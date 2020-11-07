Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Gelecekte glokom tedavisinde gen terapisi kullanılabilir

    Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkelerde önlenebilir ve irreversibl körlüğün major sebeplerinden birisi olan glokom optik sinir hasarına ve görme kayıplarına neden olabiliyor.
    4 gün
    745
    1
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Gelecekte glokom tedavisinde gen terapisi kullanılabilir
    Tam Boyutta Gör

    Avustralyalı araştırmacıların yürüttüğü yeni araştırmaya göre glokom ( halk arasında göz tansiyonu ) olarak adlandırılan ve çeşitli patofizyolojik mekanizmalar sebebiyle artmış aköz hümör ( gözün arka ve ön kameralarını dolduran madde ) basıncı veya aköz hümör drenajının ( akımı ) olmaması / yetersiz olması sebebiyle meydana gelen, diğer bir deyişle göz içi basıncının artışıyla karakterize olan dejeneratif ( dokuların normal yapılarının bozulup normal fonksiyonlarını yapamayacak hale gelmeleri ) tabloyu oluşturan durumun tedavisi için çalışmalarını sürdürüyor.

    Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkelerde önlenebilir ve irreversibl ( geri dönüşümsüz ) körlüğün major sebeplerinden birisi olan glokom artmış basınç başta olmak üzere çeşitli dinamik mekanizmalar sebebiyle optik sinir hasarına ve bu durumu takriben görme kayıplarına neden olabiliyor.

    Protrudin proteini

    Gelecekte glokom tedavisinde gen terapisi kullanılabilir
    Tam Boyutta Gör

    Protrudin olarak adlandırılan protein ( aynı proteini kodlayan aynı ada sahip gen ismi de mevcut ) normalde rejenerasyon yetisi düşük olan nöronlarda düşük düzeyde bulunan bir protein olmakla birlikte the Centre for Eye Research Australia ( CERA ) kurumu araştırmacıları ile University of Melbourne araştırmacıları laboratuvar ortamında beyin hücrelerini kültür şartlarında üretti ve lazer ışını ile hücreleri hasarladı. Daha sonra bahsi geçen hücrelere protrudin seviyelerini artıran protrudin geni eklendi ve hücrelerin onarım ve rejenerasyon ( yenilenme ) kabiliyetlerinin arttığı gözlendi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Akıllı telefon adaptörü ile diyabetik retinopati belirlenebilir

    Göz hücrelerine ve optik sinire ait hücrelere bahsi geçen teknik uygulandı ve araştırma ekibi hasardan haftalar sonra hücrelerde anlamlı derecede rejenerasyon tespit etti.

    Ayrıca Bkz. "Depresyon ile serebrovasküler olay arasındaki riski inceleyen araştırma yayımlandı"

    Araştırma ekibi fare retinasından elde ettiği sinir hücrelerini normalde ölümle sonuçlanması gereken kültür ortamına ekti ve bahsi geçen teknik sayesinde normalde ölmesi gereken hücrelerin neredeyse tamamının korunduğu gözlendi.

    Yeni araştırma daha da geliştirilebilir ve iyileştirilebilirse gelecekte potansiyel tedavilerin önünü aralayabilir.

