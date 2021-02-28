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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Black Mirror'dan ilham alan korku oyunu Dark Moonlight PC için duyuruldu

    Netflix'in popüler bilim kurgu dizisi Black Mirror ve daha birçok farklı eserden ilham alınarak geliştirilen hayatta kalma korku oyunu Dark Moonlight PC için duyuruldu.
    28 Şubat 2021, 10:00 (14 sa.)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Black Mirror'dan ilham alan korku oyunu Dark Moonlight PC için duyuruldu
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    Yayıncılığını Black Rose Projects'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Silent Bear Studio'nun yaptığı hayatta kalma korku oyunu Dark Moonlight, PC için duyuruldu.

    Ayrıca Bkz. "En iyi bilim kurgu filmlerinden biri olarak gösterilen District 9'nın devamı geliyor: District 10"

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    Dark Moonlight, başta Black Mirror olmak üzere birçok modern bilim kurgu yapımından ilham alınarak geliştirilen bir hayatta kalma korku oyunu. Dave Kellerman isimli akıl sağlığı yerinde olmayan bir karakteri kontrol edeceksiniz. Dave Kellerman'ın maruz kaldığı terapi onu fobilerinden kurtarmak yerine gerçeklik ve kabusun sınırlarında dolaşmasına sebep oluyor. Korkunç canavarlar ve iblisler tarafından tehdit edilen edlien Kellerman, çevrede bulduğu silahlar ve cephane ile kendini savunabilecek.

    Oyunun ilham aldığı dizi ve filmler dışında oyun tarafından da bazı esintiler gördüğümüzü söyleyebiliriz. Özellikle Silent Hill, Resident Evil ve Outlast gibi oyunların esintisini görebiliyoruz. 

    Oyunun yayın tarihi ne yazık ki açıklanmadı. Buraya tıklayarak Steam sayfasına ulaşabilir, aşağıda da duyuru fragmanını bulabilirsiniz.



    Kaynakça https://www.ign.com/articles/black-mirror-inspired-game-dark-moonlight-announced https://www.gematsu.com/2021/02/survival-horror-game-dark-moonlight-announced-for-pc Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Otonom elektrikli scooter

    A
    agent1453 8 saat önce

    Giderken durmayıp birine çarpıyormuşşsun :)

    alfa-x 9 saat önce

    Otonom giderken üstün binilince ne yapacak :))

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    E eray113342 4 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    Dante 1 sa. ( Mesaj Silindi ) eray113342
    Birader SMS olsun arama olsun böyle aptal postlar olsun, böyle salak reklamlar yapınca öyle temiz öyle tatlı lezzetli küfürler yiyorsunuz ki artık ailenizden sülalenize çok inanılmaz küfürler yiyorsunuz ama nasıl küfürler yiyorsunuz öyle muhteşem yani.
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