trilyon dolar pazar değerine ulaştı. Böylece yatırım dünyasında 1 trilyon doları geçen ilk dijital varlık olma ünvanını elde etti.

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Yatırım dünyasında en değerli varlık şüphesiz altın ve toplamda 11 trilyon pazar değeri var. İkinci Apple 2.18 trilyon dolar değerinde. Üçüncü Saudi Aramco da 2.037 trilyon dolar pazar değerine sahip.

Gümüş özellikle WallStreet Bet hareketleri ile birlikte sert hareketler yaptı ve 1.5 trilyon dolar pazar değeri ile Bitcoin’in önünde yer alıyor. Bitcoin böylece en yüksek sekizinci pazar değerine sahip varlık oldu. Önümüzdeki yıllarda BTC kazımı devam edeceği için toplam pazar değeri de artmaya devam edecek.

Bitcoin’in durdurulamaz yükselişi piyasayı da sürüklüyor. Ethereum tarihi rekor kırarak 2000$ seviyesine dayandı. BNB hali hazırda en büyük üçüncü para birimi oldu ve gün içinde 310$ seviyesini geçti. CAKE birimi 20$ sınırını zorlarken diğer bir farming projesi BAKE de bir kaç günde sekiz kat artarak 2.5$ sınırına dayandı.

https://companiesmarketcap.com/assets-by-market-cap/

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