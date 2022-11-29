Black Friday alışveriş çılgınlığında rekor seviyede satış gerçekleşti

Tam Boyutta Gör Perakendecilerin web sitelerindeki satışları izleyen Adobe Analytics’e göre, tüketiciler bu yıl Kara Cuma’da (Black Friday) çevrimiçi alışverişlerde rekor harcama gerçekleştirdi. Kırılan rekor, tüketicilerin yüksek enflasyona rağmen bunu gerçekleştirmeleri açısından ise son derece önemli bir gösterge.

Kara Cuma’da (Black Friday) ne kadar alışveriş yapıldı?

Adobe Analytics’e göre, ABD'li tüketiciler 2022 Black Friday döneminde çevrimiçi olarak 9,12 milyar dolarlık rekor bir harcama yaptı. Adobe verilerine göre çevrimiçi satışlar yıldan yıla yüzde 2,3 oranında artış gösterdi. Bir önceki Ekim ayındaki ortalama bir güne göre ise satışlar yüzde 221 yükseldi.

Tam Boyutta Gör Birçok tüketici, yüksek fiyatlar ve enflasyonla boğuşmaya devam ederken Kara Cuma’da (Black Friday) çoğunlukla esnek ödeme planlarını benimsedi. Şimdi Al Sonra Öde ödemeleri, 19 Kasım’dan itibaren geçen haftaya göre %78 arttı ve Şimdi Al Sonra Öde geliri aynı dönem için %81 artış gösterdi.

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Bu yılın en gözde ürünlerinden bazıları ise oyun konsolları, dronlar, Apple MacBook’lar, Dyson ürünleri ve Fortnite, Roblox, Bluey, Funko Pop! ve rapora göre Disney Encanto oldu. Alışverişlerin yapıldığı platform bazında ise mobil taraf bir kez daha rekor kırdı ve yüzde 4 artış yaşayarak yüzde 48 olarak gerçekleşti.

Adobe’nin raporuna göre, Kara Cuma sona ermiş olsa da, e-ticaret etkinliği hafta sonu boyunca güçlü kalmaya devam edecek. Adobe, tüketicilerin yılın en büyük çevrimiçi alışveriş günü olan Siber Pazartesi öncesinde Cumartesi günü 4,52 milyar dolar ve Pazar günü 4,99 milyar dolar harcamasını bekliyor.

Adobe’ye göre bu yıl Siber Pazartesi (Cyber Monday) döneminde geçen yıla göre %5,1 artışla 11,2 milyar dolar harcama yapılacak.

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Black Friday alışveriş çılgınlığında rekor satış gerçekleşti