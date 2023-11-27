Black Friday bitti, şimdi sıra Cyber Monday indirimlerinde! Peki Siber Pazartesi nedir?

- Siber Pazartesi İndirimleri 🏷️ 📢
- Cyber Monday nedir? İşte Siber Pazartesi'nin ortaya çıkış tarihi
- Cyber Monday indirimleri, 27 Kasım 2023'te başlıyor
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Cyber Monday nedir? İşte Siber Pazartesi'nin ortaya çıkış tarihi
Türkçe'ye Siber Pazartesi olarak çevrilen Cyber Monday, Black Friday'i takip eden ilk pazartesi gününe atıfta bulunan bir e-ticaret terimidir. İlk kez 28 Kasım 2005'te ortaya çıkan bu terim, adını dünyanın en büyük perakendeciler birliği Ulusal Perakende Federasyonu'nunun paylaştığı bir basın bülteninden aldı. Öyle ki federasyon tarafından paylaşılan basın bülteninde, "Yılın en büyük online alışveriş günü: "Cyber Monday" ifadesi yer alıyordu.
Ulusal Perakende Federasyonu'nun neden böyle bir tabir kullandığı tam olarak bilinmiyor. Ancak iddialara göre 2004 yılında yapılan bir araştırmada, yılın en büyük online alışveriş gününün Şükran Günü'nden sonraki ilk pazartesi olduğu anlaşıldı. Peki o zamanlar ne oldu da birçok ABD vatandaşı Şükran Günü'nünden sonraki pazartesi günü çılgınlar gibi online alışveriş yaptı?
Cyber Monday indirimleri, 27 Kasım 2023'te başlıyor
Cyber Monday (Siber Pazartesi), bu yıl 27 Kasım 2023 Pazartesi gününe denk geliyor. Son zamanlarda Black Friday indirimlerinin bir uzantısı haline gelen Cyber Monday'de birçok e-ticaret sitesi %80'e varan indirimler düzenliyor. Güncel Cyber Monday indirimlerini takip etmek için DonanımHaber Forum'daki sıcak fırsatlar sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.
Cyber Monday'de indirime giren ürünler için aşağıdaki sayfalara da göz atabilirsiniz:
- Migros kampanyaları
- Trendyol kampanyaları
- Hepsiburada kampanyaları
- N11 kampanyaları
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