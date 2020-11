Gelecekte glokom tedavisinde gen terapisi kullanılabilir

Avustralyalı araştırmacıların yürüttüğü yeni araştırmaya göre glokom ( halk arasında göz tansiyonu ) olarak adlandırılan ve çeşitli patofizyolojik mekanizmalar sebebiyle artmış aköz hümör ( gözün arka ve ön kameralarını dolduran madde ) basıncı veya aköz hümör drenajının ( akımı ) olmaması / yetersiz olması sebebiyle meydana gelen, diğer bir deyişle göz içi basıncının artışıyla karakterize olan dejeneratif ( dokuların normal yapılarının bozulup normal fonksiyonlarını yapamayacak hale gelmeleri ) tabloyu oluşturan durumun tedavisi için çalışmalarını sürdürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkelerde önlenebilir ve irreversibl ( geri dönüşümsüz ) körlüğün major sebeplerinden birisi olan glokom artmış basınç başta olmak üzere çeşitli dinamik mekanizmalar sebebiyle optik sinir hasarına ve bu durumu takriben görme kayıplarına neden olabiliyor.

Protrudin proteini

Protrudin olarak adlandırılan protein ( aynı proteini kodlayan aynı ada sahip gen ismi de mevcut ) normalde rejenerasyon yetisi düşük olan nöronlarda düşük düzeyde bulunan bir protein olmakla birlikte the Centre for Eye Research Australia ( CERA ) kurumu araştırmacıları ile University of Melbourne araştırmacıları laboratuvar ortamında beyin hücrelerini kültür şartlarında üretti ve lazer ışını ile hücreleri hasarladı. Daha sonra bahsi geçen hücrelere protrudin seviyelerini artıran protrudin geni eklendi ve hücrelerin onarım ve rejenerasyon ( yenilenme ) kabiliyetlerinin arttığı gözlendi.

Göz hücrelerine ve optik sinire ait hücrelere bahsi geçen teknik uygulandı ve araştırma ekibi hasardan haftalar sonra hücrelerde anlamlı derecede rejenerasyon tespit etti.

Araştırma ekibi fare retinasından elde ettiği sinir hücrelerini normalde ölümle sonuçlanması gereken kültür ortamına ekti ve bahsi geçen teknik sayesinde normalde ölmesi gereken hücrelerin neredeyse tamamının korunduğu gözlendi.

Yeni araştırma daha da geliştirilebilir ve iyileştirilebilirse gelecekte potansiyel tedavilerin önünü aralayabilir.

Yeni araştırma Nature Communications adlı dergide yayımlandı.

