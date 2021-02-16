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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bitcoin tarih yazıyor, 50 bin doları geçti

    Bitcoin bu hafta yaptığı atakla 50 bin dolar seviyesini de geçti. Kripto para piyasası 1.5 trilyon dolar değere ulaşırken pek çok para birimi inanılmaz yükselişlerle tarihi zirvelere çıktı.
    16 Şubat 2021, 16:40 (1 gün)
    3,7b
    2
    38
    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bitcoin tarih yazıyor, 50 bin doları geçti
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    Pandeminin başlangıcı ile birlikte 3500$ seviyelerine inen ve yatırımcının adeta kaçıştığı Bitcoin bugün rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Yaklaşık 1 yıllık bir süreç içerisinde sabırlı yatırımcılar 14 kat civarında kazandı.

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    Bitcoin’den tarihi rekor

    Son dönemde kurumsal tarafta yaşanan büyük hareketlilik Bitcoin fiyatına da doğrudan yansıdı. MicroStrategy yatırım grubunun satın alımı, Tesla firmasının 1.5 milyar dolarlık BTC alımı ve pek çok yatırım fonunun en tepeden Bitcoin alması zaten yükselişin habercisiydi.

    Ayrıca Bkz. "F-35’lerdeki motor tedariki sorunu, uçaklarla ilgili planlarda değişikliği zorunlu kılıyor"

    Bu hafta yeni bir rekor daha kırıldı ve Bitcoin fiyatı 50 bin doları geçti. Şu saatlerde Bitcoin fiyatı 49500$ seviyesine çekildi ve yeniden yukarıyı zorlamaya çalışacak. Önünde çok fazla direnç olmadığı için de hedeflerinde zorlanmayabilir.

    Bitcoin’in yükselişi pazarı da beraberinde sürüklüyor. Ethereum fiyatı 1800$ civarında iken Cardano sürpriz yaparak 10 cent sınırına dayandı ve pazarın en büyük dördüncü parası oldu. Polkadot da 30$ ile beşinci sıraya yerleşti. Ripple ise 55 cent seviyesine yükselmesine rağmen altıncı sıraya geriledi. Piyasanın toplam değeri de 1.5 trilyon dolar oldu.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    madonos 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen CleanCoders
    Torunlarımız onlara finansal özgürlüğü kazandırdığımız için bize teşekkür edecek...
    2 Yanıt Yanıtla +14
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    madonos 1 gün ( Mesaj Silindi ) CleanCoders
    Bitcoin harici her şey güllük gülüstanlık zaten :)

    Finansal kuruluşların gökdelenleri, serverları, plazaları, atmleri, darpaneleri, kağıt para üretmek için kesilen ağaçları, hiç bir şey üretmeden elde ettiği karları, Batırdığı/yediği/dağıttı paraları, batsa bile merkez bankalarının para basıp onları tekrar ayağa kaldırdığı, onlar ayağa kalkarken senin elindeki kağıt paradan 10 tane daha olduğu için senin paranın 10 kat değer kaybetmesi, Devletlerin bankaların istediği gibi senin birikimine el koyması kontrol etmesi ... gibi şeyler seni rahatsız etmiyor anlaşılan ???
    Bitcoin harici her şey güllük gülüstanlık zaten :) Finansal kuruluşların gökdelenleri, serverları, plazaları, atmleri, darpaneleri, kağıt para üretmek iç...
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    1 Yanıt Yanıtla +11
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    C CleanCoders (Fatih ) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    "Son ırmak kuruduğunda,
    son ağaç yok olduğunda,
    son balık öldüğünde;
    beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak."

