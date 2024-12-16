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    Anlık Bildirim

    Bitcoin 107 bin dolar ile yeni rekor kırdı

    Kasım ayından itibaren yükseliş hamlesini başlatan Bitcoin, durmasızın yükseliyor. Arada şok düşüşler yaşansa da hızlı bir şekilde önceki seviyesine geri dönmeyi başarıyor.
    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    Global piyasalardaki durgunluk ve savaş ihtimalleri nedeniyle yaz aylarından sonra düşüş içerisine giren Bitcoin’in imdadına Trump yetişti. ABD başkanlık seçimini kazanan ve kripto paralar ile ilgili olumlu mesajlar veren Trump, büyük bir ralliyi de başlattı. 

    Bitcoin yine rekor kırdı

    Bitcoin erken saatlerde 107.400$ seviyelerine tırmanarak yeni bir rekora imza attı. Kasım ayından bu yana Bitcoin durmaksızın rekorlar kırıyor. Günlük hacim 63 milyar dolar olurken piyasa değeri de 2.2 trilyon dolar üzerine çıktı. Bu haliyle henüz Apple, Nvidia gibi varlıkları zorlayamasa da gümüşü geride bıraktı ve Amazon’a yaklaştı.

    Kripto para piyasası 3.67 trilyon dolar değere ulaşırken günlük hacim de 170 milyar dolar oldu. Binance borsasının spot ve kaldıraç toplam günlük hacmi 100 milyar doları geçti. Uzun süredir 100 bin dolar üzerinde seyreden Bitcoin’in Trump’ın yemin törenine doğru daha da hareketlenmesi bekleniyor. 
     

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    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Ovv fena atıştı, deliksiz soktu

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    BOLDVIPER 2 gün önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 3 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 3 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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