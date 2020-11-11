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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Biyolojik olarak bozunabilir gaz sensörü geliştirildi

    Pennsylvania State University's Institute for Computational and Data Sciences kurumu araştırmacıları NO ve NO2 düzeylerini monitörize edebilecek deneysel cihaz geliştirdi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Biyolojik olarak bozunabilir gaz sensörü geliştirildi
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    Gelişen teknoloji ile birlikte implante ( Tedavi maksadı veya çeşitli endikasyonlar ile cerrahi yöntemlerden yararlanılarak vücudun içine koyulan, sert madde. Bu madde ilaç, herhangi bir vücut maddesi veya başka bir madde olabilir) edilebilen ve monitörizasyon ( Tıpta monitorizasyon hastanin yasamsal fonksiyonlarinin izlenmesi ya da takip edilmesidir. Fizyolojik parametrelerin modern kateterler ve elektronik kateterizasyon cihazlari ile ölçülüp kayit edilmesi islemine monitorizasyon denir ) için kullanılabilen cihazlar geliştirilmiş olmasına karşın bahsi geçen implantlar kullanım süresini doldurduğunda veya çeşitli sebeplerle artık implanta ihtiyaç duyulmadığında implantların cerrahi olarak çıkarılması gerekiyor.

    Bahsi geçen durumu iyileştirmek amacıyla Pennsylvania State University's Institute for Computational and Data Sciences kurumu araştırmacıları NO ( nitrik oksit ) ve NO2 ( nitrojen dioksit ) düzeylerini monitörize edebilecek deneysel cihaz geliştirdi.

    Monitörizasyon

    Biyolojik olarak bozunabilir gaz sensörü geliştirildi
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    NO adı verilen bileşik fizyolojik şartlar altında vücut tarafından üretilen ve vazodilatör ( damarları genişleten ) gaz formundaki bir madde olarak bulunuyor. Nitrojen dioksit ise çevrede bulunan ve inhale ( maddenin solunum yolu ile vücuda alınması ) edildiğinde kronik obstrüktif akciğer hastalığına kadar gidebilen çeşitli patolojilere sebep olabilen bir madde.

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    Geliştirilen cihaz elastik polimer taban, fosfor içeren magnezyum iletkenler ve biyolojik olarak uyumlu ve biyolojik olarak bozunabilir diğer maddelerden oluşuyor. Geliştirilen sensörün elektriksel aktivitesinde meydana gelen değişiklikler monitörize ediliyor ve böylece ortamda bulunan NO ile NO2 düzeyleri monitörize edilebiliyor. Daha sonra ise bahsi geçen cihazın vücut tarafından elimine edileceği belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Gelecekte glokom tedavisinde gen terapisi kullanılabilir"

    Nemli koşullarda ve çeşitli sulu çözeltilerde meydana getirilen testler sensörün çözünmeden önce bir müddet kaldığını böylece cihazın potansiyel kullanımında hastalarda iyileşme süreci boyunca monitörizasyon sağlanabileceği belirtiliyor.

    Yeni araştırma NPG Asia Materials adlı dergide yayımlandı.



    https://www.nature.com/articles/s41427-020-00253-0 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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