    Kızılderili atasözü
    "Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak." Kızılderili a...
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ey merhametli Türk 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar gram altında 50 bin liram var, bitcoin'e yatırayım mı? Riskli mi, ters bir durumda 4bin 5 bin kaybetmek benim için sorun olmaz, ama korkuyorum 10 bin felan kaybedersem diye, risk alınır mı?
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    O Oktanzeynep 14 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    her yükselişte "çökücekler" diyorlar ama yükselişini durduramıyorlar
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    ayzenberg (Emre Jfifixkdo) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatı arz-talep dengesinde oluşuyor. Kağıt para birimleri gibi basıp miktarının artma imkanı yok. Şu anki toplam arzı 21 milyon ve 21 milyon olarak kalacak. Şirketlerin ve insanların ilgisi, Amerika'nın dolar basıp piyasaya sürmesi fiyatının bu seviyeye gelmesinde etken oldu. Büyük kripto borsaları kendi banka kartı gibi kartlarını çıkarmaya başladılar, hatta visa para transferine yarayan coinlerle işbirliği yapmaya başladı. 2013'ten beri takip ediyorum son 1-2 senede gelişmeler hatrı sayılır şekilde artmaya başladı. Mevcut bankalardan dolayı olacağına çok inanmasam da bitcoin geleceğin küresel para birimi olmaya aday olabilir.
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    M meLek122 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    şuan 51de bakalım ne zaman çökücek
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    K kenbalx (f k) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kripto paralar tosuncuğun çiflikbank ı gibi birşeyler. Oda sanal arı aldırıp bal sattırıp para kazandırıyordu.

    Bunun farkı kesin kazanmak diye birşey yok. Sanal para alıp risk alıyorsun. Resmi bir güvencen yok. Kazanmayı garanti etmediğinden karşı koyanda yok, hatta dünya kabulleniyor.

    2010 yılında 2 pizza 10.000 bitcoin (41 dolar) ederken şimdi 1 bitcoin 50bin dolar ediyor. Nasıl bir iş bu. Böyle hızla büyüyen bir balonu nasıl bir cesaretle elinizde tutuyorsunuz anlamıyorum. Umarım elinizde patlamadan doğru zamanda çıkış yaparsınız.
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    myfranco (yahya ) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) kenbalx
    1. Bu paralar sanal değil, dijital. Sanal ile dijital farklı. Aslında tam çevirisi kripto yani şifrelenmiş.
    2. Tosuncuğun çiftlik bank ile ilgisi yok. Çiftlik bank Ponzi. Bu dijital paraların büyük kısmı deneysel yani experimental.
    3. Zaten resmi ve merkezi bir sisteme karşı anarşist bir çıkış BTC ve sonrasında kripto paralar. Merkezi sistemin pisliklerinden kurtulmak için çıkartılmış ve 90lı yıllardan beri uğraşılan bir sistem BTC.
    4. Balonun ne olduğunu bilmiyorsun. Her 4 senede bir ödüller yarılanıyor. Bu da fiyata yansıyor. BTC boğa döneminde reel fiyatından uzaklaşır, ayıda ise o fiyatlara gelir. BTC'nin fiyatını belirleyen 1 BTC kazmak için harcanan cihazın suspanse fiyatı ve elektrik masrafıdır.

    Son olarak, okumak lazım. Kulaktan dolma bilgilerle doğru gözüken bir yazı, aslında kocaman bir hata olabiliyor.
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    ReaLGz 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    BTC isterse 200k dolar olsun da şu ekran kartlarını bir salın artık be
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    myfranco (yahya ) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) ReaLGz
    Ekran kartlarının BTC ile ilgisi yok. ASIC ile kazılıyor BTC.
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    N Naruto45 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bitcoin helalmi harammı diye düşünürken birileri zengin oldu ytd
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    mezun2021itü 1 gün ( Mesaj Silindi )
    çok kolay manipüle oluyor ben bunun hayalini kurmuştum elon gerçekleştirdi paraları topluyor önceden sonra bir tweet atıyor patlıyor para oturduğu yerde parasını 3 4 e 10 a katlıyor arada yine kazananlar oluyor en yüksekten satıyolar tekrar piyasa diğerleride batıyor
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    G GENÇ_EFENDİ 1 gün ( Mesaj Silindi ) mezun2021itü
    Shortla o zaman.
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Alanlar köşeyi döndü, biz alsak elimizde patlar herhalde
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    1ses1 (hasan türk) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Haberlerde bir bakıyorsun bilmem % kaç düştü şimdi birden çıktı. Anlam veremiyorum. Oynayıp yata yatırım yapara kazananlar iyi için iyi haber. Ama güvensiz bir liman gibi. Bu kadar hızlı çıkıp hızlı düşen bir birim e yatırım yapmak çok riskli geliyor bana.
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    MaitreSkiLL (Erkan Yıldız) 21 sa. ( Mesaj Silindi ) 1ses1
    Dolar aldık böyle düşünüp %20 ye yakın zararımız var. Bu ülkede yatırım yapmak harbiden dert
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    3685 kez okundu.
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