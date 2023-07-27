Bitti denilen Facebook, aylık 3 milyar aktif kullanıcıya ulaştı

Meta’nın verilerine göre Facebook'un aylık 3 milyardan fazla aktif kullanıcısı var. Meta'nın WhatsApp, Instagram, Messenger ve şimdi de Threads'i içeren tüm uygulama ailesinde ise aylık 3,88 milyar aktif kullanıcı bulunuyor. Bu rakam dünya nüfusunun neredeyse yarısına denk geliyor.
Meta başarılı bir çeyrek geçirerek, büyük kısmı reklamlardan kaynaklanan gelirinde yüzde 11'lik bir artış (32 milyar $) ve net gelirinde yüzde 16'lık bir iyileşme (7,8 milyar $) bildirdi. Mark Zuckerber, Twitter… X rakibi Threads hakkında şunları söyledi: "İlk günden itibaren eşi benzeri görülmemiş bir büyüme gördük ve daha da önemlisi, her gün beklediğimden daha fazla insanın geri geldiğini görüyoruz." Ancak Threads’in aktif kullanıcı sayısının büyük oranda düştüğü biliniyor.