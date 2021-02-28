Black Mirror'dan ilham alan korku oyunu Dark Moonlight PC için duyuruldu

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Yayıncılığını Black Rose Projects'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Silent Bear Studio'nun yaptığı hayatta kalma korku oyunu Dark Moonlight, PC için duyuruldu.

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Dark Moonlight, başta Black Mirror olmak üzere birçok modern bilim kurgu yapımından ilham alınarak geliştirilen bir hayatta kalma korku oyunu. Dave Kellerman isimli akıl sağlığı yerinde olmayan bir karakteri kontrol edeceksiniz. Dave Kellerman'ın maruz kaldığı terapi onu fobilerinden kurtarmak yerine gerçeklik ve kabusun sınırlarında dolaşmasına sebep oluyor. Korkunç canavarlar ve iblisler tarafından tehdit edilen edlien Kellerman, çevrede bulduğu silahlar ve cephane ile kendini savunabilecek.

Oyunun ilham aldığı dizi ve filmler dışında oyun tarafından da bazı esintiler gördüğümüzü söyleyebiliriz. Özellikle Silent Hill, Resident Evil ve Outlast gibi oyunların esintisini görebiliyoruz.

Oyunun yayın tarihi ne yazık ki açıklanmadı. Buraya tıklayarak Steam sayfasına ulaşabilir, aşağıda da duyuru fragmanını bulabilirsiniz.

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