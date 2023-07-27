Bitti denilen Facebook, aylık 3 milyar aktif kullanıcıya ulaştı

Tam Boyutta Gör Meta'nın son üç aylık raporuna göre, Facebook'un aylık aktif kullanıcı sayısı yüzde 3 oranında artış gördüğü ortaya çıktı. Bu etkileyici sayı, platformun hala dünya genelinde büyük bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Facebook'un genç nesil arasındaki popülaritesinin azaldığı düşünülse de, günlük aktif kullanıcı sayısında yaşanan artış ve yeni özelliklerin başarısı, şirketin gelecekte de güçlü bir performans sergileme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

Facebook, 3 milyar kullanıcıya ulaştı

Meta’nın verilerine göre Facebook'un aylık 3 milyardan fazla aktif kullanıcısı var. Meta'nın WhatsApp, Instagram, Messenger ve şimdi de Threads'i içeren tüm uygulama ailesinde ise aylık 3,88 milyar aktif kullanıcı bulunuyor. Bu rakam dünya nüfusunun neredeyse yarısına denk geliyor.

Tam Boyutta Gör Meta ve yatırımcıları için belki de daha önemlisi, günlük aktif kullanıcıların da artmaya devam etmesi diyebiliriz. Facebook'un geçen çeyrekte 2,037 milyar olan günlük aktif kullanıcı sayısı 2,064 milyara ulaştı. Bu büyüme çok önemli, çünkü 2021'in son çeyreğinde Facebook günlük aktif kullanıcı sayısında ilk kez üç aylık bir düşüş bildirmişti. Bu büyüme kısmen Meta'nın Instagram ve Facebook'ta yoğun bir şekilde kullandığı TikTok taklitçisi Reels özelliğinden kaynaklanıyor olabilir. Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e göre Reels, uygulama ailesi genelinde günde 200 milyar kez oynatılıyor.

Twitter uygulaması "X" olarak güncellendi 11 sa. önce eklendi

Meta başarılı bir çeyrek geçirerek, büyük kısmı reklamlardan kaynaklanan gelirinde yüzde 11'lik bir artış (32 milyar $) ve net gelirinde yüzde 16'lık bir iyileşme (7,8 milyar $) bildirdi. Mark Zuckerber, Twitter… X rakibi Threads hakkında şunları söyledi: "İlk günden itibaren eşi benzeri görülmemiş bir büyüme gördük ve daha da önemlisi, her gün beklediğimden daha fazla insanın geri geldiğini görüyoruz." Ancak Threads’in aktif kullanıcı sayısının büyük oranda düştüğü biliniyor.

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Bitti denilen Facebook, aylık 3 milyar aktif kullanıcıya ulaştı