    Yeni araştırma Nature Communications adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://www.nature.com/articles/s41467-020-19436-y https://www.cera.org.au/gene-therapy-research-regenerates-optic-nerve-bringing-hope-for-future-glaucoma-treatment/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    42 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    59 dakika önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Kartilaj dokusunun rejenerasyonunu sağlayan implant geliştirildi
    9 sa.
    Hematopoetik kök hücrelerin korunmasında görev alan protein keşfedildi
    12 sa.
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Korku oyunu The Medium, 28 Ocak 2021’e ertelendi 4 gün İlk 10 ayda Türkiye'de en çok satan SUV modelleri: 3 ismin zirve yarışı sürüyor 4 gün Ryzen 7 5700Ulu dizüstü listelendi 4 gün ASUS RX 6800 serisinin dakikalar içerisinde tükenmesini bekliyor 4 gün Microsoft, Windows 10 1903 kullanıcılarını yükseltmeye zorluyor 4 gün iPhone 13 serisi detaylanıyor: İşte model sayısı ve kamera bilgileri 4 gün Samsung Galaxy M21s tanıtıldı: Exynos 9611 işlemci, 64 MP kamera, 6.000 mAh pil 4 gün BMW yeni elektrikli SUV modelini 11 Kasım'da tanıtacak 4 gün Galaxy S21 Ultra'nın kamera detayları sızdı: LIDAR yok 4 gün PS5'in en heyecanla beklenen oyunu Demon's Souls'tan 4K 60FPS oynanış görüntüleri 4 gün Mobil cihazlar için de çıkacak olan Bridge Constructor: The Walking Dead'ten oynanış videosu yayınlandı 4 gün Apple artık iOS uygulamalarının hangi verileri topladığını etiketlerle gösterecek 4 gün EA yeni nesil konsollarda oyunlarının destekleyeceği özellikleri açıkladı 4 gün Samsung düşük talep nedeniyle Galaxy Note 20 üretimini azalttı 4 gün Tek mimaride verileri hem işleyebilen hem de depolayabilen yeni bilgisayar yongası geliştirildi 4 gün Zelda benzeri Ubisoft'un yeni oyunu Immortals Fenyx Rising'in sistem gereksinimleri açıklandı 4 gün Dünyanın ilk 6G uydusu uzaya fırlatıldı 4 gün Xbox özel oyunu Halo'nun dizi uyarlamasının yönetmeni projeyi bıraktı 4 gün Huawei, Mate 40 Pro'ya olan yoğun talebi karşılayamıyor: Stoklar tükendi 4 gün Açık dünya hayatta kalma oyunu Forager iOS için çıktı 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Gelecekte glokom tedavisinde gen terapisi kullanılabilir Sonraki Trump seçimi kaybederse Twitter'dan banlanabilir 4 gün Enerjisini kalbin kasılma gücünden alan implant geliştirildi 5 gün Samsung yeni bir 7000mAh bataryalı telefon hazırlıyor 5 gün Cyberpunk 2077'nin Times Meydanı'nda sergilenen reklamı tam 2.5 milyon dolar 5 gün Haftaya BİM marketlerde uygun fiyata Oppo A5 2020 ve HP dizüstü modeli var 5 gün Oyun Dünyasında Bu Ay - Kasım 2020 5 gün Fruit Ninja uzun bir aradan sonra geri döndü 5 gün Yerli Bracksoft geliştiricisi yeni oyununu yayınladı 5 gün AMD Ryzen 5000 için yeni undervolt yöntemi geliştiriyor 5 gün Dell mini-LED aydınlatmalı 4K monitörünü duyurdu 5 gün The Mandalorian 2. sezonu hızlı giriş yaptı, ancak Amazon'un The Boys dizisine yaklaşamadı 5 gün Bir oyunda geçen Free Guy ve Agatha Christie’nin kitabından uyarlanan Nil’de Ölüm filmleri ertelendi 5 gün Assassin’s Creed Valhalla'nın Xbox Series X sürümünden 4K 60FPS oynanış videosu paylaşıldı 5 gün 3 boyutlu yazıcı ile ev üretildi 5 gün Cyberpunk 2077’deki ışın izleme efektleri, DXR uyumlu her kartta aktif edilebilecek 5 gün Star Wars'ın sevilen karakterlerinden Boba Fett'in dizisi gelecek gibi duruyor 5 gün Spider-Man 3 filminden ilk görsel yayınlandı 5 gün Aksiyon gizlilik oyunu Space Marshals 3 iOS ve Android için çıktı 5 gün PS5 çıkış oyunu Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in inceleme puanları paylaşıldı 5 gün Ryzen 4000 işlemcili Huawei MateBook 14 Türkiye'de Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin Tekrar Erteleneceği Söylent...
    Bölüm Sonu Canavarı
    🔥 Dolar 7,81 - Euro 9,19 - Altın 467 | 11 KASIM 🔥
    DH Forum
    Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında ince...
    DonanımHaber
    Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime gi...
    DonanımHaber
    Modern Warfare ve Warzone Güncellemesi Oyunun Boyutunu 25GB Kü...
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız