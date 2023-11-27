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    Black Friday bitti, şimdi sıra Cyber Monday indirimlerinde! Peki Siber Pazartesi nedir?

    Black Friday bitti, şimdi sırada Cyber Monday indirimleri var. Peki Türkçe'ye Siber Pazartesi olarak çevrilen Cyber Monday nedir? İndirimler ne zaman başlıyor? İşte Siber Pazartesi'nin çıkış hikayesi:
    Cyber Monday (siber pazartesi) nedir Tam Boyutta Gör
    Kasım ayı indirimleri tüm hızıyla sürerken, Black Friday'in ardından şimdi de sıra Cyber Monday indirimlerinde. Peki Black Friday'i takip eden ilk pazartesi gününe denk gelen Cyber Monday (Siber Pazartesi) nedir, nasıl ortaya çıktı?

    Siber Pazartesi İndirimleri 🏷️ 📢
    Fiyatı Düşenler 📉 İndirim Oranı ⭐
    Televizyonlar %🔟
    Airfryer modelleri %🔟
    Akıllı saatler %🔟
    Akıllı bileklikler %🔟
    Tablet bilgisayarlar %🔟
    Akıllı telefonlar %🔟
    Laptoplar %🔟
    Ekran kartları %🔟
    Fotoğraf makineleri %🔟
    Çamaşır makineleri %🔟
    Buzdolapları %🔟
    Çamaşır kurutma makineleri %🔟
    Kahve makineleri %🔟
    Bulaşık makineleri %🔟
    Robot süpürgeler %🔟
    Dikey süpürgeler %🔟
    Kablosuz kulaklıklar %🔟
    Kış lastikleri %🔟
    Modemler %🔟
    Mutfak robotları %🔟
    Ütü modelleri %🔟
    Kombi modelleri %🔟
    Tost makineleri %🔟
    Aksiyon kameraları %🔟
    Saç kurutma makineleri %🔟
    Klavyeler %🔟
    Mouse modelleri %🔟
    Yazıcılar %🔟
    Bluetooth hoparlörler %🔟
    Çay makineleri %🔟
    Mikrodalga fırınlar %🔟
    Hava temizleme cihazları %🔟
    Saç şekillendiriciler %🔟
    Tıraş makineleri %🔟
    Wifi sinyal güçlendiriciler %🔟
    Derin dondurucular %🔟
    Filtre kahve makineleri %🔟
    Gaming koltuklar %🔟
    TV box modelleri %🔟
    Powerbankler %🔟
    Klimalar %🔟
    Çocuk akıllı saatleri %🔟
    Meyve sıkacakları %🔟
    Tansiyon aletleri %🔟
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    Elektrikli bisikletler %🔟
    Drone modelleri %🔟
    Projeksiyon cihazları %🔟
    Monitörler %🔟
    Lazer epilasyon cihazları %🔟
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    Elektrikli scooterlar %🔟
    Elektrikli ısıtıcılar %🔟
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    Cyber Monday nedir? İşte Siber Pazartesi'nin ortaya çıkış tarihi

    Türkçe'ye Siber Pazartesi olarak çevrilen Cyber Monday, Black Friday'i takip eden ilk pazartesi gününe atıfta bulunan bir e-ticaret terimidir. İlk kez 28 Kasım 2005'te ortaya çıkan bu terim, adını dünyanın en büyük perakendeciler birliği Ulusal Perakende Federasyonu'nunun paylaştığı bir basın bülteninden aldı. Öyle ki federasyon tarafından paylaşılan basın bülteninde, "Yılın en büyük online alışveriş günü: "Cyber Monday" ifadesi yer alıyordu.

    Ulusal Perakende Federasyonu'nun neden böyle bir tabir kullandığı tam olarak bilinmiyor. Ancak iddialara göre 2004 yılında yapılan bir araştırmada, yılın en büyük online alışveriş gününün Şükran Günü'nden sonraki ilk pazartesi olduğu anlaşıldı. Peki o zamanlar ne oldu da birçok ABD vatandaşı Şükran Günü'nünden sonraki pazartesi günü çılgınlar gibi online alışveriş yaptı? 

    Cyber Monday (siber pazartesi) ne zaman Tam Boyutta Gör
    Bir rivayete göre insanlar hafta sonu mağaza ve alışveriş merkezlerinde gördükleri ürünleri, internette daha ucuz olması sebebiyle online olarak almayı tercih ediyordu. Ancak ortada bir sorun vardı. Zira takvimler 2005'i gösteriyordu ve o zamanlar teknoloji bu denli ilerlememişti. Öyle ki bırakın akıllı telefon ve hızlı bilgisayarları, yüksek hızlı internet dahi neredeyse yok denecek kadar az bulunuyordu. Hal böyle olunca da birçok ABD'li yavaşlıklarla boğuşmak yerine alışverişlerini pazartesiye erteliyordu. Çünkü birçok kişinin iş yerinde çok daha hızlı bilgisayarlar ve yüksek bant genişliğine sahip internet bağlantısı vardı. Bu da Şükran Günü'nü takip eden ilk pazartesi gününde online satışların patlamasıyla sonuçlandı.  

    Cyber Monday indirimleri, 27 Kasım 2023'te başlıyor

    Cyber Monday (Siber Pazartesi), bu yıl 27 Kasım 2023 Pazartesi gününe denk geliyor. Son zamanlarda Black Friday indirimlerinin bir uzantısı haline gelen Cyber Monday'de birçok e-ticaret sitesi %80'e varan indirimler düzenliyor. Güncel Cyber Monday indirimlerini takip etmek için DonanımHaber Forum'daki sıcak fırsatlar sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.

    Cyber Monday'de indirime giren ürünler için aşağıdaki sayfalara da göz atabilirsiniz:

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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