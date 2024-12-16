Bitcoin 107 bin dolar ile yeni rekor kırdı

Bitcoin yine rekor kırdı
Bitcoin erken saatlerde 107.400$ seviyelerine tırmanarak yeni bir rekora imza attı. Kasım ayından bu yana Bitcoin durmaksızın rekorlar kırıyor. Günlük hacim 63 milyar dolar olurken piyasa değeri de 2.2 trilyon dolar üzerine çıktı. Bu haliyle henüz Apple, Nvidia gibi varlıkları zorlayamasa da gümüşü geride bıraktı ve Amazon’a yaklaştı.
Kripto para piyasası 3.67 trilyon dolar değere ulaşırken günlük hacim de 170 milyar dolar oldu. Binance borsasının spot ve kaldıraç toplam günlük hacmi 100 milyar doları geçti. Uzun süredir 100 bin dolar üzerinde seyreden Bitcoin’in Trump’ın yemin törenine doğru daha da hareketlenmesi bekleniyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor