Bitcoin 107 bin dolar ile yeni rekor kırdı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Global piyasalardaki durgunluk ve savaş ihtimalleri nedeniyle yaz aylarından sonra düşüş içerisine giren Bitcoin’in imdadına Trump yetişti. ABD başkanlık seçimini kazanan ve kripto paralar ile ilgili olumlu mesajlar veren Trump, büyük bir ralliyi de başlattı.

Bitcoin yine rekor kırdı

Bitcoin erken saatlerde 107.400$ seviyelerine tırmanarak yeni bir rekora imza attı. Kasım ayından bu yana Bitcoin durmaksızın rekorlar kırıyor. Günlük hacim 63 milyar dolar olurken piyasa değeri de 2.2 trilyon dolar üzerine çıktı. Bu haliyle henüz Apple, Nvidia gibi varlıkları zorlayamasa da gümüşü geride bıraktı ve Amazon’a yaklaştı.

XRP durmuyor, tek rakibi ETH 1 hf. önce eklendi

Kripto para piyasası 3.67 trilyon dolar değere ulaşırken günlük hacim de 170 milyar dolar oldu. Binance borsasının spot ve kaldıraç toplam günlük hacmi 100 milyar doları geçti. Uzun süredir 100 bin dolar üzerinde seyreden Bitcoin’in Trump’ın yemin törenine doğru daha da hareketlenmesi bekleniyor.



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