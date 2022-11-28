Black Friday bitti, şimdi sıra Cyber Monday'de: Siber Pazartesi nedir?

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Kasım ayı indirimleri tüm hızıyla sürerken, Black Friday'in ardından şimdi de sıra Cyber Monday indirimlerinde. Peki Black Friday'i takip eden ilk pazartesi gününe denk gelen Cyber Monday (Siber Pazartesi) nedir, nasıl ortaya çıktı?

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Cyber Monday nedir? İşte Siber Pazartesi'nin ortaya çıkış tarihi

Türkçe'ye Siber Pazartesi olarak çevrilen Cyber Monday, Black Friday'i takip eden ilk pazartesi gününe atıfta bulunan bir e-ticaret terimidir. İlk kez 28 Kasım 2005'te ortaya çıkan bu terim, adını dünyanın en büyük perakendeciler birliği Ulusal Perakende Federasyonu'nunun paylaştığı bir basın bülteninden aldı. Öyle ki federasyon tarafından paylaşılan basın bülteninde, "Yılın en büyük online alışveriş günü: "Cyber Monday" ifadesi yer alıyordu.

Ulusal Perakende Federasyonu'nun neden böyle bir tabir kullandığı tam olarak bilinmiyor. Ancak iddialara göre 2004 yılında yapılan bir araştırmada, yılın en büyük online alışveriş gününün Şükran Günü'nden sonraki ilk pazartesi olduğu anlaşıldı. Peki o zamanlar ne oldu da birçok ABD vatandaşı Şükran Günü'nünden sonraki pazartesi günü çılgınlar gibi online alışveriş yaptı?

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Bir rivayete göre insanlar hafta sonu mağaza ve alışveriş merkezlerinde gördükleri ürünleri, internette daha ucuz olması sebebiyle online olarak almayı tercih ediyordu. Ancak ortada bir sorun vardı. Zira takvimler 2005'i gösteriyordu ve o zamanlar teknoloji bu denli ilerlememişti. Öyle ki bırakın akıllı telefon ve hızlı bilgisayarları, yüksek hızlı internet dahi neredeyse yok denecek kadar az bulunuyordu. Hal böyle olunca da birçok ABD'li yavaşlıklarla boğuşmak yerine alışverişlerini pazartesiye erteliyordu. Çünkü birçok kişinin iş yerinde çok daha hızlı bilgisayarlar ve yüksek bant genişliğine sahip internet bağlantısı vardı. Bu da Şükran Günü'nü takip eden ilk pazartesi gününde online satışların patlamasıyla sonuçlandı.

Cyber Monday bu yıl 28 Kasım'da

Cyber Monday (Siber Pazartesi), bu yıl 28 Kasım Pazartesi gününe denk geliyor. Son zamanlarda Black Friday indirimlerinin bir uzantısı haline gelen Cyber Monday'de birçok e-ticaret sitesi %80'e varan indirimler düzenliyor. Güncel Cyber Monday indirimlerini takip etmek için DonanımHaber Forum'daki sıcak fırsatlar sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.

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