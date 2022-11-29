Black Friday alışveriş çılgınlığında rekor seviyede satış gerçekleşti

Kara Cuma’da (Black Friday) ne kadar alışveriş yapıldı?
Adobe Analytics’e göre, ABD'li tüketiciler 2022 Black Friday döneminde çevrimiçi olarak 9,12 milyar dolarlık rekor bir harcama yaptı. Adobe verilerine göre çevrimiçi satışlar yıldan yıla yüzde 2,3 oranında artış gösterdi. Bir önceki Ekim ayındaki ortalama bir güne göre ise satışlar yüzde 221 yükseldi.
Bu yılın en gözde ürünlerinden bazıları ise oyun konsolları, dronlar, Apple MacBook’lar, Dyson ürünleri ve Fortnite, Roblox, Bluey, Funko Pop! ve rapora göre Disney Encanto oldu. Alışverişlerin yapıldığı platform bazında ise mobil taraf bir kez daha rekor kırdı ve yüzde 4 artış yaşayarak yüzde 48 olarak gerçekleşti.
Adobe’nin raporuna göre, Kara Cuma sona ermiş olsa da, e-ticaret etkinliği hafta sonu boyunca güçlü kalmaya devam edecek. Adobe, tüketicilerin yılın en büyük çevrimiçi alışveriş günü olan Siber Pazartesi öncesinde Cumartesi günü 4,52 milyar dolar ve Pazar günü 4,99 milyar dolar harcamasını bekliyor.
Adobe’ye göre bu yıl Siber Pazartesi (Cyber Monday) döneminde geçen yıla göre %5,1 artışla 11,2 milyar dolar harcama yapılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam