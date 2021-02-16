Bitcoin tarih yazıyor, 50 bin doları geçti

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Pandeminin başlangıcı ile birlikte 3500$ seviyelerine inen ve yatırımcının adeta kaçıştığı Bitcoin bugün rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Yaklaşık 1 yıllık bir süreç içerisinde sabırlı yatırımcılar 14 kat civarında kazandı.

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Bitcoin’den tarihi rekor

Son dönemde kurumsal tarafta yaşanan büyük hareketlilik Bitcoin fiyatına da doğrudan yansıdı. MicroStrategy yatırım grubunun satın alımı, Tesla firmasının 1.5 milyar dolarlık BTC alımı ve pek çok yatırım fonunun en tepeden Bitcoin alması zaten yükselişin habercisiydi.

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Bu hafta yeni bir rekor daha kırıldı ve Bitcoin fiyatı 50 bin doları geçti. Şu saatlerde Bitcoin fiyatı 49500$ seviyesine çekildi ve yeniden yukarıyı zorlamaya çalışacak. Önünde çok fazla direnç olmadığı için de hedeflerinde zorlanmayabilir.

Bitcoin’in yükselişi pazarı da beraberinde sürüklüyor. Ethereum fiyatı 1800$ civarında iken Cardano sürpriz yaparak 10 cent sınırına dayandı ve pazarın en büyük dördüncü parası oldu. Polkadot da 30$ ile beşinci sıraya yerleşti. Ripple ise 55 cent seviyesine yükselmesine rağmen altıncı sıraya geriledi. Piyasanın toplam değeri de 1.5 trilyon dolar oldu.

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